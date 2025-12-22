Reklama
Nowy projekt państwa „przeszedł bez echa". Może przynieść miliardy polskim firmom

Eksperci zwracają uwagę na zapisy projektu nowej Polityki zakupowej państwa. Najnowszy dokument dotyczy lat 2026-2029. Projekt kładzie nacisk m.in. na wspieranie potencjału polskich firm. Treść projektu dokumentu analizuje portal wnp.pl.

Publikacja: 22.12.2025 13:10

Projekt nowej Polityki zakupowej Polski na lata 2026-2029 zakłada najwyższe standardy bezpieczeństwa

Projekt nowej Polityki zakupowej Polski na lata 2026-2029 zakłada najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności

Foto: Pexels

Katarzyna Pryga

Czy nowy projekt Polityki zakupowej państwa otworzy drogę polskim wykonawcom z sektora MŚP? Czego dotyczą nowe wymogi cyberbezpieczeństwa w przetargach publicznych? Jakie obszary będą kluczowe w polskiej Polityce zakupowej na najbliższe cztery lata?

Zamówienia publiczne. Nacisk na cyberbezpieczeństwo i standardy poufności

W branży cyberbezpieczeństwa toczy się obecnie dyskusja o nowelizacji ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa (KSC). Eksperci, wypowiadający się na łamach portalu wnp.pl, podkreślają z kolei niezwykle ważną rolę nowego projektu Polityki zakupowej państwa. Zdaniem ekspertów dokument „przeszedł zupełnie bez echa”, a – jeśli wejdzie w życie – może znacznie podnieść poziom cyberbezpieczeństwa zamówień publicznych.

W procesach zakupowych ma być uwzględniany „potencjał i zdolności krajowych wykonawców z sektora MŚP do realizacji danego typu usług lub dostaw”. Specjaliści komentujący temat mówią wprost o pozytywnym zaskoczeniu.

Portal przytacza m.in. wypowiedź prezesa Klastra #CyberMadeinPoland Łukasza Gawrona. „Takie podejście to według mnie realny przykład budowania cybersuwerenności. Sektor publiczny był, jest i będzie największym odbiorcą rozwiązań cyberbezpieczeństwa, dlatego przesuwanie akcentów na „local content” to bardzo praktyczny pomysł na wdrażanie tego, co wszyscy nazywamy cyfrową suwerennością państwa. Otwieramy rynek publiczny na lokalne innowacyjne firmy MŚP (...)” – wyjaśnia ekspert we wpisie na łamach serwisu LinkedIn.

Czytaj więcej: Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych. Rewolucja, która zmieni rynek?

Źródło: rp.pl

Zamówienia Publiczne Sektor MŚP cyberbezpieczeństwo
