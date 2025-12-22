Aktualizacja: 22.12.2025 14:26 Publikacja: 22.12.2025 13:10
Projekt nowej Polityki zakupowej Polski na lata 2026-2029 zakłada najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności
Foto: Pexels
Czy nowy projekt Polityki zakupowej państwa otworzy drogę polskim wykonawcom z sektora MŚP? Czego dotyczą nowe wymogi cyberbezpieczeństwa w przetargach publicznych? Jakie obszary będą kluczowe w polskiej Polityce zakupowej na najbliższe cztery lata?
W branży cyberbezpieczeństwa toczy się obecnie dyskusja o nowelizacji ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa (KSC). Eksperci, wypowiadający się na łamach portalu wnp.pl, podkreślają z kolei niezwykle ważną rolę nowego projektu Polityki zakupowej państwa. Zdaniem ekspertów dokument „przeszedł zupełnie bez echa”, a – jeśli wejdzie w życie – może znacznie podnieść poziom cyberbezpieczeństwa zamówień publicznych.
W procesach zakupowych ma być uwzględniany „potencjał i zdolności krajowych wykonawców z sektora MŚP do realizacji danego typu usług lub dostaw”. Specjaliści komentujący temat mówią wprost o pozytywnym zaskoczeniu.
Portal przytacza m.in. wypowiedź prezesa Klastra #CyberMadeinPoland Łukasza Gawrona. „Takie podejście to według mnie realny przykład budowania cybersuwerenności. Sektor publiczny był, jest i będzie największym odbiorcą rozwiązań cyberbezpieczeństwa, dlatego przesuwanie akcentów na „local content” to bardzo praktyczny pomysł na wdrażanie tego, co wszyscy nazywamy cyfrową suwerennością państwa. Otwieramy rynek publiczny na lokalne innowacyjne firmy MŚP (...)” – wyjaśnia ekspert we wpisie na łamach serwisu LinkedIn.
Czytaj więcej: Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych. Rewolucja, która zmieni rynek?
Czytaj więcej
Przytłaczająca większość zamówień publicznych wyklucza producentów oprogramowania biurowego innyc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po raz piąty w 2025 roku Bank Rosji obniżył bazową stopę procentową. Tym razem z 16,5 proc. do 16 proc. To decyz...
Państwa członkowskie UE przyjęły w zeszłym tygodniu metodologię ustalania wysokości tzw. granicznej opłaty węglo...
– To już nie jest sytuacja jak w 2021-2022 r., że pracownicy stawiają warunki. Obecnie są raczej biorcami pracy,...
Czescy przedsiębiorcy przyglądają się przemysłowo-obronnej strategii rozwoju Polski. Kluczowa inspiracja dotyczy...
Choć problemów nie brakuje, to czas od powołania rządu można uznać za udany dla gospodarki. Awansowaliśmy do gro...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas