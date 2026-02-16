prof. dr hab. Ryszard Piotrowski
...wolne żarty. Ja? (śmiech)
Rzeczywiście powinien, choć nie muszę nim być ja. A całkiem już serio mówiąc, prezydent w ramach tej straży sam nie może powiedzieć, czy ustawa, która trafiła na jego biurko jest zgodna z konstytucją czy nie. Może ją przesłać do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia. Może też podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo wysłać ją tam jeszcze przed podpisaniem.
Innego nie mamy. Nie nastąpiła żadna zmiana konstytucji, która by dzisiejszy TK unieważniała czy likwidowała.
Wierzę, że prezydent ma lepsze rozeznanie ode mnie co do skuteczności każdej z opcji w tym konkretnym przypadku. Znam nieco losy tej nowelizacji i uważam, że jest niezgodna z konstytucją. Widać w niej próbę naruszania prawa własności. Jej twórcy usiłują powiedzieć adresatom, że cel – czyli bezpieczeństwo państwa – uświęca środki. Takie twierdzenie nie zawsze jest uzasadnione.
Czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa może doprowadzić do wymiany zdecydowan...
Za niewdrożenie dyrektywy Komisja Europejska może nałożyć na Polskę karę o wartości do 2 miliardów zł. Z tego punktu widzenia lepiej tę ustawę podpisać i ewentualnie potem skierować do TK. Jednak taki scenariusz oznaczałby pewne naruszenie dyrektywy (rozszerzenie 5G Toolbox na 18 sektorów – red.). Bo ustawa ją wdrażająca zbyt szeroko ingerowałaby w swobodę działalności gospodarczej i w prawa obywateli, a nie taki jest przecież jej cel.
To dość groźne dla takich przedsiębiorców, bo decyzja ministra może poważnie wpłynąć na ich działalność gospodarczą. Nie ma tu gwarancji ochrony interesów w toku. Oczywiście w dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny może być narażony na wirtualną ingerencję ze strony krajów nam nieprzyjaznych. Dlatego państwo powinno mieć pewne możliwości działań powstrzymujących napływ takiego sprzętu. Jednak sposób dążenia do tego celu w tej formie, jaką mamy w ustawie, dąży do ograniczenia prawa do sądu. Spójrzmy na nowy art. 67b tej ustawy, regulujący procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka. Do tego postępowania nie stosuje się reguły z kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej, że stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu ono dotyczy. Podmioty zobowiązane do usuwania sprzętu najczęściej zostaną w ten sposób pozbawione praw strony. Ustawa przewiduje bowiem, że stroną może być firma telekomunikacyjna osiągająca roczne przychody większe niż dwudziestotysięczna krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (byłby to obrót na poziomie około 178 mln zł, uwzględniając najnowsze dane GUS – red.). Wynika z tego, że większość podmiotów zobowiązana potencjalnie do wycofania sprzętu, nie będzie mogła brać udziału w takim postępowaniu. Jest to ograniczenie prawa do sądu, gwarantowanego w konstytucji. Oraz oczywiście stwarzanie ewidentnej nierówności w traktowaniu. Kilkadziesiąt największych firm na rynku miałoby podlegać innym zasadom niż cała reszta.
Czytaj więcej
Pod hasłem wzmocnienia cyberbezpieczeństwa rząd wprowadza przepisy, które mogą zmusić wiele firm...
Jest możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli dostawca wysokiego ryzyka stanowi zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Jednak sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Skarżący nie może uczestniczyć w tym postępowaniu, a z uzasadnienia wyroku dostanie tylko część jawną. Pełny tekst uzasadnienia dostanie tylko minister cyfryzacji. Tu też widać wyraźnie ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu. Jak można bowiem wnieść apelację od takiego wyroku, nie znając jego pełnego uzasadnienia?
Gdy kilka lat temu zmieniano ustawę o stanie wyjątkowym, pojawiło się tam pojęcie zagrożenia z cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia takiego stanu. Tak naprawdę nie sposób jednoznacznie określić, co to jest. Pojęcia tego po raz pierwszy użył pisarz William Gibson w powieści „Neuromancer”. Pisał o czymś, co znajduje się poza namacalną rzeczywistością, a czego skutki nas dotykają dzięki narzędziom nowoczesnej techniki. Niestety, w przypadku ustawy, o której mówimy, państwo zdaje się nie radzić sobie samo ze skutkami tych zagrożeń i przerzuca ciężar obrony na podmioty prywatne. W ten sposób stają się one jakby częścią państwa.
Czytaj więcej
– Pan prezydent Karol Nawrocki ma dostęp do tych samych materiałów ściśle tajnych co ja – mówi wi...
Nie jest zgodne. Bo ta sztuka jest opisana w konstytucji i nie dopuszcza takich zabiegów. Zresztą w tej ustawie jest jeszcze wiele innych przepisów stworzonych wbrew konstytucyjnym zasadom.
Spójrzmy na treść nowego art. 67g ustawy. Daje on prawo ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wydania „polecenia zabezpieczającego” w przypadku wystąpienia tzw. incydentu krytycznego. To polecenie ma charakter normy prawnej. Nakazuje określonym podmiotom pewne zachowania, w tym usunięcie określonego sprzętu. Tu też są wyłączone niektóre prawa strony z kodeksu postępowania administracyjnego. Minister może na przykład nie uwzględniać stanowiska strony, gdy w grę wchodzi zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub niepowetowana szkoda materialna. Można to jeszcze zrozumieć, gdy chodziłoby o usunięcie urządzenia elektronicznego używanego w szpitalach do ratowania życia i zdrowia ludzi. To samo można uznać za usprawiedliwione, gdy chodzi o systemy sterujące dostawami energii. Ale w innych wypadkach takie „polecenie zabezpieczające” już nie służy takim wyższym celom. Co więcej, ma ono dotyczyć podmiotów niepodporządkowanych ministrowi. W ten sposób zostają one niejako „upaństwowione”.
W pewnym zakresie tak jest. Gdyby minister wydawał rozporządzenie, będące źródłem prawa zakorzenionym w konstytucji – można by to zrozumieć. Ale to jest „polecenie”, zwykle wydawane podległym jednostkom. Jest natychmiast wykonalne. Zbliżamy się do wspomnianych przez pana rozwiązań ze stanów nadzwyczajnych. Bo jest tam pozbawienie własności, takie jak w czasie wojny np. rekwizycja pojazdów na rzecz wojska. Zanim przedsiębiorca zdoła dowieść w sądzie swoich racji i niesłuszności takiej rekwizycji, być może już upadnie. Co więcej – te polecenia zabezpieczające mają być publikowane w dzienniku urzędowym ministra cyfryzacji.
Czytaj więcej
11 organizacji polskich przedsiębiorców, we wspólnym liście, zaapelowało do prezydenta o zbadanie...
Ależ tu nie ma mowy o żadnym doręczeniu! Polecenie uznaje się za doręczone z chwilą ogłoszenia w tymże dzienniku urzędowym. Trochę mi to przypomina pewną scenę z „Przygód dobrego wojaka Szwejka”.
Szwejk chciał zrobić przyjemność nadporucznikowi Lukaszowi, u którego był ordynansem. Lukasz chciał mieć psa. Szwejk ukradł zatem psa i podarował go temuż oficerowi. Okradzionym był ich przełożony, pułkownik von Zillergut, który dał potem stosowne ogłoszenie do lokalnej prasy. Niedługo później Lukasz wyprowadzał psa na spacer, ale miał pecha, bo napotkał pułkownika. Pies radośnie pobiegł w kierunku swojego prawowitego pana. Pułkownik zażądał wyjaśnień. Bezradny nadporucznik Lukasz nie pojmował, o co chodzi. Pułkownik na to: jakże to, nie czytaliście mojego ogłoszenia w prasie? Skończyło się nie tylko połajanką, ale wysłaniem Szwejka i Lukasza na front. Podobnie przedsiębiorca w zasadzie powinien do porannej kawy czytać dziennik urzędowy Ministra Cyfryzacji, by się dowiedzieć, czy w ogóle ma szansę dalej działać.
Prawo nie powinno być taką pułapką. Przedsiębiorca z branż objętych ustawą w zasadzie w każdej chwili musi się liczyć z zaprzestaniem działalności wskutek wywłaszczenia.
Teoretycznie chodzi o obronę naszego bezpieczeństwa. Tyle że kosztem może być upadek wielu mniejszych firm, korzystających z nowoczesnych technologii, gdy urządzenia z tymi technologiami zostaną uznane za pochodzące od groźnych dostawców. A przecież chyba zależy nam wszystkim na tym, by nowoczesne technologie były dostępne jak najszerszemu gronu odbiorców. Podobnie jak powinno nam zależeć w ogóle na rozwoju przedsiębiorczości.
Czytaj więcej
Co różni projekt unijnego Cybersecurity Act 2 (CSA2) od noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbe...
Być może państwo powinno w jakiś sposób subsydiować przypadki, w których dochodzi do przymusowego wycofania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka. Można też pomyśleć o rozwiązaniach zakładających stały audyt czy korzystanie z pewnych sprawdzonych dostawców. Być może trzeba by promować na różne sposoby krajową produkcję i sprzedaż sprzętu i oprogramowania, by się uniezależnić od dostaw z krajów mogących zagrozić naszemu cyberbezpieczeństwu.
Jeżeli spodziewamy się niebezpieczeństwa związanego z określonymi produktami, to powinniśmy stawiać tamę temu niebezpieczeństwu, ale metodami zgodnymi z konstytucją. Nie należy stosować przymusowych wywłaszczeń ani pułapek prawnych.
Jeśli bezpieczeństwo państwa miałoby bez żadnych ograniczeń ani zastrzeżeń uzasadniać naruszanie prawa własności czy wolności działalności gospodarczej, to wyszlibyśmy poza horyzont konstytucyjny. Konstytucja pozwala na ograniczanie różnych praw, ale w sposób proporcjonalny. Innymi słowy: należy zastosować środek najmniej dotkliwy. Poza tym, ograniczenia takie nie mogą być arbitralne. Pamiętajmy też, że jakich barier byśmy nie stawiali, to w takiej cyberwojnie i tak będą ofiary. Nie mnóżmy ich złymi przepisami.
Czytaj więcej
W mojej ocenie wyłącznym rozwiązaniem jest to, aby dyrektywę NIS2 implementować możliwie szybko w...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Komornicy testują nowe szablony pism kierowanych do wierzycieli, dłużników czy ich pracodawców, stworzone według...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas