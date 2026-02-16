Ustawa ta ma wdrażać europejską dyrektywę NIS 2. Zalecenia 5G Toolbox dotyczą tylko branży telekomunikacyjnej, a KSC rozciąga je na 18 sektorów gospodarki. Czy ten gold-plating był potrzebny?

Za niewdrożenie dyrektywy Komisja Europejska może nałożyć na Polskę karę o wartości do 2 miliardów zł. Z tego punktu widzenia lepiej tę ustawę podpisać i ewentualnie potem skierować do TK. Jednak taki scenariusz oznaczałby pewne naruszenie dyrektywy (rozszerzenie 5G Toolbox na 18 sektorów – red.). Bo ustawa ją wdrażająca zbyt szeroko ingerowałaby w swobodę działalności gospodarczej i w prawa obywateli, a nie taki jest przecież jej cel.

Ustawa przewiduje, że jeśli minister cyfryzacji uzna jakąś firmę za „dostawcę wysokiego ryzyka”, to może nakazać użytkownikowi sprzętu przez nią produkowanego usunięcie go na własny koszt. Decyzja w tej sprawie nie musi mieć jawnego uzasadnienia, a w procedurze skargowej przedsiębiorca ma ograniczone prawa. Czy to da się uzasadnić bezpieczeństwem państwa?

To dość groźne dla takich przedsiębiorców, bo decyzja ministra może poważnie wpłynąć na ich działalność gospodarczą. Nie ma tu gwarancji ochrony interesów w toku. Oczywiście w dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny może być narażony na wirtualną ingerencję ze strony krajów nam nieprzyjaznych. Dlatego państwo powinno mieć pewne możliwości działań powstrzymujących napływ takiego sprzętu. Jednak sposób dążenia do tego celu w tej formie, jaką mamy w ustawie, dąży do ograniczenia prawa do sądu. Spójrzmy na nowy art. 67b tej ustawy, regulujący procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka. Do tego postępowania nie stosuje się reguły z kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej, że stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu ono dotyczy. Podmioty zobowiązane do usuwania sprzętu najczęściej zostaną w ten sposób pozbawione praw strony. Ustawa przewiduje bowiem, że stroną może być firma telekomunikacyjna osiągająca roczne przychody większe niż dwudziestotysięczna krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (byłby to obrót na poziomie około 178 mln zł, uwzględniając najnowsze dane GUS – red.). Wynika z tego, że większość podmiotów zobowiązana potencjalnie do wycofania sprzętu, nie będzie mogła brać udziału w takim postępowaniu. Jest to ograniczenie prawa do sądu, gwarantowanego w konstytucji. Oraz oczywiście stwarzanie ewidentnej nierówności w traktowaniu. Kilkadziesiąt największych firm na rynku miałoby podlegać innym zasadom niż cała reszta.

Czy są jeszcze jakieś ograniczenia proceduralne w tej ustawie?

Jest możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli dostawca wysokiego ryzyka stanowi zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Jednak sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Skarżący nie może uczestniczyć w tym postępowaniu, a z uzasadnienia wyroku dostanie tylko część jawną. Pełny tekst uzasadnienia dostanie tylko minister cyfryzacji. Tu też widać wyraźnie ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu. Jak można bowiem wnieść apelację od takiego wyroku, nie znając jego pełnego uzasadnienia?

Fakty są jednak takie, że wciąż trwają ataki cybernetyczne na Polskę. Być może w obliczu takiej wojny należałoby jednak wprowadzić nadzwyczajne środki ochrony naszej cyberprzestrzeni?

Gdy kilka lat temu zmieniano ustawę o stanie wyjątkowym, pojawiło się tam pojęcie zagrożenia z cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia takiego stanu. Tak naprawdę nie sposób jednoznacznie określić, co to jest. Pojęcia tego po raz pierwszy użył pisarz William Gibson w powieści „Neuromancer”. Pisał o czymś, co znajduje się poza namacalną rzeczywistością, a czego skutki nas dotykają dzięki narzędziom nowoczesnej techniki. Niestety, w przypadku ustawy, o której mówimy, państwo zdaje się nie radzić sobie samo ze skutkami tych zagrożeń i przerzuca ciężar obrony na podmioty prywatne. W ten sposób stają się one jakby częścią państwa.