Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prof. Ryszard Piotrowski: Ustawa o cyberbezpieczeństwie na bakier z konstytucją

Bezpieczeństwo państwa nie uzasadnia tworzenia prawa, które trwale godziłoby we własność i swobodę działalności gospodarczej – uważa prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 16.02.2026 04:51

prof. dr hab. Ryszard Piotrowski

prof. dr hab. Ryszard Piotrowski

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Paweł Rochowicz

Gdyby był pan prezydentem…

...wolne żarty. Ja? (śmiech)

A czemu nie? Jest pan znawcą Konstytucji RP, a prezydent powinien stać na straży jej przestrzegania.

Rzeczywiście powinien, choć nie muszę nim być ja. A całkiem już serio mówiąc, prezydent w ramach tej straży sam nie może powiedzieć, czy ustawa, która trafiła na jego biurko jest zgodna z konstytucją czy nie. Może ją przesłać do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia. Może też podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo wysłać ją tam jeszcze przed podpisaniem.

Chodzi o ten Trybunał, który mamy teraz?

Innego nie mamy. Nie nastąpiła żadna zmiana konstytucji, która by dzisiejszy TK unieważniała czy likwidowała.

No to przejdźmy do konkretów. Na prezydencki podpis czeka nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Już na etapie prac parlamentarnych budziła poważne zastrzeżenia ekspertów. Wskazywano, że jej adresaci mogą zostać arbitralnie pozbawiani oprogramowania i sprzętu, a ich uprawnienia procesowe zostaną ograniczone. Co by pan zrobił na miejscu prezydenta?

Wierzę, że prezydent ma lepsze rozeznanie ode mnie co do skuteczności każdej z opcji w tym konkretnym przypadku. Znam nieco losy tej nowelizacji i uważam, że jest niezgodna z konstytucją. Widać w niej próbę naruszania prawa własności. Jej twórcy usiłują powiedzieć adresatom, że cel – czyli bezpieczeństwo państwa – uświęca środki. Takie twierdzenie nie zawsze jest uzasadnione.

Czytaj więcej

Karol Skupień, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE)
Opinie i komentarze
Karol Skupień, prezes KIKE: KSC to nieodpowiedzialna ustawa
Reklama
Reklama

Ustawa ta ma wdrażać europejską dyrektywę NIS 2. Zalecenia 5G Toolbox dotyczą tylko branży telekomunikacyjnej, a KSC rozciąga je na 18 sektorów gospodarki. Czy ten gold-plating był potrzebny?

Za niewdrożenie dyrektywy Komisja Europejska może nałożyć na Polskę karę o wartości do 2 miliardów zł. Z tego punktu widzenia lepiej tę ustawę podpisać i ewentualnie potem skierować do TK. Jednak taki scenariusz oznaczałby pewne naruszenie dyrektywy (rozszerzenie 5G Toolbox na 18 sektorów – red.). Bo ustawa ją wdrażająca zbyt szeroko ingerowałaby w swobodę działalności gospodarczej i w prawa obywateli, a nie taki jest przecież jej cel.

Ustawa przewiduje, że jeśli minister cyfryzacji uzna jakąś firmę za „dostawcę wysokiego ryzyka”, to może nakazać użytkownikowi sprzętu przez nią produkowanego usunięcie go na własny koszt. Decyzja w tej sprawie nie musi mieć jawnego uzasadnienia, a w procedurze skargowej przedsiębiorca ma ograniczone prawa. Czy to da się uzasadnić bezpieczeństwem państwa?

To dość groźne dla takich przedsiębiorców, bo decyzja ministra może poważnie wpłynąć na ich działalność gospodarczą. Nie ma tu gwarancji ochrony interesów w toku. Oczywiście w dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny może być narażony na wirtualną ingerencję ze strony krajów nam nieprzyjaznych. Dlatego państwo powinno mieć pewne możliwości działań powstrzymujących napływ takiego sprzętu. Jednak sposób dążenia do tego celu w tej formie, jaką mamy w ustawie, dąży do ograniczenia prawa do sądu. Spójrzmy na nowy art. 67b tej ustawy, regulujący procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka. Do tego postępowania nie stosuje się reguły z kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej, że stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu ono dotyczy. Podmioty zobowiązane do usuwania sprzętu najczęściej zostaną w ten sposób pozbawione praw strony. Ustawa przewiduje bowiem, że stroną może być firma telekomunikacyjna osiągająca roczne przychody większe niż dwudziestotysięczna krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (byłby to obrót na poziomie około 178 mln zł, uwzględniając najnowsze dane GUS – red.). Wynika z tego, że większość podmiotów zobowiązana potencjalnie do wycofania sprzętu, nie będzie mogła brać udziału w takim postępowaniu. Jest to ograniczenie prawa do sądu, gwarantowanego w konstytucji. Oraz oczywiście stwarzanie ewidentnej nierówności w traktowaniu. Kilkadziesiąt największych firm na rynku miałoby podlegać innym zasadom niż cała reszta.

Czytaj więcej

Uczestnicy debaty poświęconej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od lewej: Karol Skupi
Bezpieczeństwo
Surowe rygory dla sieci 5G rozszerzono bez potrzeby

Czy są jeszcze jakieś ograniczenia proceduralne w tej ustawie?

Jest możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli dostawca wysokiego ryzyka stanowi zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Jednak sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Skarżący nie może uczestniczyć w tym postępowaniu, a z uzasadnienia wyroku dostanie tylko część jawną. Pełny tekst uzasadnienia dostanie tylko minister cyfryzacji. Tu też widać wyraźnie ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu. Jak można bowiem wnieść apelację od takiego wyroku, nie znając jego pełnego uzasadnienia?

Fakty są jednak takie, że wciąż trwają ataki cybernetyczne na Polskę. Być może w obliczu takiej wojny należałoby jednak wprowadzić nadzwyczajne środki ochrony naszej cyberprzestrzeni?

Gdy kilka lat temu zmieniano ustawę o stanie wyjątkowym, pojawiło się tam pojęcie zagrożenia z cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia takiego stanu. Tak naprawdę nie sposób jednoznacznie określić, co to jest. Pojęcia tego po raz pierwszy użył pisarz William Gibson w powieści „Neuromancer”. Pisał o czymś, co znajduje się poza namacalną rzeczywistością, a czego skutki nas dotykają dzięki narzędziom nowoczesnej techniki. Niestety, w przypadku ustawy, o której mówimy, państwo zdaje się nie radzić sobie samo ze skutkami tych zagrożeń i przerzuca ciężar obrony na podmioty prywatne. W ten sposób stają się one jakby częścią państwa.

Czytaj więcej

zdjęcie z Krzysztofem Gawkowskim
EEC Trends
Ustawa o KSC u prezydenta. Gawkowski: Nie chcę myśleć o scenariuszu bez podpisu
Reklama
Reklama

Tyle że stany nadzwyczajne są wprowadzane tylko na określony czas. Takiego stanu nie wprowadzono w związku z trwającą wojną cybernetyczną. Czy zatem wpisywanie na stałe do ustawy rozwiązań właściwych takim stanom jest zgodne ze sztuką tworzenia prawa?

Nie jest zgodne. Bo ta sztuka jest opisana w konstytucji i nie dopuszcza takich zabiegów. Zresztą w tej ustawie jest jeszcze wiele innych przepisów stworzonych wbrew konstytucyjnym zasadom.

Jakich na przykład?

Spójrzmy na treść nowego art. 67g ustawy. Daje on prawo ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wydania „polecenia zabezpieczającego” w przypadku wystąpienia tzw. incydentu krytycznego. To polecenie ma charakter normy prawnej. Nakazuje określonym podmiotom pewne zachowania, w tym usunięcie określonego sprzętu. Tu też są wyłączone niektóre prawa strony z kodeksu postępowania administracyjnego. Minister może na przykład nie uwzględniać stanowiska strony, gdy w grę wchodzi zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub niepowetowana szkoda materialna. Można to jeszcze zrozumieć, gdy chodziłoby o usunięcie urządzenia elektronicznego używanego w szpitalach do ratowania życia i zdrowia ludzi. To samo można uznać za usprawiedliwione, gdy chodzi o systemy sterujące dostawami energii. Ale w innych wypadkach takie „polecenie zabezpieczające” już nie służy takim wyższym celom. Co więcej, ma ono dotyczyć podmiotów niepodporządkowanych ministrowi. W ten sposób zostają one niejako „upaństwowione”.

Pachnie mi to nacjonalizacją przedsiębiorstw w Polsce z końca lat 40. ubiegłego wieku.

W pewnym zakresie tak jest. Gdyby minister wydawał rozporządzenie, będące źródłem prawa zakorzenionym w konstytucji – można by to zrozumieć. Ale to jest „polecenie”, zwykle wydawane podległym jednostkom. Jest natychmiast wykonalne. Zbliżamy się do wspomnianych przez pana rozwiązań ze stanów nadzwyczajnych. Bo jest tam pozbawienie własności, takie jak w czasie wojny np. rekwizycja pojazdów na rzecz wojska. Zanim przedsiębiorca zdoła dowieść w sądzie swoich racji i niesłuszności takiej rekwizycji, być może już upadnie. Co więcej – te polecenia zabezpieczające mają być publikowane w dzienniku urzędowym ministra cyfryzacji.

Czytaj więcej

Ustawa o KSC ma zwiększyć cyberbezpieczeństwo i dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy NIS
IT
„KSC to wywłaszczenie”. Apel przedsiębiorców do prezydenta

I co, trzeba będzie śledzić te dzienniki urzędowe? Treść takich poleceń nie będzie doręczana ich adresatom jak decyzja?

Ależ tu nie ma mowy o żadnym doręczeniu! Polecenie uznaje się za doręczone z chwilą ogłoszenia w tymże dzienniku urzędowym. Trochę mi to przypomina pewną scenę z „Przygód dobrego wojaka Szwejka”.

Którą?

Szwejk chciał zrobić przyjemność nadporucznikowi Lukaszowi, u którego był ordynansem. Lukasz chciał mieć psa. Szwejk ukradł zatem psa i podarował go temuż oficerowi. Okradzionym był ich przełożony, pułkownik von Zillergut, który dał potem stosowne ogłoszenie do lokalnej prasy. Niedługo później Lukasz wyprowadzał psa na spacer, ale miał pecha, bo napotkał pułkownika. Pies radośnie pobiegł w kierunku swojego prawowitego pana. Pułkownik zażądał wyjaśnień. Bezradny nadporucznik Lukasz nie pojmował, o co chodzi. Pułkownik na to: jakże to, nie czytaliście mojego ogłoszenia w prasie? Skończyło się nie tylko połajanką, ale wysłaniem Szwejka i Lukasza na front. Podobnie przedsiębiorca w zasadzie powinien do porannej kawy czytać dziennik urzędowy Ministra Cyfryzacji, by się dowiedzieć, czy w ogóle ma szansę dalej działać.

Reklama
Reklama

Wygląda to jak zastawianie pułapek na przedsiębiorców.

Prawo nie powinno być taką pułapką. Przedsiębiorca z branż objętych ustawą w zasadzie w każdej chwili musi się liczyć z zaprzestaniem działalności wskutek wywłaszczenia.

To jaki państwo ma w tym interes?

Teoretycznie chodzi o obronę naszego bezpieczeństwa. Tyle że kosztem może być upadek wielu mniejszych firm, korzystających z nowoczesnych technologii, gdy urządzenia z tymi technologiami zostaną uznane za pochodzące od groźnych dostawców. A przecież chyba zależy nam wszystkim na tym, by nowoczesne technologie były dostępne jak najszerszemu gronu odbiorców. Podobnie jak powinno nam zależeć w ogóle na rozwoju przedsiębiorczości.

Czytaj więcej

Mariusz Busiło
Opinie i komentarze
Dostawcy wysokiego ryzyka: przejrzyste procedury czy tajna dowolność?

Czy można sobie wyobrazić jakieś alternatywne rozwiązania?

Być może państwo powinno w jakiś sposób subsydiować przypadki, w których dochodzi do przymusowego wycofania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka. Można też pomyśleć o rozwiązaniach zakładających stały audyt czy korzystanie z pewnych sprawdzonych dostawców. Być może trzeba by promować na różne sposoby krajową produkcję i sprzedaż sprzętu i oprogramowania, by się uniezależnić od dostaw z krajów mogących zagrozić naszemu cyberbezpieczeństwu.

To ostatnie może być trudne. Chiny znacznie wyprzedziły świat w niektórych technologiach telekomunikacyjnych. Jeśli ktoś chce być nowoczesnym, jest skazany na import stamtąd.

Jeżeli spodziewamy się niebezpieczeństwa związanego z określonymi produktami, to powinniśmy stawiać tamę temu niebezpieczeństwu, ale metodami zgodnymi z konstytucją. Nie należy stosować przymusowych wywłaszczeń ani pułapek prawnych.

Reklama
Reklama

To gdzie jest punkt równowagi między bezpieczeństwem państwa i regułami konstytucyjnymi?

Jeśli bezpieczeństwo państwa miałoby bez żadnych ograniczeń ani zastrzeżeń uzasadniać naruszanie prawa własności czy wolności działalności gospodarczej, to wyszlibyśmy poza horyzont konstytucyjny. Konstytucja pozwala na ograniczanie różnych praw, ale w sposób proporcjonalny. Innymi słowy: należy zastosować środek najmniej dotkliwy. Poza tym, ograniczenia takie nie mogą być arbitralne. Pamiętajmy też, że jakich barier byśmy nie stawiali, to w takiej cyberwojnie i tak będą ofiary. Nie mnóżmy ich złymi przepisami.

Czytaj więcej

Prof. Paweł Wajda z Uniwersytetu Warszawskiego
Opinie i komentarze
Dyrektywę NIS2 należy wdrożyć jak najszybciej, bez zbędnych naddatków

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Telekomunikacja Sejm cyberbezpieczeństwo nowoczesne technologie
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Temat wywołał duże poruszenie wśród komorników. Część z nich uważa, że opracowane wzory są… zbyt pro
Zawody prawnicze
Komornik przemówi ludzkim głosem. „Trzeciodłużnik” przestanie straszyć
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama