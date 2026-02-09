Wydarzenia Gospodarcze
Ustawa o KSC u prezydenta. Wicepremier Gawkowski: Nie chcę myśleć o scenariuszu bez podpisu

– Pan prezydent Karol Nawrocki ma dostęp do tych samych materiałów ściśle tajnych co ja – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” w trakcie EEC Trends 2026, apelując o szybkie podpisanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Publikacja: 09.02.2026 16:59

Cezary Szymanek

Polska znajduje się pod nieustanną presją w cyberprzestrzeni. – Codziennie mamy setki, a bywa że tysiące ataków. Najczęściej wymierzonych w infrastrukturę krytyczną – podkreśla wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Co istotne, celem nie jest wyłącznie energetyka. – Najbardziej atakowana jest woda i kanalizacja. Oczywiście także administracja, banki czy energetyka – dodaje.

Minister cyfryzacji wskazuje na dwa główne motywy cyberataków. Pierwszy to zwykła przestępczość – kradzież danych, pieniędzy, szantaż. Drugi jest znacznie groźniejszy. – Mamy nową wojnę hybrydową z Rosją. Trzeba to nazywać po imieniu – mówi wprost. Jej celem jest paraliż codziennego życia, dezinformacja podsycająca społeczne emocje oraz gromadzenie danych, które mogą posłużyć do wywierania wpływu.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nad którą prace trwały sześć lat. – To chyba najdłużej procedowany projekt ustawy w Polsce – przypomina Gawkowski. Apeluje do prezydenta o jej podpisanie. – Pan prezydent ma dostęp do tych samych materiałów ściśle tajnych co ja. Wie, w jakim miejscu bezpieczeństwa państwa jesteśmy – zaznacza.

Zapewnia przy tym, że ustawa nie jest wymierzona w legalny biznes, mimo silnego lobbingu. – To największy lobbing, jaki widziałem w tym resorcie. Skoro tyle emocji, to znaczy, że komuś bardzo zależy, żeby tej ustawy nie było – ocenia minister. I dodaje ostrzegawczo: – Niepodpisanie tej ustawy byłoby złe dla każdego obywatela w Polsce.

Rozmowa dotyka także przyszłości – suwerenności technologicznej i ograniczania zależności od globalnych platform. – Polska i Europa będą budowały własne rozwiązania, zarówno sprzętowe, jak i programowe – zapowiada Gawkowski, wskazując na rozwój państwowych systemów cyfrowych w administracji.

Wicepremier nie wyklucza również ostrzejszych regulacji dotyczących mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży. – Dzisiaj zakazy istnieją tylko na papierze. Trzeba skutecznej weryfikacji wieku. Platformom w tej sprawie po prostu nie wierzę – mówi.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji Osoby Krzysztof Gawkowski Gospodarka cyberbezpieczeństwo Imprezy EEC Trends
