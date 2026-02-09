Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ na EEC Trends: To nie są zakupy na pokaz

Widać, że Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo ambitnie szacuje potrzeby polskich sił zbrojnych. Ale też bardzo racjonalnie w zakresie kształtowania zakupów - co powinno być zakupione i co powinno uzupełniać te potrzeby. Nie są to zakupy defiladowe, na pokaz, tylko są to zakupy rzeczywiste. Rozmawiamy o zakupie systemów, a nie zakupie sprzętu, który można pokazać – mówi Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes PGZ.

