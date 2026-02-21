Ambasador USA o aneksji Bliskiego Wschodu przez Izrael: Nie miałbym nic przeciwko

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były reakcje krajów arabskich i muzułmańskich na wypowiedź amerykańskiego ambasadora w Izraelu?

Jakie historyczne i religijne odniesienia zostały użyte w dyskusji na temat praw Izraela do terytoriów?

Jakie stanowisko zajęły międzynarodowe organizacje w odpowiedzi na kontrowersyjne wypowiedzi ambasadora Huckabee?

Huckabee wypowiedział się w wywiadzie udzielonym konserwatywnemu komentatorowi Tuckerowi Carlsonowi, który ukazał się w piątek. Carlson powołał się na biblijny werset, według którego Bóg obiecał potomkom Abrahama ziemie obejmujące fragmenty dzisiejszego Egiptu, Syrii i Iraku. Dziennikarz zapytał, czy według ambasadora Izrael ma prawo do tych ziem.

– Nie jestem pewien, czy posunęliby się tak daleko. To ogromny teren – odparł Huckabee. Dociskany przez Carlsona dodał: – Nie miałbym nic przeciwko, gdyby wzięli to wszystko.

Huckabee zastrzegł jednak, że nie sądzi, by Izrael miał takie zamiary.

– Nie dążą do przejęcia Jordanii, Syrii, Iraku ani żadnego innego miejsca. Chcą jedynie chronić swoich obywateli – mówił ambasador. – Nie domagają się powrotu do wszystkich tych ziem, ale chcą przynajmniej utrzymać te, na których teraz mieszkają, które legalnie posiadają i które stanowią dla nich bezpieczną przystań – tłumaczył.