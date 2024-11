Muzułmanie rozczarowani Trumpem. „Tak jakby popadał w syjonistyczne szaleństwo”

Z kolei na ambasadora przy ONZ wybrał przedstawicielkę Partii Republikańskiej Elise Stefanik, która nazwała ONZ „szambem antysemityzmu” za potępianie działań wojennych w Gazie, które doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy osób.

Rexhinaldo Nazarko, dyrektor wykonawczy American Muslim Engagement and Empowerment Network (AMEEN), powiedział, że muzułmańscy wyborcy mieli nadzieję, że Trump wybierze urzędników gabinetu, którzy działają na rzecz pokoju. – Jesteśmy bardzo rozczarowani – powiedział. – Wygląda na to, że administracja Trumpa jest całkowicie wypełniona neokonserwatystami i skrajnie proizraelskimi, prowojennymi osobami, co jest porażką dla ruchu propokojowego i antywojennego – dodał.

Wciąż przyglądamy się, w którą stronę pójdzie administracja, ale wygląda na to, że nasza społeczność została po prostu wykorzystana Hassan Abdel Salam

Nazarko powiedział też, że społeczność muzułmańska będzie w dalszym ciągu nalegać, aby usłyszano jej głos w sprawie zakończenia wojny w Gazie.

Hassan Abdel Salam, były profesor na Uniwersytecie Minnesota w Twin Cities i współzałożyciel kampanii Abandon Harris, która poparła kandydatkę Partii Zielonych Jill Stein, powiedział, że plany kadrowe Trumpa nie są zaskakujące, ale okazały się jeszcze bardziej ekstremalne, niż się obawiano.