– Jestem sceptyczny wobec perspektywy rychłego zakończenia wojny kurdyjskiej. To tak, jakby Izrael porozumiał się nagle z Palestyńczykami – mówi „Rzeczpospolitej” Murat Ham, niemiecki pisarz i publicysta pochodzenia tureckiego. Jest przekonany, że byłoby to możliwe jedynie w sytuacji zagwarantowania mniejszości kurdyjskiej, jeżeli nie pełnej autonomii, to przynajmniej przyznania konstytucyjnych praw, zakończenia urzędowej dyskryminacji, uznania języka kurdyjskiego na obszarze Kurdystanu oraz zakończenia traktowania Kurdów w całym kraju jak obywateli drugiej kategorii. – Na to obecnie nie wygląda – mówi Murat Ham.