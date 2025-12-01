Z tego artykułu się dowiesz: Kim jest lider międzynarodowego gangu narkotykowego zatrzymany w Danii i jakie ma związki z Polską?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Europolem oraz Policją Danii i Hiszpanii zatrzymali 37-letniego Jeremiego B. – obywatela Danii polskiego pochodzenia, poszukiwanego za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą odpowiedzialną za przemyt ogromnych ilości narkotyków oraz zabójstwo Polaka w Hiszpanii.

Ścigany „Czerwoną notą”, współpracował z kartelami w Kolumbii i producentami haszyszu z Maroka

Jeremi B. był ścigany listami gończymi i „Czerwoną notą” Interpolu – dotychczas skutecznie się ukrywał, wykorzystując sieć powiązań na kilku kontynentach. Aż został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze, po tym, jak ze Stanów Zjednoczonych, w ramach „polityki Trumpa”, deportowały go amerykańskie służby.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o ekstradycję, zatrzymany zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, by odpowiedzieć m.in. za udział w międzynarodowym obrocie narkotykami oraz zabójstwo obywatela RP. komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzeczik CBŚP

– Podejrzany przebywa teraz w duńskim areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, zostanie on przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, by odpowiedzieć m.in. za udział w międzynarodowym obrocie narkotykami oraz zabójstwo obywatela RP – mówi nam komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.