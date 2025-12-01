Aktualizacja: 01.12.2025 09:15 Publikacja: 01.12.2025 08:00
Foto: CBŚP
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Europolem oraz Policją Danii i Hiszpanii zatrzymali 37-letniego Jeremiego B. – obywatela Danii polskiego pochodzenia, poszukiwanego za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą odpowiedzialną za przemyt ogromnych ilości narkotyków oraz zabójstwo Polaka w Hiszpanii.
Jeremi B. był ścigany listami gończymi i „Czerwoną notą” Interpolu – dotychczas skutecznie się ukrywał, wykorzystując sieć powiązań na kilku kontynentach. Aż został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze, po tym, jak ze Stanów Zjednoczonych, w ramach „polityki Trumpa”, deportowały go amerykańskie służby.
komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzeczik CBŚP
– Podejrzany przebywa teraz w duńskim areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, zostanie on przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, by odpowiedzieć m.in. za udział w międzynarodowym obrocie narkotykami oraz zabójstwo obywatela RP – mówi nam komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
Obecny 37-latek ma bogaty życiorys. Według ustaleń służb, od co najmniej 2010 roku (miał wtedy zaledwie 22 lata) kierował strukturą przestępczą o globalnym zasięgu – jak podaje CBŚP – „operującą na terenie Unii Europejskiej, Maroka, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych”.
– Współpracował z największymi kartelami narkotykowymi z Kolumbii, a także z wytwórcami haszyszu z Maroka – wskazuje nam jeden z funkcjonariuszy CBŚP.
Grupa zajmowała się hurtowym przemytem narkotyków – służby zgromadziły dowody dotyczące ponad 3 ton haszyszu, 6,5 tony kokainy oraz 350 kilogramów marihuany. Jeremi B. miał się wyróżniać operatywnością i rządzić twardą ręką.
Co więcej, to on ma odpowiadać za zabójstwo Polaka, do jakiego doszło w 2010 roku na terenie Hiszpanii.
– Ofiarą był niejaki Maciej S., który wyjechał do Hiszpanii „za pracą”, jednak według policyjnych ustaleń współpracował z grupami nadzorowanymi przez „naszego Duńczyka” – wyjaśnia nasze źródło w CBŚP.
Jaki był motyw zabójstwa? Ofiara miała nie w pełni rozliczać się ze sprzedaży narkotyków, zatrzymując dla siebie część zysków, by dodatkowo zarobić i zerwać z grupą. Mężczyzna nie zdążył zrealizować tego planu, wcześniej został zabity.
Jeremi B. ukrywał się w USA, wiedział, że jest poszukiwany.
– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił polskim organom ścigania na wydanie listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. Z kolei w związku z ukrywaniem się podejrzanego na terenie Stanów Zjednoczonych, od dwóch lat był on poszukiwany również Czerwoną Notą Interpolu, stosowaną wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw – wskazuje „Rz” Krzysztof Wrześniowski.
W sprowadzeniu Jeremiego B. do Europy pomogła – jak się okazało – nowa polityka realizowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który pozbywa się z kraju członków gangów i nielegalnych migrantów. W taki sposób potraktowano również Jeremiego B., a jego deportacja przyniosła nieoczekiwany skutek.
– Kulminacja nastąpiła w październiku tego roku, kiedy służby amerykańskie zdecydowały o wydaleniu poszukiwanego – przyznaje komisarz Wrześniowski. – W wyniku szeroko zakrojonej, skoordynowanej współpracy polskich funkcjonariuszy, Policji Królestwa Danii, Europolu oraz hiszpańskiej Guardia Civil, 37-latek został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze – dodaje rzecznik CBŚP.
Polscy śledczy liczą na to, że sprowadzenie Jeremiego B. pomoże w ustaleniu jego polskich współpracowników. Jak dowiedziała się „Rz”, służbom udało się przejąć prywatne zapiski B., które miał ukryte w walizce. – Część z nich, co już wiemy, to jego kontakty przestępcze, ponieważ nazwiska tych osób występują w naszych sprawach – podkreśla jeden z funkcjonariuszy CBŚP.
W duńskim areszcie Jeremi B. poczeka na zakończenie procedury ekstradycyjnej. Przy pozytywnej decyzji, zostanie przekazany do Polski.
Źródło: rp.pl
