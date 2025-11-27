Aktualizacja: 27.11.2025 10:34 Publikacja: 27.11.2025 09:47
23-letni mężczyzna, który miał włamywać się do systemów internetowych firm z Polski i Unii Europejskiej, został zatrzymany w Krakowie
Foto: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
„Funkcjonariusze CBZC w Krakowie zatrzymali 23-letniego obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych. Zastosowano areszt tymczasowy” – napisał Kierwiński.
Jak wynika z informacji CBZC, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 16 listopada.
„Działając bez zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także jej baz danych” – informuje CBZC. „Następnie dokonywał ingerencji w strukturę tych baz, co mogło prowadzić do poważnych konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa jego klientów”.
Czytaj więcej
Pomysł był prosty. Przestępca włamał się do systemu szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania i zm...
Rosjanin został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
Nadzorujący postępowanie prokurator zwrócił się do sądu o aresztowanie mężczyzny, a Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Karny, przychylił się do tego wniosku i zdecydował o areszcie na okres trzech miesięcy.
Według prokuratury mężczyzna przełamywał zabezpieczenia informatyczne sklepów internetowych, wykorzystując luki w systemach. Po uzyskaniu dostępu miał ingerować w zgromadzone tam bazy danych.
Sprawa – twierdzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – jest rozwojowa. Według prokuratury mężczyzna może mieć związek także z innymi działaniami o charakterze cyberprzestępczym wymierzonymi w firmy działające na terenie Polski oraz państw Unii Europejskiej. Jest to obecnie weryfikowane m.in. pod kątem ewentualnych szkód wyrządzonych podmiotom, które mogły paść ofiarą cyberataków.
W rozmowie z TVN24 jeden z funkcjonariuszy CBZC powiedział, że z ustaleń policji wynika, że ofiarą hakera padła polska firma, prowadząca sklep internetowy, obsługujący miesięcznie ok. miliona zamówień oraz siedem firm na terenie Unii Europejskiej.
CBZC informuje, że zatrzymany mężczyzna w 2022 r. nielegalnie przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a rok później, w 2023 r. uzyskał w Polsce status uchodźcy. Jak wynika z informacji TVN24 23-latek na co dzień był kierowcą ciężarówki i podróżował po Europie. Części ataków miał dokonywać z pomieszczenia sypialnego kabiny ciężarówki – jak mówił oficer CBZC – „między innymi z pobudek finansowych, ale części ataków dokonywał też dla zabawy”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Funkcjonariusze CBZC w Krakowie zatrzymali 23-letniego obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych. Zastosowano areszt tymczasowy” – napisał Kierwiński.
Jak wynika z informacji CBZC, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 16 listopada.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Prokuratura zwolniła z aresztu mężczyznę, który przewoził Jewhienija I. i Ołeksandra K. – obywateli Ukrainy, któ...
Na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim ktoś podłożył tzw. ślepe naboje karabinowe....
Dwaj agencji, którzy na linii kolejowej Warszawa–Lublin dokonali aktu dywersji, a następnie uciekli na Białoruś,...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
„Akt dywersji”, „sabotaż”, „rosyjski ślad” – takie określenia towarzyszą dywersji na kolei, do której doszło na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas