W sprawie z tego roku, gdzie występuje 1500 pokrzywdzonych na sumę 75 mln zł, grupą kierowały osoby powiązane z wymiarem sprawiedliwości oraz ukraińską polityką
Telefony do ofiar są wykonywane z call center w Kijowie, Odessie czy Charkowie, a w Polsce pozostała część grupy pilnuje finału oszukańczego przedsięwzięcia, czyli wypłaty pieniędzy. Proceder jest urządzony na wzór korporacji, a kandydaci są badani wariografem – tak działają współczesne cybergangi, które okradają ofiary podszywając się pod pracowników banków i pod platformy inwestycyjne. Kontrolują go przestępcy z Ukrainy, ścigani przez polskie oraz ukraińskie służby.
– Są to grupy przestępcze o wysokim stopniu zorganizowania, w niektórych przed przyjęciem każdy kandydat był obligatoryjnie badany na poligrafie (wariografie) i pytany na przykład o współpracę z organami ścigania – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Zagórski, rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ściga tego typu przestępczość.
W rozbitych dotąd cybergangach obywatele Ukrainy stanowili przeszło 90 proc. składu – pozostali, to inni cudzoziemcy, werbowani do podrzędnych zadań. – Ten kawałek „tortu” jest praktycznie poza zasięgiem polskich grup przestępczych – przyznaje wysoki oficer CBZC.
Oszustwa internetowe nasilają się – w 2023 r. było ich 85 tys., w ubiegłym 93 tys., w obecnym skala nie będzie mniejsza. Statystyki nie wyodrębniają oszustw według modus operandi, jednak policjanci i prokuratorzy z pionów do zwalczania cyberprzestępczości przyznają, że spraw „na bankowca” i „na inwestycje” jest mnóstwo. Kosztem ofiar oszuści osiągają rekordowe zyski.
Tylko jedna grupa wyłudziła 6 mln zł w ciągu trzech lat – i to wstępna ocena. Mechanizm był trywialnie prosty: rzekomy pracownik banku dzwonił do ofiary i nakłaniał ją do natychmiastowego przelania oszczędności na rzekomo bezpieczny „rachunek techniczny” banku. Z powodu, jak tłumaczył, kradzieży jej danych. Stosując socjotechnikę, sprawcy osiągnęli cel – skołowane ofiary w tajemnicy przed bliskimi, przelewały oszustom nieraz cały swój majątek. „Techniczne” konta były założone na tzw. słupy.
– Wyłudzenia zazwyczaj dotyczyły kwot w przedziale 20-100 tys. zł, choć wśród pokrzywdzonych są osoby, które straciły nawet 350, 420 oraz 700 tys. zł – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prowadzącej śledztwo.
Najwięcej – 700 tys. zł stracił przedsiębiorca prowadzący własną firmę. – Co szokujące, pieniądze na konto przestępców wpłacał w kilku transzach, przez kilka dni. Poprzez socjotechnikę nakłaniali go do kolejnych wypłat – mówi nam Marcin Zagórski.
Marcin Zagórski, rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Za udostępnienie konta, „słup” otrzymywał 2 proc. przelewanych środków – w praktyce od 300 zł do 2,5 tys. zł. – Niektórzy byli w stanie osiągnąć korzyści wynoszące nawet do około 20 tys. zł miesięcznie – wskazuje nam prok. Kopania.
Z blisko 70 osób zaangażowanych w proceder, dziesięć wpadło w ostatnich dniach. Gang składał się niemal w całości z obywateli Ukrainy (kilku pozostałych to Białorusini i Gruzini). Na czele stał 26-letni Ukrainiec. Wyznaczał zadania, zarządzał tzw. słupami, utrzymywał kontakt z call center.
– Podał, że z wykształcenia jest marynarzem, w Polsce przebywa od 2022 r. Zebrane dowody wskazują, że od 2023 r. kierował zorganizowaną grupą przestępczą – mówi prok. Krzysztof Kopania.
Grupa 26-latka to jedna z wielu rozbitych przez służby. – Nasze ustalenia wskazują, że call center, z którego sprawcy telefonowali do ofiar mieściło się w Ukrainie – wskazuje komisarz Zagórski.
Modus operandi jest prosty i skuteczny – ofiary pod presją czasu, na wskazane konta przelewają życiowe oszczędności.
W przypadku oszukańczych platform inwestycyjnych, schemat jest bardziej finezyjny, choć równie bezwzględny. – Jedną z ofiar doszczętnie okradzioną z zainwestowanych środków, oszuści na koniec straszyli, że musi jeszcze zapłacić „podatek od inwestycji”, bo inaczej będzie miała problem z fiskusem – opowiada nam jeden z policjantów CBZC.
Normą jest, że call center, skąd „konsultanci” telefonują do ofiar (sprawcy podszywają się pod infolinie metodą spoofingu) mieszczą się w Ukrainie, np. te w Kijowie i Charkowie oferowały szybkie i korzystne inwestycje m.in. w kryptowaluty – zatrzymano tam 21 osób. Ale i w tym przypadku ofiary „łowiono” w Polsce. Tę grupę CBZC rozbiło wspólnie z ukraińskimi służbami i Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie.
Beneficjenci lukratywnego procederu mieszkają w Ukrainie, żyją w luksusie, tak jak lider kolejnej przestępczej grupy.
– Mężczyzna został zatrzymany w luksusowym penthousie na terenie Ukrainy, w lokalu znaleziono 600 tysięcy dol. amerykańskich w gotówce, co świadczy o skali procederu i czerpanych z niego ogromnych korzyściach – podkreśla Marcin Zagórski.
Wraz z bossem grupy wpadło m.in. dwóch „menedżerów”. Przełomem było rozbicie call center i przejęcie komputerów i telefonów – kluczowe okazały się ustalenia policjantów z łódzkiego zarządu CBZC przekazane ukraińskiej cyberpolicji.
Co szokujące, oszukańczy proceder kontrolują nawet osoby ze świecznika – w sprawie z tego roku, gdzie występuje 1500 pokrzywdzonych na rekordową sumę 75 mln zł, grupą kierowały – jak ustaliło CBZC i Prokuratura Regionalna w Krakowie – osoby powiązane z wymiarem sprawiedliwości oraz z działalnością polityczną na Ukrainie. – Nic więcej na obecnym etapie śledztwa, nie możemy powiedzieć – zastrzegają śledczy.
– Ta grupa była zorganizowana na wzór korporacji, z działem kadr, informatycznym, i odrębnymi pionami do obsługi „klientów” z różnych krajów – mówiących po rosyjsku, angielsku, włosku, hiszpańsku. – Były też cztery odrębne działy obsługujące osoby z Polski – wyjaśnia Marcin Zagórski.
W strukturze istniał również dział zarządzający, administracyjno-prawny (dbał o rejestrację spółek na fałszywe dane), marketingowy i księgowy, który zajmował się wypłatami dla „pracowników” i praniem pieniędzy – m.in. za pośrednictwem kryptoaktywów. Dział „Sale” odpowiadał za pierwszy kontakt z klientem i pierwsze wpłaty, a przy dalszych inwestycjach przydzielano mu analityka z działu „Reten”, który miał go „wyczyścić do spodu”. „Wskazane struktury działały w call center na terytorium Kijowa jak i Lwowa” – zaznacza prokuratura.
– Jak w każdej korporacji organizowano szkolenia i spotkania okolicznościowe dla wzmocnienia relacji pomiędzy „pracownikami”. Żeby dostać się do grupy, kandydat musiał przejść badanie wariografem, gdzie dostawał serię pytań mających sprawdzić jego lojalność – wskazuje Marcin Zagórski.
– To była atmosfera jak ze znanego filmu „Wilk z Wall Street” – podsumowują śledczy.
Dlaczego właśnie ukraińscy przestępcy weszli tak mocno w ten rodzaj nadużyć?
Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB, wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym
Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB, wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym uważa, że obecnie „kilka czynników tworzy specyficzną niszę przestępczą oszustw »online«, w której obywatele Ukrainy są nadreprezentowani – z zastrzeżeniem, że nie chodzi o całą społeczność ukraińską, a o specyficzne środowiska przestępcze”. – Omawiany proceder jest relatywnie dobrze opłacany w porównaniu z lokalnym rynkiem legalnej pracy, szczególnie dla młodych ludzi bez wysokich kwalifikacji – zauważa ekspert.
– Grupy przestępcze o proweniencji ukraińskiej działają profesjonalnie, dbają o najmniejsze szczegóły – funkcjonują w sposób niemal korporacyjny – wzorują się na legalnych call center, dbają o procedury, szkolenia i szczegóły techniczne. Osoby pełniące rolę „konsultantów” przechodzą instruktaże, pracują na dopracowanych skryptach rozmów, muszą biegle posługiwać się językiem polskim – często bez wyczuwalnego wschodniego akcentu – korzystają z lokalnych numerów telefonów oraz adresów e-mail łudząco podobnych do oficjalnych kanałów banków czy instytucji finansowych – podkreśla prof. Safjański.
Wiele z tych kompetencji zdobywanych jest wcześniej w legalnych zawodach i dopiero później przenoszonych do działalności przestępczej.
– Sam proceder bywa postrzegany przez sprawców jako (działalność) „niskiego ryzyka”, co sprzyja rekrutacji kolejnych osób – często z polecenia, w przekonaniu, że można szybko zarobić i uniknąć realnych konsekwencji karnych. To klasyczna realizacja „reguły-matki” działalności przestępczej: niskie ryzyko – wysoki zysk. Dodatkowo quasi-firmowy charakter takich struktur osłabia indywidualne poczucie winy – mówi prof. Safjański.
Grupa urządzona na wzór korporacji zarządzała kilkoma platformami inwestycyjnymi, m.in. Global Maxis. – Klient wpłacał wpisowe i inwestował. Niestety, ale często bezrefleksyjnie instalował na swoim komputerze oprogramowanie podesłane mu przez oszustów, by rzekomo móc śledzić zyski. Tak sprawcy przejmowali kontrolę nad urządzeniem – opowiada nam jeden ze śledczych.
Zamiast zysków, członkowie grupy dokonywali transakcji na zagraniczne serwisy płatności, w tym kantory i giełdy kryptowalut, a na konto klienta zaciągali online pożyczki w parabankach.
Jak w każdym oszustwie, kluczem było jednak zdobycie zaufania ofiary. – A w Polsce zaufanie do obywateli Ukrainy jest dziś wysokie. Znamy się z codziennego życia – ze sklepów, kiosków, teatrów, miejsc pracy, wspólnych biznesów. Ta bliskość i społeczna akceptacja sprzyjają obniżeniu czujności. Zaufanie społeczne jest wartością, ale w świecie profesjonalnych oszustw musi iść w parze z ostrożnością – przestrzega Tomasz Safjański.
Członkowie gangu, który naciągnął 1500 osób, kiedy podawali się za przedstawicieli platform, przedstawiali się fałszywymi, polsko brzmiącymi nazwiskami, gdy dzwonili z call center z Ukrainy – ustalili śledczy.
Z grupy zorganizowanej na wzór korporacji, na terenie Polski zatrzymano 12 osób – 11 Ukraińców i Polaka. W sprawę zaangażował się Interpol – jeden z podejrzanych był poszukiwany Czerwoną Notą, a dwie Srebrne Noty wydano, by ustalić, gdzie podejrzani ukryli majątki (po zatrzymaniu przyznali, że ich „korporacja” działała z terenu trzech miast w Ukrainie). Jak intratny jest to biznes dla przestępców, pokazuje skala zabezpieczeń – mienia na kwotę 5 mln zł (kryptowaluty, samochody, biżuterię) oraz starań o zabezpieczenie kryptowalut o wartości 5 mln dol.
