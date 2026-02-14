Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany kadrowe zaszły w pionach Prokuratury Krajowej do zwalczania przestępczości zorganizowanej?

Co spowodowało kontrowersje wokół dymisji prokuratorów w najważniejszych wydziałach śledczych?

Dlaczego decyzje kadrowe prokuratora Piotra Woźniaka wywołały tak duże zainteresowanie?

W jakim kontekście zostały przeprowadzone śledztwa dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i RARS?

Jakie powiązania z polityką mają prowadzone śledztwa i ich wpływ na decyzje kadrowe w prokuraturze?

Jakie są dalsze możliwe konsekwencje przemian w strukturach Prokuratury Krajowej?

Prok. Piotr Woźniak, szef zespołu śledczego rozliczającego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w październiku ubiegłego roku otrzymał awans – został dyrektorem Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej. To jemu podlega 11 wydziałów zamiejscowych, tzw. pezetów w całej Polsce – m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie czy Katowicach, gdzie toczą się najpoważniejsze śledztwa.

Po roszadach w centrali, prok. Woźniak właśnie zaczął wymieniać naczelników „pezetów” w kraju, którzy pozostali po zmianie władzy – zdecydował o odwołaniu czterech z nich: w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. Wszyscy dostają nominacje na pół roku – to czas na ich sprawdzenie.

Poruszenie wywołała najnowsza dymisja: prok. Tomasza Tadli z funkcji naczelnika Śląskiego Wydziału PZ w Katowicach, a jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że zastąpi go prok. Marek Wełna.

Jeszcze niedawno prok. Wełna (który jako dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej nadzorował śledztwo dotyczące Polnordu, w tym Romana Giertycha) zapowiadał, że wraca do macierzystej jednostki – do Krakowa.