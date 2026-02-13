Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prokuratura zmieniła strategię przesłuchania Leszka Czarneckiego?

Jakie sądowe decyzje wpłynęły na obecny stan postępowania wobec Czarneckiego?

W jaki sposób planowane jest przesłuchanie biznesmena za granicą?

Jakie opinie na temat przesłuchania za granicą wyrażają eksperci i prawnicy?

Jakie kontrowersje polityczne towarzyszą sprawie Leszka Czarneckiego?

Biznesmen odkąd pięć lat temu sformułowano wobec niego zarzuty w głośnej sprawie GetBack – oszustwa na szkodę 1140 klientów, którzy mieli stracić 227 mln zł kupując poprzez Idea Bank obligacje GetBack – jest poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Próby sprowadzenia go do kraju zakończyły się fiaskiem. Sądy odmawiały aresztowania. Prokuratura zarzutów wobec miliardera nie wycofała, ale teraz wpadła na nowatorski pomysł przesłuchania go za granicą – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

– Śledztwo w dalszym ciągu prowadzone jest również przeciwko Leszkowi Czarneckiemu. Obecnie zostało przedłużone do 24 kwietnia 2026 r.. Podejmowane są natomiast próby ogłoszenia wymienionemu zarzutów i przesłuchania go poza granicami kraju w drodze międzynarodowej pomocy prawnej – odpowiada nam prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Skiba przyznaje, że biznesmen dotąd nie został przesłuchany (zarzuty sformułowano w 2020 r.), ale nowych wniosków o areszt nie będzie.