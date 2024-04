Leszek Czarnecki bez aresztu. Prokuratura nie postawi mu zarzutów w aferze Getback

„Nie został przepisany jedynie jeden akapit z liczącego 10 stron uzasadnienia” - wskazał prokurator w zażaleniu i podkreślał: „Gdyby taka praca została poddana testowi antyplagiatowemu, to wynik ten jednoznacznie wskazałby na niesamodzielność”. W ich ocenie takie procedowanie, rażąco narusza „podstawowe zasady procesu karnego”.

Do tych argumentów zażalenia prokuratury Sad Okręgowy może odnieść się w pisemnym uzasadnieniu.

Zarzuty na papierze

Zarzuty wobec Leszka Czarneckiego sformułowano już latem w 2020 r., jednak dotąd niewiele z tego wynikło. Od ponad dwóch lat biznesmen zasłaniał się zwolnieniami lekarskimi i nie przyjeżdżał na przesłuchania. Prokuratura ustaliła, że w ciągu półtora roku, kiedy nie stawił się na dziewięć kolejnych przesłuchań w kraju odbył dziesięć podróży, w tym międzykontynentalne loty z USA do Europy, co oceniła, jako „celowe unikanie podróży do Warszawy, co utrudnia i blokuje śledztwo”.

Rejsowe loty służby potwierdziły – jak pisała „Rz” – dzięki działającemu od 2018 r. w całej UE systemowi rejestracji każdego pasażera, który przeszedł ostatnią odprawę na lotnisku, tzw. PNR, czyli Passenger Name Record (przewoźnik musi przekazać szczegółowe dane pasażerów Straży Granicznej).