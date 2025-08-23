– On nie może być ofiarą, bo on by się do końca bronił i walczył.

A jednak reżyser dał mu rolę w „Życiu rodzinnym”, gdzie aktor zagrał introwertyka, kompletnie różnego od jego natury.

Olbrychski: wspomnienia z Drohiczyna

Robert Wichrowski wraca z bohaterem swojego dokumentu do miejsc dla niego ważnych. Najpierw do Drohiczyna, gdzie po powstaniu warszawskim trafiła jego matka. Do pięknego, pełnego zieleni świata z płynącym spokojnie Bugiem i górującą nad krajobrazem Górą Zamkową. Ucząc polskiego i francuskiego w miejscowej szkole, matka Daniela prowadziła również uczniowski teatr. Syn wówczas nie brał udziału w jej przedstawieniach. Ale to właśnie Drohiczyn jest dzisiaj jednym z ulubionych miejsc Olbrychskiego. To tutaj również aktor zabrał Andrzeja Wajdę i scenografa Allana Starskiego, gdy przygotowywali „Panny z Wilka” według prozy Jarosława Iwaszkiewicza. I tu potem galopował z Mają Komorowską przez zielone łąki, tu w zakończeniu filmu wsiadał na prom, płynący po Bugu.

Iwaszkiewicz cenił „Panny z Wilka” i „Brzezinę”, lubił też teatr Hanuszkiewicza, z którym związany był Olbrychski. Pod koniec lat 70. Zadedykował mu wiersz. „Przyśniłeś mi się jeszcze tam, na stepie, / Gdy księżyc nad kurhanem wschodził różowym ciałem. / Widziałem cię na ulicy, w mieście, w sklepie, / W przejrzystej wodzie ciebie widziałem. / Szedłeś za mną przez całe moje długie życie / Słyszałem wciąż za sobą uparte stąpanie / Nie wiedziałem, że ciągle żyjesz ze mną skrycie / Hamlecie, młody Fauście, stary Don Juanie”.

Ale wcześniej było warszawskie liceum i sport. Gdy Olbrychski miał grać w „Bokserze”, trenowali go najsłynniejsi polscy trenerzy – Leszek Drogosz i Feliks Stamm, który namawiał go na porzucenie aktorstwa i poświęcenie się karierze sportowca. „Do aktorstwa zawsze zdążysz wrócić” – mówił przepowiadając mu olimpijskie medale. Taki wątek pojawił się potem we „Wszystko na sprzedaż” Wajdy.