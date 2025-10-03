Aktualizacja: 03.10.2025 13:07 Publikacja: 03.10.2025 12:43
Za życia Patricia Routledge została przez królową Elżbietę II odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego.
O śmierci aktorki poinformował w rozmowie z mediami jej agent – podaje Sky News. „Z głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Patricii Routledge, która odeszła dziś rano, spokojnie we śnie, otoczona miłością” – przekazał w oficjalnym oświadczeniu. Jak podkreślił, mimo zaawansowanego wieku, artystka do końca miała „niegasnącą energię i zaangażowanie”. „Nawet mając 96 lat, nie straciła pasji do swojej pracy i do kontaktu z publicznością. Nowe pokolenia widzów nadal odkrywały ją dzięki ukochanym rolom telewizyjnym” – wskazał, zaznaczając, że „będzie bardzo brakowało zarówno jej najbliższym, jak i wiernym fanom na całym świecie”.
Patricia Routledge była angielską aktorką, komediantką, prezenterką i piosenkarką. Zadebiutowała na Broadwayu w 1966 r..
Podczas swojej kariery artystka zagrała w kilkudziesięciu produkcjach filmowych oraz wielu sztukach teatralnych. Największą popularność przyniosła jej jednak główna rola w popularnym serialu „Co ludzie powiedzą?”, w którym wcieliła się w perfekcjonistkę Hiacyntę Bukiet – panią domu, starającą się przekonać wszystkich co do swojej przynależności do wyższych sfer.
W Wielkiej Brytanii dużą popularnością cieszy się także kryminalny serial „Śledztwa Hetty Wainthropp”, w którym Routledge zagrała główną rolę – mieszkankę Lancashire, rozwiązującą zagadki kryminalne. Rolę jej asystenta dostał wówczas Dominic Monaghan, znany między innymi z „Władcy pierścieni” i serialu „Lost”.
17 lutego 2025 r. Patricia Routledge obchodziła swoje 96. urodziny. Aktorka przez lata występowała zarówno w teatrze, jak i w telewizji. Artystka otrzymała między innymi nagrodę Tony. Aktorka została odznaczona także przez królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego.
