Wycinki drzew od zawsze budzą gorące emocje w społeczeństwie i polityce. Wierzymy, że las jest wspólnym dobrem i należy do nas wszystkich. Praktycznie jednak większość lasów w Polsce znajduje się pod zarządem Lasów Państwowych. – To organizacja, która zarządza prawie jedną czwartą naszego kraju, pozostając przy tym poza jakąkolwiek kontrolą społeczną – tłumaczy Marek Józefiak, działacz ekologiczny związany z Greenpeace Polska. W swojej książce „Polska Rzeczpospolita Leśna, czyli jak Lasy Państwowe stały się z państwem w państwie” dogłębnie i brutalnie rozbiera na czynniki pierwsze działalność, specyfikę i historię funkcjonowania tej organizacji. Józefiak nazywa ją wprost: silnie zhierarchizowaną korporacją, która uważa las za swoją własność – po prostu państwo w państwie. Swoją analizę argumentuje wieloletnimi obserwacjami, ale przede wszystkim rozmowami z ludźmi z branży, m.in. leśnikami, naukowcami czy aktywistami, a także zwykłymi obywatelami.