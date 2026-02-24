Dlaczego butelkomaty nie przyjmują wszystkich butelek? Sprawdziliśmy

Sklep nie musi mieć napoju w ofercie, żeby przyjąć zwrot butelki

Jest to tym bardziej zaskakująca sytuacja, że jak informuje resort klimatu w swoim najnowszym artykule o systemie kaucyjnym, „opakowanie nie musi pochodzić z tego konkretnego sklepu, nie musi być także w jego ofercie”. Lidl nie musi więc sprzedawać soku marki własnej Biedronki, żeby jednak musiał przyjąć butelkę.

Redakcja zapytała operatora działającego w sieciach Lidla, czyli spółkę OK Operator Kaucyjny, czy stosują takie praktyki, a do Biedronki wysłaliśmy pytanie, czy klienci zgłaszali problemy ze zwrotem butelek ich marki w sklepach innych sieci. UOKiK, wreszcie, zapytaliśmy, czy pojawiają się podobne sygnały z rynku, zaś Ministerstwo Klimatu, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami nabierającego obecnie rozpędu systemu kaucyjnego.

Biedronka twierdzi, że wszystkie kody EAN napojów w sieci są zarejestrowane u obsługującego ją operatora Kaucja.pl. Ten operator publikuje na swojej stronie wytyczne dla opakowań należących do systemu kaucyjnego: aby konsument mógł zwrócić butelkę i odzyskać kaucję, opakowanie musi być zarejestrowane w Rejestrze Systemu Depozytowego, a nadrukowany na nim kod EAN (czyli kod paskowy i pod nim numer w postaci cyfr) musi być możliwy do odczytania przez skaner.

Czy można nie przyjąć napoju konkurencji? Niby nie, ale...

Jednak zarówno Biedronka, producent napoju, jak i operator obsługujący sieć Lidl, zaprzeczają, by butelkomaty mogły nie przyjmować napojów konkurencji. – Chcemy jednoznacznie podkreślić, że odrzucenie opakowania w żadnym przypadku nie wynika z braku akceptacji marek należących do innych sieci handlowych – napisała nam Jolanta Słowińska, ekspert spraw korporacyjnych i komunikacji w spółce OK Operator Kaucyjny.

Przygoda naszego czytelnika jest prawdopodobnie raczej „chorobą wieku dziecięcego”, gdy do systemu kaucyjnego jest wprowadzane wiele opakowań i może dochodzić do błędów technicznych. – Odrzucenie opakowania przez butelkomat może wynikać z kilku przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych. Najczęstsze z nich to błędna rejestracja opakowania w systemie CBDoOK, nieczytelny kod EAN, włożenie ręki zbyt głęboko do urządzenia podczas procesu zwrotu, zgniecione lub uszkodzone opakowanie czy wreszcie – zbyt mocne wrzucenie opakowania, zakłócające proces skanowania – informuje Jolanta Słowińska. Sprawę należy według niej wyjaśniać w poszczególnych sklepach.