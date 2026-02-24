Dlaczego butelkomaty nie przyjmują wszystkich butelek? Sprawdziliśmy

Czy sklep może odmówić przyjęcia butelki konkurencji? Wyjaśniamy
Czytelnik „Rzeczpospolitej”, pan Michał, postanowił oddać w butelkomacie znajdującym się w sieci sklepów Lidl – opakowanie po soku Vital Fresh, czyli marki własnej Biedronki. Ku jego zaskoczeniu, na ekranie maszyny wyświetlił się napis „Ta marka nie jest akceptowana przez sklep”. Butelki maszyna nie przyjęła, a redakcja postanowiła sprawdzić, co się stało.
Według naszego czytelnika, opakowanie spełniało wszystkie warunki wymienione m.in. na stronie Ministerstwa Klimatu – butelka miała naklejkę z logo systemu kaucyjnego, nie była zgnieciona ani uszkodzona, miała kod EAN. Maszyna nie zgłaszała też uwag co do stanu butelki – tylko, że nie przyjmuje tej marki.
Komunikat wzbudził więc pytania, czy sklepy mogą nie przyjmować opakowań po napojach pochodzących z konkurencyjnych sieci handlowych? Ktoś stworzył monit: „niewłaściwa marka” – a marka nie powinna grać roli? – pyta pan Michał.
Jest to tym bardziej zaskakująca sytuacja, że jak informuje resort klimatu w swoim najnowszym artykule o systemie kaucyjnym, „opakowanie nie musi pochodzić z tego konkretnego sklepu, nie musi być także w jego ofercie”. Lidl nie musi więc sprzedawać soku marki własnej Biedronki, żeby jednak musiał przyjąć butelkę.
Redakcja zapytała operatora działającego w sieciach Lidla, czyli spółkę OK Operator Kaucyjny, czy stosują takie praktyki, a do Biedronki wysłaliśmy pytanie, czy klienci zgłaszali problemy ze zwrotem butelek ich marki w sklepach innych sieci. UOKiK, wreszcie, zapytaliśmy, czy pojawiają się podobne sygnały z rynku, zaś Ministerstwo Klimatu, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami nabierającego obecnie rozpędu systemu kaucyjnego.
Biedronka twierdzi, że wszystkie kody EAN napojów w sieci są zarejestrowane u obsługującego ją operatora Kaucja.pl. Ten operator publikuje na swojej stronie wytyczne dla opakowań należących do systemu kaucyjnego: aby konsument mógł zwrócić butelkę i odzyskać kaucję, opakowanie musi być zarejestrowane w Rejestrze Systemu Depozytowego, a nadrukowany na nim kod EAN (czyli kod paskowy i pod nim numer w postaci cyfr) musi być możliwy do odczytania przez skaner.
Jednak zarówno Biedronka, producent napoju, jak i operator obsługujący sieć Lidl, zaprzeczają, by butelkomaty mogły nie przyjmować napojów konkurencji. – Chcemy jednoznacznie podkreślić, że odrzucenie opakowania w żadnym przypadku nie wynika z braku akceptacji marek należących do innych sieci handlowych – napisała nam Jolanta Słowińska, ekspert spraw korporacyjnych i komunikacji w spółce OK Operator Kaucyjny.
Przygoda naszego czytelnika jest prawdopodobnie raczej „chorobą wieku dziecięcego”, gdy do systemu kaucyjnego jest wprowadzane wiele opakowań i może dochodzić do błędów technicznych. – Odrzucenie opakowania przez butelkomat może wynikać z kilku przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych. Najczęstsze z nich to błędna rejestracja opakowania w systemie CBDoOK, nieczytelny kod EAN, włożenie ręki zbyt głęboko do urządzenia podczas procesu zwrotu, zgniecione lub uszkodzone opakowanie czy wreszcie – zbyt mocne wrzucenie opakowania, zakłócające proces skanowania – informuje Jolanta Słowińska. Sprawę należy według niej wyjaśniać w poszczególnych sklepach.
Resort klimatu podkreślił w odpowiedzi, że w każdym handlującym napojami sklepie o powierzchni powyżej 200 m2 można zwrócić dowolne opakowanie ze znakiem kaucji, opakowanie nie musi pochodzić z tego konkretnego sklepu, nie musi być także w jego ofercie, nie potrzeba mieć paragonu, nie ma nawet różnicy, czy butelkomat akurat przyjmuje ten rodzaj opakowań, a klient ma prawo do zwrotu kaucji w formie pieniężnej, nie tylko w formie bonu do rozliczenia w sklepie podczas zakupów.
– Jeśli automat do zwrotu opakowań jest nieczynny lub odmawia przyjęcia prawidłowo oznakowanego opakowania, można poinformować o tym pracownika sklepu i poprosić o przyjęcie opakowań oraz rozliczenie kaucji ręcznie – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I tak też postąpił pan Michał, zwrócił się do obsługi sklepu, która wypłaciła mu kaucję z kasy.
