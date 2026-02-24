Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Dlaczego butelkomaty nie przyjmują wszystkich butelek? Sprawdziliśmy

Czy butelkomaty w sklepach faktycznie przyjmują butelki bez wyjątku, nawet pochodzące z konkurencyjnych dyskontów? O tym, że system kaucyjny nadal ma luki, przekonał się nasz czytelnik. W sklepie Lidla nie mógł oddać napoju marki własnej Biedronki.

Aktualizacja: 24.02.2026 14:29 Publikacja: 24.02.2026 13:56

Czy sklep może odmówić przyjęcia butelki konkurencji? Wyjaśniamy

Czy sklep może odmówić przyjęcia butelki konkurencji? Wyjaśniamy

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego niektóre butelkomaty odrzucają butelki, nawet jeśli spełniają one wszystkie wymogi systemowe?
  • Jakie są wymagania dotyczące rejestracji opakowań w systemie kaucyjnym, aby można było je zwrócić w dowolnym sklepie?
  • Jakie są najczęstsze problemy techniczne, które mogą utrudniać oddanie butelki w butelkomacie?
  • Jakie zasady obowiązują w sklepach w zakresie przyjmowania opakowań po napojach różnych marek?
  • W jaki sposób można zgłosić problem z przyjęciem opakowań i jak go rozwiązać we współpracy z obsługą sklepu?
  • Jakie są prawa konsumentów związane z systemem kaucyjnym dotyczącym zwrotu opakowań bez paragonu i w każdym większym sklepie?

Czytelnik „Rzeczpospolitej”, pan Michał, postanowił oddać w butelkomacie znajdującym się w sieci sklepów Lidl – opakowanie po soku Vital Fresh, czyli marki własnej Biedronki. Ku jego zaskoczeniu, na ekranie maszyny wyświetlił się napis „Ta marka nie jest akceptowana przez sklep”. Butelki maszyna nie przyjęła, a redakcja postanowiła sprawdzić, co się stało.

Według naszego czytelnika, opakowanie spełniało wszystkie warunki wymienione m.in. na stronie Ministerstwa Klimatu – butelka miała naklejkę z logo systemu kaucyjnego, nie była zgnieciona ani uszkodzona, miała kod EAN. Maszyna nie zgłaszała też uwag co do stanu butelki – tylko, że nie przyjmuje tej marki.

Komunikat wzbudził więc pytania, czy sklepy mogą nie przyjmować opakowań po napojach pochodzących z konkurencyjnych sieci handlowych? Ktoś stworzył monit: „niewłaściwa marka” – a marka nie powinna grać roli? – pyta pan Michał.

Czytaj więcej

Gdzie zwrócić butelkę, jak odzyskać kaucję, czy można oddać słoik?
Biznes
System kaucyjny w pytaniach i odpowiedziach. Wyjaśniamy, jak to działa
Reklama
Reklama

Sklep nie musi mieć napoju w ofercie, żeby przyjąć zwrot butelki

Jest to tym bardziej zaskakująca sytuacja, że jak informuje resort klimatu w swoim najnowszym artykule o systemie kaucyjnym, „opakowanie nie musi pochodzić z tego konkretnego sklepu, nie musi być także w jego ofercie”. Lidl nie musi więc sprzedawać soku marki własnej Biedronki, żeby jednak musiał przyjąć butelkę.

Redakcja zapytała operatora działającego w sieciach Lidla, czyli spółkę OK Operator Kaucyjny, czy stosują takie praktyki, a do Biedronki wysłaliśmy pytanie, czy klienci zgłaszali problemy ze zwrotem butelek ich marki w sklepach innych sieci. UOKiK, wreszcie, zapytaliśmy, czy pojawiają się podobne sygnały z rynku, zaś Ministerstwo Klimatu, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami nabierającego obecnie rozpędu systemu kaucyjnego.

Czytaj więcej

Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Biznes
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania

Biedronka twierdzi, że wszystkie kody EAN napojów w sieci są zarejestrowane u obsługującego ją  operatora Kaucja.pl. Ten operator publikuje na swojej stronie wytyczne dla opakowań należących do systemu kaucyjnego: aby konsument mógł zwrócić butelkę i odzyskać kaucję, opakowanie musi być zarejestrowane w Rejestrze Systemu Depozytowego, a nadrukowany na nim kod EAN (czyli kod paskowy i pod nim numer w postaci cyfr) musi być możliwy do odczytania przez skaner.

Czy można nie przyjąć napoju konkurencji? Niby nie, ale...

Jednak zarówno Biedronka, producent napoju, jak i operator obsługujący sieć Lidl, zaprzeczają, by butelkomaty mogły nie przyjmować napojów konkurencji.  – Chcemy jednoznacznie podkreślić, że odrzucenie opakowania w żadnym przypadku nie wynika z braku akceptacji marek należących do innych sieci handlowych – napisała nam Jolanta Słowińska, ekspert spraw korporacyjnych i komunikacji w spółce OK Operator Kaucyjny.

Przygoda naszego czytelnika jest prawdopodobnie raczej „chorobą wieku dziecięcego”, gdy do systemu kaucyjnego jest wprowadzane wiele opakowań i może dochodzić do błędów technicznych.  – Odrzucenie opakowania przez butelkomat może wynikać z kilku przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych. Najczęstsze z nich to błędna rejestracja opakowania w systemie CBDoOK, nieczytelny kod EAN, włożenie ręki zbyt głęboko do urządzenia podczas procesu zwrotu, zgniecione lub uszkodzone opakowanie czy wreszcie – zbyt mocne wrzucenie opakowania, zakłócające proces skanowania – informuje Jolanta Słowińska. Sprawę należy według niej wyjaśniać w poszczególnych sklepach.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego były dość trudne
Handel
Eksperci o trudnym starcie systemu kaucyjnego. Jakie obszary wymagają poprawy?

System ma działać bez paragonu, w każdym sklepie, nawet bez butelkomatów

Resort klimatu podkreślił w odpowiedzi, że w każdym handlującym napojami sklepie o powierzchni powyżej 200 m2 można zwrócić dowolne opakowanie ze znakiem kaucji, opakowanie nie musi pochodzić z tego konkretnego sklepu, nie musi być także w jego ofercie, nie potrzeba mieć paragonu, nie ma nawet różnicy, czy butelkomat akurat przyjmuje ten rodzaj opakowań, a klient ma prawo do zwrotu kaucji w formie pieniężnej, nie tylko w formie bonu do rozliczenia w sklepie podczas zakupów.

Foto: PAP

– Jeśli automat do zwrotu opakowań jest nieczynny lub odmawia przyjęcia prawidłowo oznakowanego opakowania, można poinformować o tym pracownika sklepu i poprosić o przyjęcie opakowań oraz rozliczenie kaucji ręcznie – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I tak też postąpił pan Michał, zwrócił się do obsługi sklepu, która wypłaciła mu kaucję z kasy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klimat Recykling plastik System kaucyjny
FedEx kontra rząd USA. Spór o cła może kosztować budżet fortunę
Handel
Po wyroku Sądu Najwyższego rusza lawina pozwów. FedEx pierwszy w kolejce
Handlowy chaos w USA. CBP ogłasza inną stawkę niż Trump
Handel
Zamieszanie wokół ceł Donalda Trumpa. Dlaczego obowiązuje tylko 10 proc.?
Czy wraca wojna handlowa? Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego
Handel
USA znoszą cła, Trump zapowiada kolejne. UE wstrzymuje ratyfikację umowy
Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump o decyzji Sądu Najwyższego: Dał mi znacznie większą władzę i siłę
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama