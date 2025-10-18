Czy zapłacę kaucję w restauracji?

Napoje w butelkach sprzedają także restauracje czy kawiarnie. I tutaj, jeśli klient będzie spożywał napój na miejscu, restauracja nie musi pobierać kaucji, ponieważ, jak wyjaśnia resort klimatu, opakowanie nie opuszcza lokalu. Wtedy punkt gastronomiczny będzie mógł samodzielnie zwrócić dane opakowanie do punktu zbiórki. Ale jeśli klient chce zabrać butelkę z napojem ze sobą, to wtedy lokal gastronomiczny powinien pobrać od niego kaucję.

Gdzie oddam bezzwrotną butelkę po piwie? Czy odbiorę kaucję za „małpkę”?

Butelki jednorazowe, czyli bezzwrotne, nie zostały objęte systemem kaucyjnym. Chodzi tu zarówno o butelki np. po wodzie, jak i piwie, a także popularne „małpki,” czyli małe szklane buteleczki z wódką, często smakową, czy innymi alkoholami wysokoprocentowymi. Kaucja nie obejmuje też szklanych butelek po winie ani innych alkoholach.

Czy mogę oddać słoik?

System kaucyjny obejmuje jedynie opakowania po napojach, a jeśli chodzi o szklane opakowania, inne niż butelki – czyli np. słoiki na żywność, ale też słoiczki po kremach, to one powinny trafić do kontenera na szkło. I co ważne – oddamy tylko takie butelki i puszki, które mają symbol kaucji. Słoik na pewno takiego znaczka nie będzie miał.

Czy mogę oddać butelki pozbierane jeszcze w czasie wakacji?

To jest bardzo częste pytanie. Systemem kaucyjnym objęte są tylko te butelki i puszki, na których producent napojów umieścił graficzny symbol systemu kaucyjnego: prostokąt złożony z zakręcających się strzałek, a w jego środku napis „kaucja 0,50 zł” lub „kaucja 1 zł”. W czasie wakacji system kaucyjny jeszcze nie obowiązywał, bo ruszył dopiero 1 października 2025 r. A to oznacza, że w lipcu czy sierpniu w sklepach nie można było jeszcze kupić tak oznakowanych napojów. Dopiero teraz pojawiają się one stopniowo w sklepach. Dodatkowo, te opakowania muszą być zarejestrowane w bazie opakowań systemu kaucyjnego, producenci więc świetnie wiedzą, które napoje na rynku są już objęte systemem, a które jeszcze nie. Dlatego – jeśli mamy w piwnicy czy w pojemniku butelki zbierane od dłuższego czasu, nie oddamy ich w systemie kaucyjnym.