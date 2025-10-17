Walka o sukcesję w grupie Zygmunta Solorza. Odcinek: Elektrim

Aktualizacja: 17.10.2025 14:42 Publikacja: 17.10.2025 14:38
Zygmunt Solorz
Foto: materiały prasowe/Radek von Hirschberg
Takie decyzje podjęło w piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu zwołane na wniosek cypryjskiego wehikułu Stasalco reprezentowanego przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika pracującego w Polsce dla fundacji Solkomtel Foundation i TiVi Foundation. Stasalco podlega Solkomtel Foundation.
Fundacje te założone przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie kierowane są obecnie przez trzy osoby, w tym kuratora ustanowionego przez sąd. Piątkowe zmiany to odcinek prawnej batalii o sukcesję w imperium miliardera.
Na wniosek reprezentującego Stasalco przedstawiony przez Jarosława Kołkowskiego na piątkowym NWZ najpierw odwołano z rady założyciela Polsatu, a następnie powołano do niej Bożenę Grybalow.
Akcjonariusze nie byli jednomyślni. Przeciwko odwołaniu miliardera oddano ponad 555 tys. głosów (0,7 proc. obecnych na NWZ), a od głosu wstrzymali się posiadacze prawie 385 tys. akcji (nieco ponad 0,5 proc. obecnych na NWZ).
Sprzeciwy do protokołu wygłaszając także oświadczenia o łamaniu przez Stasalco norm prawnych i lekceważeniu sądu na Cyprze, zgłosili pełnomocnicy Zygmunta Solorza. Założyciel Polsatu zarejestrował się na NWZ osobiście z mały pakietem pięciu (5) walorów, ale nie był obecny na zgromadzeniu.
Przeciwny uchwale był także najprawdopodobniej (tak wynikało z jego wypowiedzi) mniejszościowy akcjonariusz Krzysztof Baraniewski (uważa się za największego mniejszościowego akcjonariusza Elektrimu, zarejestrował 555,55 tys. akcji), ale nie zgłosił protestu w formalny sposób.
Gdy prowadzący NWZ Jarosław Kołkowski i jednocześnie reprezentujący Stasalco ogłosił, że ma kandydatkę do rady nadzorczej w postaci Bożeny Grybalow, wśród akcjonariuszy mniejszościowych nastąpiło poruszenie.
- Pani Bożena Grybalow w czwartek zrezygnowała z zasiadania w zarządzie i rozwiązano z nią umowę o pracy w związku z tym nie ma przeszkód by weszła do rady – mówił Kołkowski. Według niego kandydatka zna bardzo dobrze sprawy spółki.
- Głosowanie nad tą kandydaturą uważam za hańbę – oświadczył Tomasz Dobek, mniejszościowy akcjonariusz, zwykle aktywny na walnych spółki. W jego ocenie kandydatka przyczyniła się do zrobienia z Elektrimu wydmuszki.
Inwestor wiąże jej osobę także ze stratami, jakie niektórzy inwestorzy ponieśli kupując akcje MSX Resources na fali informacji, że Elektrim zainwestował w tę spółkę.
Drobni akcjonariusze Elektrimu od lat spierają się z kolejnymi prezesami Elektrimu i pełnomocnikami Zygmunta Solorza o wycenę akcji. Uważają, że główny akcjonariusz wyprowadził z Elektrimu majątek. - Z wielomiliardowego konglomeratu, jakim był i moim zdaniem jest Elektrim zostały nędzne resztki – mówił w piątek Dobek. Zapowiedział monit do nowego ministra sprawiedliwości.
Bożena Grybalow jest związana z grupą Elektrim od 1988 r. Do zarządu dołączyła w 2020 r., gdy rezygnację złożył Wojciech Piskorz, a stery przejął Tomasz Gillner-Gorywoda. Z wykształcenia jest menedżerką. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na wydziale zarządzania i marketingu. Zasiadała już w radach nadzorczych spółek z grupy Elektrimu (Elektrim Megadex i inne).
Przeciwko jej powołaniu do rady oddano w piątek ponad 905 tys. głosów. O zaprotokołowanie sprzeciwów wystąpili nie tylko pełnomocnicy Zygmunta Solorza, ale także Krzysztof Baraniecki, Grzegorz Bińkiewicz, Tomasz Dobek i Zbigniew Walczak.
NWZ zagłosowało także w dwóch innych kwestiach. Na wniosek Krzysztofa Baranieckiego pod głosowanie poddany został projekt uchwały o odwołaniu całej rady nadzorczej. A gdy nie przeszła, kolejny: o powołaniu Baranieckiego do rady. Tak także przepadła w głosowaniu.
W sumie na piątkowym NWZ Elektrimu obecnych było 20 akcjonariuszy dysponujących prawie 73 mln akcji i głosów. Główny akcjonariusz – Stasalco – dysponował W sumie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 83,77 mln walorów.
Elektrim, czyli d. centrala handlu zagranicznego należąca od lat do imperium Zygmunta Solorza, jest pośrednio współudziałowcem Portu Praskiego oraz głównym udziałowcem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Bezpośrednio akcje giełdowej spółki energetycznej posiada cypryjski wehikuł Argumenol.
W środę zwołane przez Argumenol NWZ odwołało z rady nadzorczej ZE PAK zarówno Zygmunta Solorza, jak i jego żonę Justynę Kulkę. Nie było kandydatów na ich miejsca. NWZ zostało przerwane do 14 listopada.
