Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany nastąpiły we władzach Elektrimu?

Jakie są reakcje drobnych akcjonariuszy na zmiany w radzie nadzorczej?

Kto jest odpowiedzialny za decyzję o nowych zmianach kadrowych w Elektrimie?

W jaki sposób zmiany te wpisują się w szerszą batalię o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza?

Kim jest nowa przewodnicząca rady nadzorczej i jaka jest jej dotychczasowa rola w firmie?

Takie decyzje podjęło w piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu zwołane na wniosek cypryjskiego wehikułu Stasalco reprezentowanego przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika pracującego w Polsce dla fundacji Solkomtel Foundation i TiVi Foundation. Stasalco podlega Solkomtel Foundation.

Reklama Reklama

Walka o sukcesję w grupie Zygmunta Solorza. Odcinek: Elektrim

Fundacje te założone przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie kierowane są obecnie przez trzy osoby, w tym kuratora ustanowionego przez sąd. Piątkowe zmiany to odcinek prawnej batalii o sukcesję w imperium miliardera.

Na wniosek reprezentującego Stasalco przedstawiony przez Jarosława Kołkowskiego na piątkowym NWZ najpierw odwołano z rady założyciela Polsatu, a następnie powołano do niej Bożenę Grybalow.

Akcjonariusze nie byli jednomyślni. Przeciwko odwołaniu miliardera oddano ponad 555 tys. głosów (0,7 proc. obecnych na NWZ), a od głosu wstrzymali się posiadacze prawie 385 tys. akcji (nieco ponad 0,5 proc. obecnych na NWZ).