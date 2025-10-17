Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Zmiany we władzach Elektrimu. Wieloletnia menedżerka zamiast Zygmunta Solorza

Założyciel Polsatu stracił kolejne stanowisko. W roli przewodniczącego rady nadzorczej zastąpi go tym razem wieloletnia podwładna.

Publikacja: 17.10.2025 14:38

Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz

Foto: materiały prasowe/Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany nastąpiły we władzach Elektrimu?
  • Jakie są reakcje drobnych akcjonariuszy na zmiany w radzie nadzorczej?
  • Kto jest odpowiedzialny za decyzję o nowych zmianach kadrowych w Elektrimie?
  • W jaki sposób zmiany te wpisują się w szerszą batalię o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza?
  • Kim jest nowa przewodnicząca rady nadzorczej i jaka jest jej dotychczasowa rola w firmie?

Takie decyzje podjęło w piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu zwołane na wniosek cypryjskiego wehikułu Stasalco reprezentowanego przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika pracującego w Polsce dla fundacji Solkomtel Foundation i TiVi Foundation. Stasalco podlega Solkomtel Foundation. 

Walka o sukcesję w grupie Zygmunta Solorza. Odcinek: Elektrim

Fundacje te założone przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie kierowane są obecnie przez trzy osoby, w tym kuratora ustanowionego przez sąd. Piątkowe zmiany to odcinek prawnej batalii o sukcesję w imperium miliardera. 

Na wniosek reprezentującego Stasalco przedstawiony przez Jarosława Kołkowskiego na piątkowym NWZ najpierw odwołano z rady założyciela Polsatu, a następnie powołano do niej Bożenę Grybalow.

Akcjonariusze nie byli jednomyślni. Przeciwko odwołaniu miliardera oddano ponad 555 tys. głosów (0,7 proc. obecnych na NWZ), a od głosu wstrzymali się posiadacze prawie 385 tys. akcji (nieco ponad 0,5 proc. obecnych na NWZ).

Reklama
Reklama

Sprzeciwy do protokołu wygłaszając także oświadczenia o łamaniu przez Stasalco norm prawnych i lekceważeniu sądu na Cyprze, zgłosili pełnomocnicy Zygmunta Solorza. Założyciel Polsatu zarejestrował się na NWZ osobiście z mały pakietem pięciu (5) walorów, ale nie był obecny na zgromadzeniu.

Przeciwny uchwale był także najprawdopodobniej (tak wynikało z jego wypowiedzi) mniejszościowy akcjonariusz Krzysztof Baraniewski (uważa się za największego mniejszościowego akcjonariusza Elektrimu, zarejestrował 555,55 tys. akcji), ale nie zgłosił protestu w formalny sposób.

Bożena Grybalow zastąpi Zygmunta Solorza. Oburzenie drobnych inwestorów 

Gdy prowadzący NWZ Jarosław Kołkowski i jednocześnie reprezentujący Stasalco ogłosił, że ma kandydatkę do rady nadzorczej w postaci Bożeny Grybalow, wśród akcjonariuszy mniejszościowych nastąpiło poruszenie.

- Pani Bożena Grybalow w czwartek zrezygnowała z zasiadania w zarządzie i rozwiązano z nią umowę o pracy w związku z tym nie ma przeszkód by weszła do rady – mówił Kołkowski. Według niego kandydatka zna bardzo dobrze sprawy spółki.

- Głosowanie nad tą kandydaturą uważam za hańbę – oświadczył Tomasz Dobek, mniejszościowy akcjonariusz, zwykle aktywny na walnych spółki. W jego ocenie kandydatka przyczyniła się do zrobienia z Elektrimu wydmuszki.

Inwestor wiąże jej osobę także ze stratami, jakie niektórzy inwestorzy ponieśli kupując akcje MSX Resources na fali informacji, że Elektrim zainwestował w tę spółkę. 

Reklama
Reklama

Drobni akcjonariusze Elektrimu od lat spierają się z kolejnymi prezesami Elektrimu i pełnomocnikami Zygmunta Solorza o wycenę akcji. Uważają, że główny akcjonariusz wyprowadził z Elektrimu majątek. - Z wielomiliardowego konglomeratu, jakim był i moim zdaniem jest Elektrim zostały nędzne resztki – mówił w piątek Dobek. Zapowiedział monit do nowego ministra sprawiedliwości.

Kim jest nowa nadzorczyni Elektrimu? 

Bożena Grybalow jest związana z grupą Elektrim od 1988 r. Do zarządu dołączyła w 2020 r., gdy rezygnację złożył Wojciech Piskorz, a stery przejął Tomasz Gillner-Gorywoda. Z wykształcenia jest menedżerką. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na wydziale zarządzania i marketingu. Zasiadała już w radach nadzorczych spółek z grupy Elektrimu (Elektrim Megadex i inne).

Przeciwko jej powołaniu do rady oddano w piątek ponad 905 tys. głosów. O zaprotokołowanie sprzeciwów wystąpili nie tylko pełnomocnicy Zygmunta Solorza, ale także Krzysztof Baraniecki, Grzegorz Bińkiewicz, Tomasz Dobek i Zbigniew Walczak.

NWZ zagłosowało także w dwóch innych kwestiach. Na wniosek Krzysztofa Baranieckiego pod głosowanie poddany został projekt uchwały o odwołaniu całej rady nadzorczej. A gdy nie przeszła, kolejny: o powołaniu Baranieckiego do rady. Tak także przepadła w głosowaniu.

W sumie na piątkowym NWZ Elektrimu obecnych było 20 akcjonariuszy dysponujących prawie 73 mln akcji i głosów. Główny akcjonariusz – Stasalco – dysponował W sumie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 83,77 mln walorów.

Elektrim, czyli d. centrala handlu zagranicznego należąca od lat do imperium Zygmunta Solorza, jest pośrednio współudziałowcem Portu Praskiego oraz głównym udziałowcem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Bezpośrednio akcje giełdowej spółki energetycznej posiada cypryjski wehikuł Argumenol.

Reklama
Reklama

W środę zwołane przez Argumenol NWZ odwołało z rady nadzorczej ZE PAK zarówno Zygmunta Solorza, jak i jego żonę Justynę Kulkę. Nie było kandydatów na ich miejsca. NWZ zostało przerwane do 14 listopada. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Firmy Elektrim sukcesja Zygmunt Solorz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany nastąpiły we władzach Elektrimu?
  • Jakie są reakcje drobnych akcjonariuszy na zmiany w radzie nadzorczej?
  • Kto jest odpowiedzialny za decyzję o nowych zmianach kadrowych w Elektrimie?
  • W jaki sposób zmiany te wpisują się w szerszą batalię o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza?
  • Kim jest nowa przewodnicząca rady nadzorczej i jaka jest jej dotychczasowa rola w firmie?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Takie decyzje podjęło w piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu zwołane na wniosek cypryjskiego wehikułu Stasalco reprezentowanego przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika pracującego w Polsce dla fundacji Solkomtel Foundation i TiVi Foundation. Stasalco podlega Solkomtel Foundation. 

Walka o sukcesję w grupie Zygmunta Solorza. Odcinek: Elektrim

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jak Veolia dekarbonizuje polskie ciepło
Materiał Partnera
Jak Veolia dekarbonizuje polskie ciepło
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Rekord na kolei i czeska konkurencja, rząd Francji ocalał, atak na CCC
Jacht Amadea
Biznes
Oligarcha stracił superjacht. Złoty fortepian odpłynął w siną dal
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Zarobki w służbie cywilnej, dronowa ofensywa UE i oferta Orlenu dla Azotów
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Austriacki sąd uznał byłego miliardera i potentata nieruchomości René Benko za winnego
Biznes
Austriacki miliarder ukrywał pieniądze przed wierzycielami. Sąd wydał wyrok
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie