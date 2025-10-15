Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia planowane są w grupie Zygmunta Solorza w październiku?

Jakie zmiany w składzie rady nadzorczej mogą nastąpić w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin?

Jaka jest sytuacja prawna i co zmieniło się w zabezpieczeniach uzyskanych na Cyprze przez prawników Zygmunta Solorza?

Co prawnik sądzi o możliwości zawarcia ugody w sporze o sukcesję w grupie Polsat?

W środę w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, zwołane przez cypryjski wehikuł Argumenol, reprezentowany przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika działającego w Polsce na rzecz fundacji Solkomtel i TiVi Foundation.

Fundacje te mają siedzibę w Liechtensteinie, a obecnie kierują nimi trzyosobowe zespoły, złożone z Tomasza Szeląga (dyrektor finansowy grupy Zygmunta Solorza), Jarosława Grzesiaka (prawnik reprezentujący dzieci miliardera) i Petera Scheirschera, kuratora ustanowionego przez sąd.

Nadzwyczajne walne w ZE PAK w samo południe

Z porządku obrad, który zaproponował Argumenol, wynika, że na środowym NWZ energetycznej grupy zaplanowane są zarówno odwołania z rady, jak i powołania. Obecnie rada ZE PAK liczy sobie 8 osób.

Przewodniczy jej Zygmunt Solorz, a zastępcą jest jego żona Justyna Kulka. Ponadto w skład rady wchodzą także Beata Jakacka-Sitek, Henryk Sobierajski, Wiesław Walendziak, Tomasz Szeląg, Alojzy Z. Nowak i Sławomir Zakrzewski.