W środę w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, zwołane przez cypryjski wehikuł Argumenol, reprezentowany przez Jarosława Kołkowskiego, prawnika działającego w Polsce na rzecz fundacji Solkomtel i TiVi Foundation.
Fundacje te mają siedzibę w Liechtensteinie, a obecnie kierują nimi trzyosobowe zespoły, złożone z Tomasza Szeląga (dyrektor finansowy grupy Zygmunta Solorza), Jarosława Grzesiaka (prawnik reprezentujący dzieci miliardera) i Petera Scheirschera, kuratora ustanowionego przez sąd.
Z porządku obrad, który zaproponował Argumenol, wynika, że na środowym NWZ energetycznej grupy zaplanowane są zarówno odwołania z rady, jak i powołania. Obecnie rada ZE PAK liczy sobie 8 osób.
Przewodniczy jej Zygmunt Solorz, a zastępcą jest jego żona Justyna Kulka. Ponadto w skład rady wchodzą także Beata Jakacka-Sitek, Henryk Sobierajski, Wiesław Walendziak, Tomasz Szeląg, Alojzy Z. Nowak i Sławomir Zakrzewski.
Argumenol nie przedstawił do tej pory kandydatur do rady. Nie podano także kogo chce odwołać, a Jarosław Kołkowski nie chciał zdradzić planów.
Najprawdopodobniej chodzi jednak o Zygmunta Solorza i Justynę Kulkę.
Podobna sytuacja ma miejsce w Elektrimie, do grupy którego należy ZE PAK. Tu posiedzenie zwołał wehikuł Stasalco, który ma 85,02 proc. akcji tej dawnej d. centrali handlu zagranicznego. Akcjonariusze Elektrimu zbiorą się w piątek po to, by zagłosować nad zmianami w radzie nadzorczej.
Będzie to już drugie podejście Stasalco w tej samej kwestii. Za pierwszym razem posiedzenie zostało odwołane za sprawą zabezpieczeń, które pełnomocnicy miliardera uzyskali w sądzie na Cyprze.
– Wszystkie cypryjskie zabezpieczenia uzyskane na rzecz p. Solorza zostały zawieszone na skutek decyzji Sądu Najwyższego Cypru i nie obowiązują. To nie oznacza, że ich nie ma, ale nie wywołują skutków prawnych. Sąd Najwyższy zajął się sprawą oddzielnie na wniosek pełnomocników fundacji i pełnomocników dzieci pana Solorza, którzy zwrócili uwagę na szereg uchybień proceduralnych sądu pierwszej instancji – powiedział nam we wtorek wieczorem Jarosław Kołkowski.
W Elektrimie, który nie jest spółką giełdową (ale jest publiczną), rada nadzorcza liczy sobie 5 osób. Na czele stoi założyciel Polsatu. Obok niego w radzie zasiadają Andrzej Papis, Krzysztof Pawelec, Józef Birka i Norbert Walkiewicz.
W końcu też pod koniec miesiąca – 30 października – odbyć ma się NWZ w sprawie zmian w radzie w samym Cyfrowym Polsacie. Przypomnijmy, że w lipcu, decyzją zgromadzenia, Daniel Kaczorowski zastąpił na stanowisku przewodniczącego rady Zygmunta Solorza i zmieniono także prezesa spółki: Mirosława Błaszczyka zastąpił Andrzej Abramczuk, dotychczas szef Netii.
Zmiany te nie zostały nadal uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym, z powodu protestów zgłoszonych przez pełnomocników twórcy Polsatu.
Faktycznie i zgodnie z KRS, nadal w radzie Cyfrowego Polsatu zasiada Justyna Kulka i to zapewne ją będzie chciała odwołać w tym miesiącu fundacja.
Kilka dni temu sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Telewizji Polsat, na który spółka czekała od lata. W radzie nadzorczej nie widnieje już założyciel Telewizji, a Daniel Kaczorowski. Z kolei Aleksandra Myszkę (to były wieloletni prezes stacji), zastąpił Maciej Stec. Do zarządu dopisano Wiesława Walendziaka powołanego w 2024 r.
Wszystkie zmiany we władzach spółek z imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza, wprowadzane przez fundacje i nadzorowane przez nie spółki, to efekt rodzinnego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez miliardera. Spór tlił się wcześniej, ale na dobre rozgorzał w sierpniu 2024 r.
Wtedy jednego dnia Zygmunt Solorz zgodził się na zmiany w statutach fundacji polegające na przekazaniu kierownictwa dzieciom: Piotrowi i Aleksandrze Żak oraz Tobiasowi Solorzowi, a następnego chciał się z decyzji wycofać, zarzucając im oszustwo. Ten zarzut podniósł także jego pełnomocnik w zawiadomieniu do prokuratury.
O to, czy Zygmunt Solorz mógł się wycofać z decyzji dot. fundacji toczy się proces w Liechtensteinie. W pierwszej instancji wygrały go dzieci. To na razie wyrok nieprawomocny. Na wyrok drugiej instancji nadal czekamy.
– Nic mi nie wiadomo na temat jakichkolwiek prób zawarcia ugody pomiędzy stronami – powiedział nam we wtorek wieczorem Jarosław Kołkowski.
Osobą, która ma utrudniać porozumienie dzieci z ojcem jest Justyna Kulka. Według relacji medialnych ma ona bronić bezpośredniego dostępu do męża i pod jej wpływem miliarder miał zmieniać zdanie. Jak do tej pory żona założyciela Polsatu wypowiedziała się nt. sporu tylko na łamach „Super Expressu”. Było to po pierwszej publikacji „Gazety Wyborczej”, której autorzy ujawnili jednocześnie istnienie rodzinnego sporu, jak i chorobę założyciela Polsatu.
