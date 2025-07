Po wtorkowym komunikacie Cyfrowego Polsatu o odwołaniu prezesa Mirosława Błaszczyka oraz przewodniczącego rady nadzorczej Zygmunta Solorza prawnicy obu stron sporu o sukcesję w grupie przekazali nam swoje oświadczenia. To ciekawa lektura pokazująca jak przebiega obecnie prawna batalia między Tobiasem Solorzem, Piotrem i Aleksandrą Żak a ich ojcem, czy też jego otoczeniem.

Reklama Reklama

Kwaśnicki: desperacki manewr wizerunkowy

Najpierw na naszą prośbę decyzje zarejestrowanej w Liechtensteinie fundacji TiVi Foundation skomentował pełnomocnik Zygmunta Solorza mec. Radosław Kwaśnicki, zapowiadając zaskarżenie odwołań i ostrzegając następców odwołanych przed konsekwencjami. Oświadczenie to opisaliśmy jako pierwsi tutaj.

- Zygmunt Solorz, będący właścicielem Grupy Polsat Plus, wyraża głęboką dezaprobatę dla dyskutowanych zmian z całą mocą podkreślając bezprawne i pozastatutowe działania leżące u podstaw tej , jedynie przejściowej sytuacji. Dzisiejsze, rzekomo skuteczne zmiany zostaną niezwłocznie zaskarżone, ponieważ stoją w sprzeczności tak z procedurami jak i prawem. Rzekome odwołanie Zygmunta Solorza ze stanowiska Szefa Rady Nadzorczej jest w jego ocenie wyłącznie czasowym wybiegiem mającym na celu zwrócenie uwagi na spór wokół spółki, co nie służy jej bieżącym operacjom. Jest to również desperacki manewr wizerunkowy wynikający z silnej argumentacji mojego Klienta przedstawionej w apelacji od wyroku pierwszej instancji w Liechtensteinie oraz Jego ostatnich sukcesów sądowych na Cyprze oraz w Liechtensteinie. Osoby, które zostały wadliwie umocowane muszą liczyć się z surową odpowiedzialnością z tytułu działań podejmowanych do czasu orzeczeń sądowych dotyczących ich mandatów - oświadczył mec. Radosław Kwaśnicki.

Na to zareagował mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza reprezentujący trójkę dzieci miliardera w kontaktach z prasą. Nie zgodził się co do tego, że TiVi Foundation działała niezgodnie z przepisami i wskazał jakimi motywami mogła się kierować.