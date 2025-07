Aresztowany właściciel największego holdingu rolnego Rosji

W rosyjskim areszcie, który w niczym nie przypomina aresztów w krajach Unii, siedzi kolejny miliarder – Wadim Moszkowicz. To założyciel i współwłaściciel największego rosyjskiego holdingu rolnego Rusagro, którego majątek, według magazynu Forbes, wynosi 2,9 mld dol. Aresztowany został w marcu, a posiedzi co najmniej do 25 sierpnia. Prokuratura oskarża go o oszustwa na kwotę co najmniej 1 mld rubli (50 mln zł) i o dawanie łapówek. Korupcja to najpopularniejsza forma dobierania się reżimu do majątków rosyjskich bogaczy. Jest powszechna w Rosji, tak wśród biznesu, jak i rosyjskich urzędników każdego szczebla.

– Pod pretekstem walki z korupcją w Rosji ma miejsce „przeorientowanie rynku” – mówi gazecie RBK biznesmen Dmitrij Potapienko. Zgadza się z nim politolog Ilia Graszczenkow. – Uważam, że obecnie nie ma walki z korupcją. Po prostu pod tym pretekstem następuje przeorientowanie rynku w wielu obszarach. Wystarczy choćby najmniejsza wzmianka o tym, że firma nie ma pleców politycznych lub jeśli właścicieli można w jakiś sposób powiązać z Zachodem – ocenia.

Kto dotrze do wodza pierwszy

– Cały proces podejmowania decyzji, którą firmę przejąć, często zależy od tego, kto dotrze do niej pierwszy. Przychodzisz do wodza, a wódz daje ci nieograniczone zasoby i zbierasz wszystko – zauważa Potapienko.

Tak na przykład za zgodą Putina, ogromny rosyjski majątek francuskiego Danone najpierw został zajęty przez państwo („nacjonalizacja”), a potem przeszedł w ręce prokremlowskich Czeczenów z klanu Kadyrowa.

Według oficjalnych danych w tym roku zyski ze sprzedaży zagrabionego prywatnego majątku sięgnęły już 130 mld rubli i trafiły na wojnę Putina. Na razie Kreml uderza w oligarchów z drugiej setki rankingu Forbesa. Uderzenie w najbogatszych dałoby największe zyski, jak to było w wypadku Jukosu Michaiła Chodorkowskiego. Dlatego większość rosyjskich bogaczy mieszka za granicą i nie wybiera się do ojczyzny. A ci, którzy tam jeszcze są, po cichu się pakują.