Trwa grabież prywatnych majątków w Rosji. Wiemy, kogo to spotyka

Dlaczego? Bo to szybkie i duże źródło dodatkowych dochodów budżetu. - Te aktywa przekazywane do skarbu na mocy decyzji sądu… Jeśli spojrzeć na ich wartość, to 100 miliardów rubli (1,04 mld dol) tylko w tym roku zarobimy, a może nawet więcej” – szacuje minister finansów Anton Siłuanow.

Oligarchowie Putina zarabiają na grabieży

- Do budżetu trafiła już równowartość 50 miliardów rubli – powiedział Andriej Woroncow, dyrektor departamentu ministerstwa finansów. Z tego, zdaniem Mojsiejewa, prawie 35 mld rubli przyniosła największa transakcja. Obecnie zamykana jest następna: Volzhsky Orgsintez, Metafrax Chemicals i cztery inne firmy zostały sprzedane za 38 mld rubli. Pierwsze dwa w cenie wywoławczej 35,6 miliarda rubli kupił holding Roschem, którego właścicielem jest bliski przyjaciel Putina, były judoka, a teraz miliarder i oligarcha Arkady Rotenberg, objęty od 2014 r sankcjami Zachodu.

Kto może stracić majątek na życzenie Kremla? Jak dotąd majątki tracą trzy grupy właścicieli – zauważył Władysław Inozemcew, współzałożyciel i wiodący ekspert Europejskiego Centrum Analiz i Strategii CASE. Po pierwsze ci, którzy otwarcie krytykowali reżim (jak Siergiej Pietrow – spółka – dealer samochodowy Rolf ). Po drugie zamieszani w korupcję lub wycofujący swój kapitał z Rosji (jak Michaił Jurewicz z największego producenta makaronów „Makfa” czy Jurij Antipow – Czelabińskie Zakłady Elektrometalurgiczne). Po trzecie ci, którzy "utracili kontakt z ojczyzną” - mieszkający za granicą lub posiadający drugie paszporty i pozwolenia na pobyt (jak Sejfeddin Rustamow, który stracił Metafrax Chemicals).

Rosyjski biznes w panice

Liczba pozwów prokuratury i niepewność kryteriów wywołała prawdziwą panikę wśród rosyjskiego biznesu. Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców pytał o to Putina, ten odpowiedział wymijająco: nie ma mowy o deprywatyzacji, organach ścigania, nie należy szukać „wskazówek”, ale „jeśli działania właściciela szkodzą bezpieczeństwu państwa, wówczas zwrot majątku państwu jest uzasadniony”.

Grabież realizowana przez Kreml za pomocą całkowicie podporządkowanych sądów rosyjskich, dotyka też zagraniczny biznes. Tak aktywa w Rosji utraciły m.in. Carlsberg, Shell, banki zachodnie i wiele innych firm.

Ich nabywcy – najczęściej państwowe korporacje jak Gazprom, Rosneft czy zaprzyjaźnieni oligarchowie, uzupełniają budżet. Płacą połowę ceny, ale dodatkowo uiszczają „dobrowolną” wpłatę do budżetu w wysokości 15 proc. – w przeciwnym razie komisja rządowa nie zatwierdzi transakcji. Od 2025 r nabywcom zachodniego majątku będzie jeszcze trudniej. Rząd podniósł minimalna w cenie do 60 proc., ale „dobrowolna” składka skoczyła do do 35 proc. zapłaconej kwoty.