Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia, z którymi musimy się liczyć, to jednak trochę ich niewątpliwie będzie. Wspomniał pan o zagrożeniu wojennym za naszą wschodnią granicą. Z tym musimy się liczyć. To też wiąże z faktem, że wydatki, które ponosimy na podniesienie naszego bezpieczeństwa, mają trochę podwójne oblicze. Z jednej strony one mają formę inwestycji, podnoszenia pewnych zdolności w przemyśle. Z drugiej, to rodzaj konsumpcji, którą realizujemy na cele niepodnoszące przyszłego potencjału gospodarczego. To od nas zależy, czy to pchnięcie Europy w stronę zbrojeń wykorzystamy w sposób, który maksymalizuje nam korzyści gospodarcze z tego płynące czy nie. Można zbroić się w sposób, który gospodarczo jest bezproduktywny.

To, jak będziemy się rozwijać, jest uzależnione też od tego gdzie jest "króliczek", którego gonimy. Króliczkiem są oczywiście w pierwszej kolejności Niemcy, a szerzej: inne kraje zachodniej Europy. Może być tak, że europejska stagnacja będzie trwała dłużej niż się zakłada, i to też nas spowolni w najbliższych latach.

Co z kwestią przystosowania się do zmian technologicznych?

My absorbujemy owoce postępu technologicznego i nie ma w tym niczego złego. Byliśmy w tym dobrzy i potrafiliśmy wykroić sobie różnego rodzaju nisze. Niemniej są też technologie, które stanowią jakieś zagrożenia np. dla sektora usług wspólnych, który mocno rósł w poprzedniej dekadzie. Może być tak, że będziemy mieli spore zaburzenia na rynku pracy ze względu na upowszechnienie sztucznej inteligencji. Jednak nie przesadzałbym z tym czynnikiem - szybciej się opracowuje technologie niż faktycznie wdraża w organizacjach i w gospodarce.

Trzeba też zwrócić uwagę na kwestie długości "kołderki" w polskich finansach publicznych. Powodzenie niektórych projektów cywilizacyjnych zależy od tego czy będziemy w stanie wydawać w miarę stabilną lub większą część naszego PKB na określone cele: edukacja, nauka czy szeroko pojęta jakość państwa. Nie jesteśmy w stanie wydawać więcej w procentach PKB na wszystko, więc pytanie jak rozłożone będą priorytety. Mogę sobie wyobrazić ryzyko dla niektórych wydatków, na przykład związanych z innowacyjnością gospodarki, z nakładami na badania i rozwój.

A demografia?

W horyzoncie 20-30 lat to jest duża sprawa, natomiast w horyzoncie 10 lat dużo mniejsza. Jest też oczywiście kwestia migracji zarobkowej. W ostatnich dwóch latach mieliśmy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem napływu migrantów do Polski. Czy to się utrzyma, czy zostanie wypracowany jakiś model uporządkowanego przyciągania migracji i powrotu na poprzednią ścieżkę? Różnica między sytuacją ze spowolnioną migracją, jak w ostatnich dwóch latach, i z napływem do 2022 r., przekłada się na około 0,5 pkt proc. wzrostu gospodarczego. To już jest skala do odnotowania i być może schylenia się przez polityków. Acz oczywiście wszędzie na świecie to obecnie temat drażliwy.