„Umowa wyeliminuje niepewność w naszym środowisku eksportowym, a obniżając nasze cła eksportowe do USA do poziomu równorzędnego lub niższego niż w przypadku głównych eksporterów, stworzyliśmy warunki do konkurencji z głównymi krajami na równych zasadach lub na lepszych warunkach” – oświadczył prezydent Korei Południowej.

– Pomimo silnych żądań USA, uzgodniliśmy, że nie otworzymy krajowego rynku ryżu i wołowiny, uwzględniając bezpieczeństwo żywnościowe i wrażliwość rolnictwa – stwierdził Kim Yong-beom, główny sekretarz ds. polityki prezydenta Lee. Dodał, że bezpośrednie inwestycje będą stanowić „niewielką część” koreańskich inwestycji ogłoszonych przez Trumpa, przy czym większość funduszy pochodzić będzie z pożyczek i gwarancji. Potwierdził, że istniejące koreańskie inwestycje w amerykański przemysł produkcyjny zostały uwzględnione w ogłoszonych w czwartek danych.

Jak rynek przyjął umowę handlową USA z Koreą Południową?

Południowokoreańscy negocjatorzy zaproponowali wspólną inicjatywę wsparcia amerykańskiego przemysłu stoczniowego, nazwaną „Make American Shipbuilding Great Again”, obejmującą inwestycje warte miliardy dolarów w amerykańskie stocznie. Akcje Hanwha Ocean, która w zeszłym roku przejęła stocznię w Filadelfii, rosły o 16 proc. w czwartkowy poranek.

15-procentowa stawka celna na koreańskie samochody jest taka sama jak na auta z Japonii oraz Unii Europejskiej. Liczono jednak wcześniej na utrzymanie zerowej stawki celnej, przewidywanej przez dotychczasową umowę o wolnym handlu między USA a Koreą Południową. Akcje koncernu Hyundai spadały więc o 4 proc., a papiery Kia o 6,5 proc. KOSPI, główny indeks giełdy w Seulu tracił w czwartek rano 0,5 proc.