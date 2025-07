Nowy prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który objął urząd w czerwcu, po przedterminowych wyborach stwierdził, że porozumienie handlowe likwiduje niepewność jeśli chodzi o południowokoreański eksport i oznacza, że cła na eksport z Korei Południowej do USA będą na niższym lub takim samym poziomie jak w przypadku głównych konkurentów Seulu w walce o amerykańskie rynki.

„Pokonaliśmy dużą przeszkodę” - napisał południowokoreański prezydent na Facebooku. Trump zapowiedział z kolei, że w ciągu dwóch tygodni spotka się z prezydentem Korei Południowej w Białym Domu.

Pisząc o szczegółach porozumienia prezydent USA podał, że Seul zgodził się zainwestować 350 mld dolarów w USA w projekty, które zostały wybrane przez amerykańskiego prezydenta oraz zakupić wart 100 mld dolarów skroplony gaz (LNG) i inne surowce energetyczne (zakupy surowców energetycznych mają nastąpić w ciągu najbliższych trzech i pół roku). Obietnice inwestycji w USA oraz zakupu amerykańskich surowców energetycznych były kluczowym żądaniem Waszyngtonu w rozmowach o porozumieniach handlowych z partnerami.

W 2024 roku Korea Południowa zanotowała nadwyżkę w wymianie handlowej z USA

W 2024 roku wartość eksportu z Korei Południowej do USA wyniosła około 128 miliardów dolarów, a import z USA do Korei Południowej był wart około 72 miliardy dolarów. Dawało to Seulowi nadwyżkę w wymianie handlowej z USA na poziomie ok. 46 miliardów dolarów.