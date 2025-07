Paryż podkreśla, że UE poddała się Donaldowi Trumpowi, podpisując niezrównoważoną umowę handlową, na mocy której 15-procentowemu cłu na eksport z UE do USA nie będą towarzyszyć analogiczne cła odwetowe.

Wcześniej przez miesiące Francja apelowała do unijnych negocjatorów, by przyjęli twardsze stanowisko wobec Trumpa grożąc Stanom Zjednoczonym środkami odwetowymi – co było odmiennym stanowiskiem niż bardziej koncyliacyjne podejście Niemiec i Włoch do rozmów z USA.

Krytyka ze strony Bayrou i milczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona kontrastują z przychylniejszym przyjęciem umowy przez Berlin i Rzym.

Ministrowie francuskiego rządu przyznają, że umowa ma pewne plusy, ale pozostaje co do zasady niezrównoważona i – jak twierdzi minister ds. europejskich Benjamin Haddad - „taki stan rzeczy nie może być utrzymany”.

Minister handlu Laurent Saint-Martin skrytykował sposób, w jaki UE prowadziła negocjacje twierdząc, że Unia Europejska nie powinna była unikać odwetu w tym, co określił jako „walka o władzę” zainicjowana przez Trumpa. - Donald Trump rozumie tylko siłę. Byłoby lepiej odpowiedzieć wcześniej pokazując naszą zdolność do odwetu. I umowa prawdopodobnie wyglądałaby inaczej - stwierdził Saint-Martin w rozmowie z francuskim radiem.