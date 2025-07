Agencja Xinhua: Pekin i Bruksela mają wspólne interesy

Chińska agencja Xinhua w czwartkowym komentarzu do szczytu podkreśliła, że Chiny są „kluczowym partnerem” dla Europy, a nie „systemowym rywalem”. Agencja dodała, że Pekin i Bruksela mają wspólne interesy w kwestiach wymiany handlowej, walki ze zmianami klimatycznymi i „globalnego zarządzania”. „Te kwestie wspólne nie powinny zostać przyćmione przez odosobnione punkty sporne” – czytamy w komentarzu chińskiej państwowej agencji informacyjnej.

Deficyt UE w wymianie handlowej z Chinami Wartość wymiany handlowej między Unią Europejską a Chinami w 2024 roku wyniosła ok. 845 miliardów euro. Import towarów z Chin do UE był wart ok. 519 mld euro, natomiast eksport z UE do Chin był wart 213 mld euro. Deficyt handlowy UE wobec Chin wyniósł więc 304 miliardów euro. Import chińskich usług do UE wyniósł 45,5 mld euro, a usług UE do Chin - 67,3 mld euro.

Tematem rozmów będą m.in. ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich wprowadzone w kwietniu przez Chiny – decyzja ta doprowadziła do zakłócenia światowych łańcuchów dostaw, co zakłóciło m.in. produkcję samochodów w Europie w maju. Jednak w czerwcu eksport metali ziem rzadkich do UE wzrósł o 245 proc. w porównaniu do maja. Mimo to był i tak o 35 proc. niższy niż w analogicznym okresie w 2024 roku.

W czasie, gdy odbywa się szczyt UE–Chiny, Bruksela prowadzi negocjacje z USA ws. porozumienia handlowego, które ma uchronić Unię przed podwyższeniem od 1 sierpnia amerykańskich ceł wzajemnych na towary importowane z UE z obecnych 15 do 30 proc. Podobne negocjacje USA prowadzą z Chinami – w tym wypadku jednak podwyższone cła wzajemne mają wejść w życie 12 sierpnia.