...o gromadzeniu rosyjskich sił na granicy z Ukrainą.

Przez kilka tygodni i miesięcy ten ruch wojsk stale się nasilał. Analiza w Wielkiej Brytanii była taka, że prawdopodobieństwo inwazji Putina rosło z każdym dniem. Pamiętam dzień, w którym to się stało. Mimo że profesjonalnie się do tego przygotowywaliśmy, dla mnie osobiście było to trudne do uwierzenia – czułam pewien dysonans poznawczy, że to jest możliwe. Kiedy o czwartej rano obudzono mnie z informacją, że wojna się zaczęła, było to absolutnie niezwykłe.

Ambasada natychmiast zaczęła działać – na początku skupialiśmy się na pomocy Brytyjczykom opuszczającym Ukrainę, wśród nich było wiele nowo narodzonych dzieci. Bardzo blisko współpracowaliśmy z rządem przy pomocy uchodźcom i uruchamianiu programu „Domy dla Ukrainy”. Ostatecznie ćwierć miliona Ukraińców przyjechało do Wielkiej Brytanii i znalazło tam schronienie. To oczywiście dużo mniej niż w Polsce, ale staraliśmy się być bliskimi partnerami w tym kryzysie.

Przygotowujemy nowy dwustronny traktat o obronie i bezpieczeństwie, który określi nową, ambitną strukturę wspólnej pracy. To wprowadzi współpracę z Polską na najwyższy poziom, podobnie jak z Francją i Niemcami, z którymi właśnie podpisano analogiczne traktaty. Polska będzie kolejnym partnerem na takim szczeblu Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

Kilka dni po inwazji zadzwonił do mnie brytyjski minister obrony i poprosił, żebym współpracowała z Polską przy utworzeniu hubu wojskowego do przewożenia sprzętu na Ukrainę. Pamiętam, jak w pierwszych tygodniach pojechałam z ministrem obrony i szefem sztabu oraz innymi wysokimi wojskowymi do Rzeszowa. Wszystko powstało bardzo szybko, a na miejscu był także ukraiński minister, który kontaktował się z generałami na froncie i przesyłał zapotrzebowanie dalej do brytyjskich czy polskich żołnierzy stojących obok. Widziałam, jak wszystko bardzo szybko nabierało profesjonalnego kształtu. Gdy Polska poprosiła nas o wsparcie, byłam dumna, że dostarczyliśmy zestaw Sky Sabre, by wspólnie z zestawami Patriotów i polskimi systemami chronić ten hub.

Kiedy wracam pamięcią do tamtego okresu, myślę, że to był przywilej być tu wtedy. Polska przewodziła w otwieraniu granic, pomocy uchodźcom, a Polacy wsiadali w samochody, jechali do Medyki i zapraszali ukraińskich sąsiadów do domów – to było niesamowite. Czuję się zaszczycona, że mogłam poznać ludzi, którzy pomagali nie jednej, lecz wielu rodzinom odnaleźć się w Polsce, Europie i dalej. To był okres, kiedy polska reakcja absolutnie ukształtowała wszystko, co stało się później.

Czy te doświadczenia uczyniły sojusz brytyjsko–polski silniejszym?

Tak, absolutnie, nie mam co do tego wątpliwości. Już wcześniej byliśmy jednymi z najbliższych sojuszników w Europie, szczególnie w NATO, ale od tamtej pory przeprowadziliśmy 20 indywidualnych operacji brytyjskich w Polsce – wspierających Polskę i flankę wschodnią NATO, bądź wspólnie wspierających Ukrainę. Liczba brytyjskich żołnierzy wzrosła, teraz jest ich tu 600, w tym kontyngent już siódmy rok w Bemowie Piskim na północnym wschodzie Polski.