Prezydent Finlandii wskazuje, kiedy może dojść do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina

- Wchodzimy w nową erę nuklearną, w której, niestety, znaczenie broni atomowej będzie rosło - mówił prezydent Finlandii Alexander Stubb w czasie inauguracji kursu poświęconego bezpieczeństwu narodowemu, który jest organizowany dla wyższych oficerów wojska, przedstawicieli służb bezpieczeństwa i decydentów politycznych.

Publikacja: 03.11.2025 12:09

Alexander Stubb

Alexander Stubb

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Słowa Stubba są nawiązaniem do ubiegłotygodniowej wypowiedzi Donalda Trumpa – prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone wznowią próby broni atomowej (ostatni taki test Stany Zjednoczone przeprowadziły w 1992 roku), ponieważ zdaniem Trumpa inne mocarstwa atomowe, Chiny i Rosja, potajemnie nadal prowadzą takie próby. 

Od 1996 roku mocarstwa atomowe przestrzegają moratorium na próby broni jądrowej, które wynika z Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych z tego roku (traktat ten nie wszedł jeszcze w życie, ponieważ ratyfikowało go zbyt mało państw). 

Prezydent Finlandii mówi, że dziś jego kraj nie zapewni już sobie sam bezpieczeństwa

Stubb zauważył, że w obecnej sytuacji geopolitycznej kontrola zbrojeń jest utrudniona. Podkreślił przy tym, że Finlandia jest objęta parasolem atomowym przez sojuszników z USA, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przez NATO. 

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump znów mówił o Tomahawkach dla Ukrainy. I nie wykluczył nalotów na Nigerię

Prezydent Finlandii mówił też, że w przeszłości Finlandia stała na stanowisku, że jest w stanie sama zapewnić sobie bezpieczeństwo (kraj przez dekady prowadził politykę neutralności i nie przystępował do żadnych sojuszów obronnych), ale rozwój sytuacji na świecie sprawił, że podejście to się zmieniło. Od 4 kwietnia 2023 roku Finlandia jest członkiem NATO (rok później do Sojuszu przystąpiła Szwecja, obecnie NATO liczy 32 państwa). – Angażujemy się obecnie w działania wszystkich kluczowych dla współpracy (międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa – red.) struktur – mówił Stubb. 

Obecnie więcej zasobów jest przeznaczanych na obronność, nawet pomimo tego, że sytuacja gospodarcza stawia przed nami wyzwania. Pokój i wolność mają cenę

Alexander Stubb, prezydent Finlandii

Szczyt Donald Trump–Władimir Putin w RPA, a nie na Węgrzech?

Fiński prezydent zasugerował też, że w listopadzie mogłoby dojść do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20 w Johannesburgu (RPA). Szczyt odbędzie się 22-23 listopada. 

Donald Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem w połowie października sugerował, że w najbliższym czasie może dojść do jego spotkania z przywódcą Rosji w Budapeszcie. W trakcie szczytu przywódcy USA i Rosji mieli rozmawiać o zakończeniu wojny na Ukrainie. Ostatecznie jednak do szczytu nie doszło ze względu na warunki, od których spełnienia Putin uzależniał zgodę na zawieszenie broni (chodziło m.in. o wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, podczas gdy USA i Ukraina chciały zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii frontu). 

W kontekście sytuacji bezpieczeństwa Finlandii Stubb mówił, że jej ocena musi rozpocząć się od Rosji, jej celów oraz sposobów, w jaki Rosja osiąga te cele. Finlandia posiada liczącą ponad 1 350 km granicę lądową z Rosją. Fiński prezydent przypomniał, że Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą od niemal czterech lat. 

Prezydent Finlandii podkreślił, że zagraniczni partnerzy mają zaufanie do Finów i do ich woli obrony kraju. Mówił też, że Finlandia w sposób niezachwiany wspiera Ukrainę. Podkreślił również, że „nostalgia nie jest strategią i nie ma powrotu do przeszłości”, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. – Obecnie więcej zasobów jest przeznaczanych na obronność, nawet pomimo tego, że sytuacja gospodarcza stawia przed nami wyzwania. Pokój i wolność mają cenę – mówił. Zwrócił przy tym uwagę, że armia musi dziś inwestować nie tylko w tradycyjny sprzęt wojskowy, ale także w know how jeśli chodzi o działania hybrydowe. Mówił też, że czynnikiem kształtującym dziś środowisko bezpieczeństwa jest „wielowymiarowa natura kryzysów”, czego przykładem są zagrożenia hybrydowe.

Źródło: rp.pl

