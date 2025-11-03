Słowa Stubba są nawiązaniem do ubiegłotygodniowej wypowiedzi Donalda Trumpa – prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone wznowią próby broni atomowej (ostatni taki test Stany Zjednoczone przeprowadziły w 1992 roku), ponieważ zdaniem Trumpa inne mocarstwa atomowe, Chiny i Rosja, potajemnie nadal prowadzą takie próby.

Od 1996 roku mocarstwa atomowe przestrzegają moratorium na próby broni jądrowej, które wynika z Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych z tego roku (traktat ten nie wszedł jeszcze w życie, ponieważ ratyfikowało go zbyt mało państw).

Prezydent Finlandii mówi, że dziś jego kraj nie zapewni już sobie sam bezpieczeństwa

Stubb zauważył, że w obecnej sytuacji geopolitycznej kontrola zbrojeń jest utrudniona. Podkreślił przy tym, że Finlandia jest objęta parasolem atomowym przez sojuszników z USA, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przez NATO.

Prezydent Finlandii mówił też, że w przeszłości Finlandia stała na stanowisku, że jest w stanie sama zapewnić sobie bezpieczeństwo (kraj przez dekady prowadził politykę neutralności i nie przystępował do żadnych sojuszów obronnych), ale rozwój sytuacji na świecie sprawił, że podejście to się zmieniło. Od 4 kwietnia 2023 roku Finlandia jest członkiem NATO (rok później do Sojuszu przystąpiła Szwecja, obecnie NATO liczy 32 państwa). – Angażujemy się obecnie w działania wszystkich kluczowych dla współpracy (międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa – red.) struktur – mówił Stubb.