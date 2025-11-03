Cele wojskowe w Rosji znajdujące się w zasięgu pocisków Tomahawk Foto: PAP

Trump na pokładzie Air Force One mówił też, że nie ma żadnej „ostatecznej przesłanki”, która byłaby dla niego wskazaniem, że Władimir Putin nie chce zakończyć wojny. – Oni się ze sobą zmagają... To jest trudne dla obu stron. Czasem trzeba po prostu pozwolić im to rozstrzygnąć – stwierdził w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Donald Trump o interwencji USA w Nigerii: Wyobrażam sobie wiele możliwości

Prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One odniósł się też do sytuacji w Nigerii. Trump nie wykluczył wysłania amerykańskich żołnierzy do tego kraju lub rozpoczęcia nalotów na cele w Nigerii, w związku z atakami, jakich ofiarą padają w tym kraju chrześcijanie.

– Może się tak zdarzyć – stwierdził pytany o tę kwestię przez dziennikarzy. – Wyobrażam sobie wiele możliwości. Zabijają ogromną liczbę chrześcijan w Nigerii – dodał, zaznaczając, że w innych krajach Afryki sprawy mają się podobnie.

W sobotę Trump poinformował, że polecił Departamentowi Obrony przygotować plan ewentualnej operacji wojskowej w Nigerii. W kraju tym dochodzi do regularnych ataków islamistów z dżihadystycznej organizacji Boko Haram, która chciałaby doprowadzić do przyjęcia w kraju prawa szariatu i stworzenia w Afryce kalifatu. Ofiarami dżihadystów często padają chrześcijanie (stanowią niemal 50 proc. z ponad 230 mln mieszkańców kraju). W Nigerii dochodzi też do konfliktów i aktów przemocy, które nie są motywowane religijnie – np. konfliktów między pasterzami a rolnikami w zamieszkiwanej głównie przez muzułmanów północnej części kraju, gdzie trwa walka o dostęp do ograniczonych zasobów.