„Buy European”, czyli… jak nie dać Amerykanom zarobić na rosyjskiej wojnie

Komisja Europejska chce wprowadzić zasadę „Buy European” (kupuj europejskie) do potencjalnej pożyczki dla Ukrainy finansowanej z zablokowanych aktywów rosyjskich. Ograniczyłoby to możliwość udziału amerykańskich firm w ukraińskich kontraktach wojskowych.

Publikacja: 18.12.2025 17:10

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Foto: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Iwona Trusewicz

Bloomberg dowiedział się o propozycji Brukseli zwanej zasadą „Buy European”, dotyczącej ograniczenia wydatków Kijowa na amerykańską broń. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć ponad połowę pożyczki dla Kijowa, finansowanej z aktywów rosyjskich, na zakupy uzbrojenia od unijnych firm zbrojeniowych, firm z Ukrainy i krajów partnerskich Wspólnoty, takich jak Norwegia.

Broń dla Ukrainy to broń europejska

Zgodnie z zasadą „Buy European” udział krajów spoza tej grupy będzie ograniczony i ściśle regulowany, co znacznie ograniczy możliwości Kijowa w zakresie wykorzystania pożyczki na zakup broni z USA, zauważa Bloomberg. Zdaniem agencji, Bruksela dąży do tego, aby korzyści z rozbudowy potencjału militarnego Ukrainy były przeznaczane bezpośrednio na wsparcie przemysłu zbrojeniowego Wspólnoty. UE zastosowała podobne środki w innych inicjatywach obronnych, w szczególności w programie pożyczek o wartości 150 mld euro na wspólne zakupy uzbrojenia.

Otwarta droga pomocy Ukrainie. Aktywa Rosji zamrożone bezterminowo
Finanse
Otwarta droga pomocy Ukrainie. Aktywa Rosji zamrożone bezterminowo

Unia pozostawia Kijowowi pewną elastyczność decyzji w przypadku pilnej potrzeby zakupu określonej broni, której nie można zrealizować stosując się do zasady „Buy European”. Upoważnia ona również Komisję Europejską do żądania od europejskich producentów zbrojeniowych priorytetowego traktowania zamówień z Ukrainy i nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie tego obowiązku.

Kraje UE mają wypowiedzieć umowy inwestycyjne z Rosją

Ponadto państwa UE są wzywane do wypowiedzenia dwustronnych umów inwestycyjnych z Rosją, biorąc pod uwagę „systematyczne lekceważenie” przez ten kraj zobowiązań w zakresie ochrony inwestycji UE na swoim terytorium. Przykładem takich bezprawnych działań było zagrabianie przez władze w Moskwie majątków zachodnich firm, które opuściły Rosję po jej agresji na Ukrainę.

Latem Donald Trump ogłosił nowy program dostaw broni dla Ukrainy: Stany Zjednoczone sprzedają broń przeznaczoną dla Ukrainy za pośrednictwem NATO. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że Waszyngton sprzedaje Sojuszowi broń z 10-proc. zniżką. Mechanizm ten nosi nazwę Priorytetowej Listy Wymagań dla Ukrainy (PURL).

Propozycja przewiduje przeznaczenie do 95 miliardów euro z pożyczki na pomoc finansową dla Ukrainy. Kijów ze swojej strony musi przestrzegać procedur demokratycznych i zwalczać korupcję.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) broń wojna USA budżet UE
