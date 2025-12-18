Bloomberg dowiedział się o propozycji Brukseli zwanej zasadą „Buy European”, dotyczącej ograniczenia wydatków Kijowa na amerykańską broń. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć ponad połowę pożyczki dla Kijowa, finansowanej z aktywów rosyjskich, na zakupy uzbrojenia od unijnych firm zbrojeniowych, firm z Ukrainy i krajów partnerskich Wspólnoty, takich jak Norwegia.

Broń dla Ukrainy to broń europejska

Zgodnie z zasadą „Buy European” udział krajów spoza tej grupy będzie ograniczony i ściśle regulowany, co znacznie ograniczy możliwości Kijowa w zakresie wykorzystania pożyczki na zakup broni z USA, zauważa Bloomberg. Zdaniem agencji, Bruksela dąży do tego, aby korzyści z rozbudowy potencjału militarnego Ukrainy były przeznaczane bezpośrednio na wsparcie przemysłu zbrojeniowego Wspólnoty. UE zastosowała podobne środki w innych inicjatywach obronnych, w szczególności w programie pożyczek o wartości 150 mld euro na wspólne zakupy uzbrojenia.

Unia pozostawia Kijowowi pewną elastyczność decyzji w przypadku pilnej potrzeby zakupu określonej broni, której nie można zrealizować stosując się do zasady „Buy European”. Upoważnia ona również Komisję Europejską do żądania od europejskich producentów zbrojeniowych priorytetowego traktowania zamówień z Ukrainy i nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie tego obowiązku.

Kraje UE mają wypowiedzieć umowy inwestycyjne z Rosją

Ponadto państwa UE są wzywane do wypowiedzenia dwustronnych umów inwestycyjnych z Rosją, biorąc pod uwagę „systematyczne lekceważenie” przez ten kraj zobowiązań w zakresie ochrony inwestycji UE na swoim terytorium. Przykładem takich bezprawnych działań było zagrabianie przez władze w Moskwie majątków zachodnich firm, które opuściły Rosję po jej agresji na Ukrainę.