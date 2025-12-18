Aktualizacja: 18.12.2025 20:51 Publikacja: 18.12.2025 17:10
Bloomberg dowiedział się o propozycji Brukseli zwanej zasadą „Buy European”, dotyczącej ograniczenia wydatków Kijowa na amerykańską broń. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć ponad połowę pożyczki dla Kijowa, finansowanej z aktywów rosyjskich, na zakupy uzbrojenia od unijnych firm zbrojeniowych, firm z Ukrainy i krajów partnerskich Wspólnoty, takich jak Norwegia.
Zgodnie z zasadą „Buy European” udział krajów spoza tej grupy będzie ograniczony i ściśle regulowany, co znacznie ograniczy możliwości Kijowa w zakresie wykorzystania pożyczki na zakup broni z USA, zauważa Bloomberg. Zdaniem agencji, Bruksela dąży do tego, aby korzyści z rozbudowy potencjału militarnego Ukrainy były przeznaczane bezpośrednio na wsparcie przemysłu zbrojeniowego Wspólnoty. UE zastosowała podobne środki w innych inicjatywach obronnych, w szczególności w programie pożyczek o wartości 150 mld euro na wspólne zakupy uzbrojenia.
Unia pozostawia Kijowowi pewną elastyczność decyzji w przypadku pilnej potrzeby zakupu określonej broni, której nie można zrealizować stosując się do zasady „Buy European”. Upoważnia ona również Komisję Europejską do żądania od europejskich producentów zbrojeniowych priorytetowego traktowania zamówień z Ukrainy i nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie tego obowiązku.
Ponadto państwa UE są wzywane do wypowiedzenia dwustronnych umów inwestycyjnych z Rosją, biorąc pod uwagę „systematyczne lekceważenie” przez ten kraj zobowiązań w zakresie ochrony inwestycji UE na swoim terytorium. Przykładem takich bezprawnych działań było zagrabianie przez władze w Moskwie majątków zachodnich firm, które opuściły Rosję po jej agresji na Ukrainę.
Latem Donald Trump ogłosił nowy program dostaw broni dla Ukrainy: Stany Zjednoczone sprzedają broń przeznaczoną dla Ukrainy za pośrednictwem NATO. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że Waszyngton sprzedaje Sojuszowi broń z 10-proc. zniżką. Mechanizm ten nosi nazwę Priorytetowej Listy Wymagań dla Ukrainy (PURL).
Propozycja przewiduje przeznaczenie do 95 miliardów euro z pożyczki na pomoc finansową dla Ukrainy. Kijów ze swojej strony musi przestrzegać procedur demokratycznych i zwalczać korupcję.
