Bankowość prywatna stale ewoluuje wraz ze zmianą dynamiki zamożności, wzrostem oczekiwań klientów i rozwojem technologii, które otwierają nowe modele obsługi. Osoby zamożne oczekują obecnie głębszej personalizacji, większej przejrzystości i bardziej inteligentnych rozwiązań finansowych. W związku z tym banki muszą na nowo przemyśleć sposób działania i dostarczania wartości. W rezultacie rok 2026 będzie przełomowy pod względem innowacji, pozycjonowania konkurencyjnego i strategicznego przekształcania całego sektora bankowości prywatnej.

Ponadto, globalna zmienność rynku i szybkie wdrażanie rozwiązań cyfrowych wpływają na sposób, w jaki instytucje planują przyszłość. Wiele z tych zmian jest bezpośrednio związanych z postępem w analityce, odnowionym zainteresowaniem zrównoważonym rozwojem i bardziej złożonymi profilami klientów. Co więcej, banki, które wcześnie zainwestują w inteligentniejsze narzędzia doradcze i płynne doświadczenia klientów, wzmocnią swoją odporność i znaczenie w zatłoczonej branży.

Sektor bankowości prywatnej wkracza w rok 2026 z trendami kształtowanymi przez transformację cyfrową, silniejsze skupienie na zrównoważonym rozwoju i rosnącą presję na dostarczanie modeli obsługi zorientowanych na klienta. Co więcej, siły te wpływają na wszystko, od zarządzania relacjami i operacyjnych przepływów pracy, po innowacje produktowe i zarządzanie ryzykiem. Co więcej, złożoność współczesnego zarządzania majątkiem skłania banki prywatne do wdrażania systemów wspierających szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji.

Czas młodych sukcesorów

Kluczowym czynnikiem, wpływającym na przyszłość bankowości prywatnej w Polsce, będą zmiany pokoleniowe. W polskich firmach rodzinnych w latach 2024-2030 nastąpi między 60 a 80 tysięcy procesów sukcesyjnych, zmieniając dynamikę i wymogi klientów wobec rynku private banking. Jak wskazuje raport „Sztuka bankowości. Obraz rynku private banking w Polsce” przygotowany przez Mastercard, polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w przygotowaniu się na taką skalę sukcesji. Choć wprowadzono rozwiązania prawne, takie jak fundacje rodzinne, skala wyzwań wciąż jest ogromna. Obecnie działa jedynie 40 500 zarządców sukcesyjnych i zarejestrowano zaledwie 2200 fundacji – to zdecydowanie za mało, by sprostać rosnącym potrzebom.

Młodzi sukcesorzy różnią się też od swoich rodziców – są bardziej wymagający, otwarci na zmiany i częściej korzystają z usług kilku banków. Aż 76 proc. z nich współpracuje z więcej niż jednym bankiem, w porównaniu z 45 proc. z poprzedniego pokolenia. Wczesne budowanie relacji jest kluczem do sukcesu bankowości prywatnej oraz większej lojalności sukcesora w dalszej perspektywie.

Alternatywne kierunki inwestycji

W związku ze znacznym transferem majątku międzypokoleniowego, banki muszą dostosować się do oczekiwań młodszych klientów, którzy są zazwyczaj bardziej obeznani z cyfryzacją i koncentrują się na zrównoważonym rozwoju oraz oddziaływaniu społecznym. Angażowanie tych klientów na wczesnym etapie ich drogi do bogactwa jest kluczową strategią dla długoterminowej lojalności.

Milionerzy nowej generacji są bardziej otwarci na alternatywne klasy aktywów i widzą w nich główną szansę na ponadprzeciętne zwroty z inwestycji. Zamożni inwestorzy alokują ponad 30 proc. swojego kapitału do alternatywnych klas aktywów – przede wszystkim inwestując w nieruchomości (40 proc.), fundusze nieruchomościowe (25 proc.), fundusze Private Equity (17 proc.), inwestycje z pasji (9 proc.), takie jak dzieła sztuki, rzadkie kolekcje win czy unikalne modele aut, złoto (6 proc.) i kryptoaktywa (4 proc.). Jak przewidują autorzy raportu Mastercard, aby sprostać nowym potrzebom zamożnych, do 2030 roku polskie banki prywatne włączą te klasy aktywów na szeroką skalę do swoich ofert, co wpisuje się w globalne trendy, ale w Polsce wciąż stanowi to stosunkowo nowy obszar.

– Rosnący segment zamożnych klientów i zmiany pokoleniowe redefiniują standardy w bankowości prywatnej. To wyzwanie, które wymaga od banków nie tylko nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale także strategicznego podejścia do obsługi klientów. Aby temu sprostać, kluczowe będzie wykorzystanie technologii umożliwiających szybszą, bardziej personalizowaną obsługę oraz zrozumienie wartości i priorytetów nowej generacji milionerów, którzy oczekują od banków nie tylko kompetencji finansowych, ale także partnerskiego podejścia. Zaufanie i lojalność można zbudować tylko poprzez wczesne i trwałe relacje – to będzie fundament sukcesu private bankingu przyszłości – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Ważny klient i ESG

Podejście „uniwersalne” jest przestarzałe. Klienci oczekują rozwiązań szytych na miarę, dopasowanych do ich konkretnych celów życiowych, profili ryzyka i wartości.

Wykorzystując duże zbiory danych i sztuczną inteligencję, banki oferują wysoce spersonalizowane doradztwo finansowe i rekomendacje produktów.

Poza finansami banki rozszerzają swoją ofertę o usługi concierge, doradztwo w zakresie dzieł sztuki i planowanie filantropii, wzmacniając swoją rolę jako kompleksowych partnerów życiowych.

Kluczowy pozostaje „ludzki akcent”. Trend zmierza w kierunku modelu hybrydowego, w którym technologia zwiększa możliwości menedżera relacji, pozwalając mu na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb konkretnego klienta. Technologia uwalnia czas bankiera/doradcy private banking, który może w większym stopniu przeznaczyć na rozwój relacji z klientem i kompleksową rozmowę o jego potrzebach. AI wspomaga doradców inwestycyjnych w lepszym przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych kierowanych do konkretnego klienta. Wspiera prowadzone analizy rynkowe.

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) nie są już niszowe, lecz powszechne, szczególnie wśród kolejnego pokolenia osób zamożnych. Banki integrują analizę ESG ze swoimi podstawowymi strategiami inwestycyjnymi i tworzą portfele zgodne z osobistymi wartościami klientów. Obserwuje się wzrost zainteresowania zielonymi obligacjami, projektami z zakresu energii odnawialnej i inwestycjami zorientowanymi na wpływ społeczny. Technologia umożliwia bankierom skupienie się na złożonych, delikatnych dyskusjach i interakcjach o wysokiej wartości.

Klienci poszukują większej dywersyfikacji poza tradycyjnymi akcjami i obligacjami, wykazując duże zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, takimi jak private equity, fundusze hedgingowe i nieruchomości, aby zarządzać zmiennością rynku.

Czas nowych technologii

Nowe technologie w private banking skupiają się na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML) dla hiperpersonalizacji, otwartej bankowości (open banking), chmurze obliczeniowej, analizie danych, blockchainie oraz cyberbezpieczeństwie, by zautomatyzować procesy, zwiększyć zaangażowanie klienta, zapewnić bezpieczeństwo i dostarczyć spersonalizowane porady, łącząc technologię z ludzką empatią doradcy. Celem jest obsługa klientów w kanałach cyfrowych (online) w prostych sprawach i przeniesienie kontaktu z bankierem na bardziej złożone kwestie, tworząc model bankowości 3.0.

Jak to zmienia private banking? Zmienia rolę doradcy: zamiast wykonywać proste zadania, skupia się on na złożonych strategiach i budowaniu relacji, wspierany przez technologię. Podnosi oczekiwania klientów: nowe pokolenia klientów oczekują płynnej, cyfrowej obsługi, podobnie jak w bankowości masowej, ale z zachowaniem prywatności i personalizacji. Wzmacnia bezpieczeństwo: AI i blockchain pomagają w wykrywaniu zagrożeń i zabezpieczaniu danych. Wreszcie optymalizuje koszty poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Klienci oczekują spójnego, płynnego doświadczenia we wszystkich kanałach (aplikacje mobilne, strony internetowe, oddziały itp.). Tymczasem pomimo wzrostu sektora, jedynie 1/3 klientów bankowości prywatnej korzysta z usług mobilnych. Oznacza to, że cyfryzacja wciąż stanowi rozwojowy obszar, szczególnie w kontekście rosnących oczekiwań klientów z młodszych pokoleń.

Jednocześnie sztuczna inteligencja zyskuje na znaczeniu jako narzędzie wspierające pracowników banków. Do 2030 roku algorytmy AI będą powszechnie stosowane zarówno w doradztwie, jak i w codziennej obsłudze klientów bankowości prywatnej. Coraz większe uznanie wśród praktyków zyskuje ich potencjał do optymalizacji procesów i generowania oszczędności. Technologia nie wykluczy doradców, ale wzmocni ich kompetencje. Priorytetowe zostanie wzmacnianie bezpieczeństwa klientów, kluczowego dla najzamożniejszych – banki wzmacniają i wzmacniać będą swoje kompetencje zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Opinia partnera cyklu redakcyjnego: Alior Bank

Małgorzata Anczewska dyrektor Departamentu Private Banking Alior Banku Foto: Mat. prasowe

Czy obecni klienci private bankingu wymuszają na bankach zmiany oferty, czy polegają na doradcach? To proces dwukierunkowy. Klienci są coraz bardziej świadomi i aktywni, zgłaszają oczekiwania dotyczące nowych produktów, np. inwestycji w private equity czy inwestycji uwzględniających kryteria ESG. Jednocześnie rola doradców pozostaje kluczowa – to oni filtrują informacje, proponują rozwiązania i budują zaufanie. W private bankingu relacja z doradcą jest fundamentem. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że najwięcej innowacji rodzi się w rozmowach z klientami, którzy inspirują nas do tworzenia nowych propozycji.

Kluczowe usługi, które rzeczywiście wnoszą wartość dodaną i wykraczają poza standardową ofertę bankowości detalicznej, to doradztwo inwestycyjne oraz planowanie majątkowe. To klienci zachęcili nas do tego, abyśmy również rozszerzyli nasze kompetencje o obszar sukcesji majątku i transferu międzypokoleniowego.

Jeśli chodzi o nowe elementy i tendencje, największe zainteresowanie klientów obserwujemy w obszarze:

• inwestycji alternatywnych – private equity, nieruchomości premium, private debt;

• rozwiązań ESG – coraz więcej klientów chce inwestować odpowiedzialnie;

• planowania sukcesji i doradztwa podatkowego – szczególnie w kontekście międzypokoleniowego transferu majątku;

• globalizacji portfela – dostęp do rynków zagranicznych i walutowych.

Klienci bankowości prywatnej Alior Banku mają dostęp do tych samych instrumentów co klienci private bankingów w bankach zagranicznych. Jednocześnie niezmiennie oczekują przede wszystkim priorytetowego traktowania. Relacje z bankiem opierają się na zaufaniu, pełnej dostępności oraz indywidualnym podejściu do klienta. Choć cenią prywatność, nie chcą być traktowani anonimowo. Najbardziej doceniają doradców, którzy łączą profesjonalizm i rzetelną wiedzę z empatią.

Klienci są otwarci na technologie, o ile wspierają one wygodę i bezpieczeństwo. Cyfrowe kanały obsługi, aplikacje mobilne czy szybki dostęp do informacji są standardem. AI budzi ciekawość, szczególnie w obszarze analizy danych i personalizacji oferty. Jednak w private bankingu technologia nigdy nie zastąpi relacji. Klienci oczekują, że doradca pozostanie głównym punktem kontaktu, a AI będzie narzędziem wspierającym, a nie zastępującym człowieka. Nasza wizja? Wykorzystać AI do jeszcze lepszego dopasowania strategii inwestycyjnych, ale zawsze w oparciu o wiedzę i doświadczenie doradcy.