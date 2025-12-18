PTWP sfinalizowała transakcję z Pluralis B.V. i obejmuje większościowy pakiet akcji Gremi Media

Aktualizacja: 18.12.2025 21:15 Publikacja: 18.12.2025 19:50
Wojciech Kuśpik, prezes PTWP
Foto: mat. prasowe
Fundusz Pluralis B.V. objął 369 590 nowych akcji serii C PTWP, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowić 23 proc. akcji PTWP. Wojciech Kuśpik, po rejestracji podwyższenia, zachowa pozycję większościowego akcjonariusza z udziałem wynoszącym 55,14 proc. akcji PTWP. Konsekwencją procesu transakcyjnego są również istotne zmiany w składach organów nadzorczych oraz zarządczych ładu korporacyjnego obu grup medialnych. Transakcja potwierdza długoterminową strategię wzrostu Grupy PTWP, a także ustanawia stabilne fundamenty właścicielskie i organizacyjne dla dalszej integracji operacyjnej, wykorzystania synergii oraz wzmacniania pozycji najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.
Tym samym zakończony został istotny etap procesu zapoczątkowany podpisaniem umowy inwestycyjnej 21 listopada 2025 r., otwierający nowy etap rozwoju Grupy PTWP oraz jeden z najważniejszych projektów konsolidacyjnych na polskim rynku medialnym ostatnich lat.
W ramach transakcji nadzwyczajne walne zgromadzenie PTWP podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 369 590 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 618 660 zł do 803 455 zł. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co uznano za działanie leżące w interesie spółki i sprzyjające sprawnej realizacji jej celów strategicznych.
Akcje serii C zostały objęte przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media o łącznej wartości 45,25 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji serii C wyniosła 122,43 zł, co pokrywa łączną wartość emisji 45,25 mln zł. Walne zgromadzenie PTWP zaakceptowało zarówno wartość aportu, jak i warunki emisji. Akcje serii C PTWP są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie na równych zasadach z dotychczasowymi akcjami spółki. Akcje Gremi Media zostaną przeksięgowane na rachunek PTWP w następnym dniu roboczym, po podpisaniu umowy objęcia akcji.
Jednocześnie walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie statutu spółki oraz upoważniło zarząd PTWP do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Zmiany w statucie oraz podwyższenie kapitału zakładowego wymagać będą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Wojciech Kuśpik, prezes PTWP
– Finalizacja tej transakcji to moment przełomowy – zarówno dla Grupy PTWP, jak i dla całego rynku mediów biznesowych w Polsce. Konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu – organicznie jak i poprzez akwizycje – a tytuły „Rzeczpospolita” i „Parkiet” stanowią jej kluczowy element. Wspólnie budujemy silny, wiarygodny i długoterminowy projekt, oparty na jakości, niezależności i synergii kompetencji – mówi Wojciech Kuśpik, prezes i założyciel Grupy PTWP.
W konsekwencji transakcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w PTWP, zmianie ulegnie również struktura akcjonariatu PTWP. Fundusz Pluralis B.V. objął 369 590 nowych akcji serii C PTWP, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowić 23 proc. akcji PTWP. Wojciech Kuśpik, po rejestracji podwyższenia, zachowa pozycję większościowego akcjonariusza z udziałem wynoszącym 55,14 proc.
Równolegle z finalizacją transakcji nastąpiły zmiany w organach spółek wchodzących w skład nowej struktury właścicielskiej. 11 grudnia br. rada nadzorcza Gremi Media podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie zarządu – nowym członkiem zarządu został Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.
– Zmiany personalne w organach zarówno Gremi Media, jak i PTWP, mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia kontroli właścicielskiej oraz skutecznej realizacji założonej długoterminowej strategii rozwoju całej grupy. Uporządkowanie struktury właścicielskiej pozwala nam przejść do etapu integracji operacyjnej i konsekwentnego budowania oferty medialnej opartej na jakości, wiarygodności i skali działania. Równolegle porządkujemy ład korporacyjny w spółkach grupy – po zmianach w zarządzie Gremi Media, jutro walne zgromadzenie tej spółki podejmie uchwały dotyczące powołania do rady nadzorczej przedstawicieli PTWP, co zapewni spójność nadzoru i efektywne wdrażanie wspólnych celów strategicznych – podkreśla Wojciech Kuśpik.
Walne zgromadzenie PTWP powołało również nowych członków rady nadzorczej. Do jej składu dołączyli Grzegorz Kossakowski oraz Joanna Różycka-Iwan – dotychczas członkowie rady nadzorczej Gremi Media.
Joanna Różycka-Iwan wnosi blisko 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu, doradztwie i zarządzaniu finansami, zdobyte m.in. jako Chief Investment Officer w Media Development Investment Fund oraz członkini rad nadzorczych spółek medialnych w Polsce i Europie. Grzegorz Kossakowski posiada wieloletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej, fuzjach i przejęciach oraz zarządzaniu organizacjami medialnymi, które zdobywał m.in. w grupach Agory i Eurozetu; obecnie pełni funkcję dyrektora ds. inwestycji na Europę w Media Development Investment Fund.
Finalizacja transakcji umożliwia integrację aktywów i kompetencji Grupy PTWP – obejmujących media internetowe, wydarzenia, rankingi, raporty branżowe oraz infrastrukturę eventową – z takimi tytułami jak „Rzeczpospolita”, „Parkiet” czy rp.pl. W efekcie powstaje największy w Polsce ekosystem informacji, analiz, wiedzy i wydarzeń dla biznesu, finansów oraz administracji publicznej.
Zamknięcie transakcji formalnie rozpoczyna nowy etap współpracy Grupy PTWP, Gremi Media oraz funduszu Pluralis B.V., ukierunkowany na długofalowy rozwój, wykorzystanie synergii oraz dalsze wzmacnianie pozycji najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.
Walne zgromadzenie PTWP podjęło również uchwałę uruchamiającą program motywacyjny na lata 2026-2027, zakładającego emisję do 5 proc. akcji, jako dodatkowego systemu wynagradzania i premiowania pracowników oraz współpracowników spółki i jej spółek zależnych. Program ma charakter długoterminowego systemu wynagradzania opartego na akcjach i jego celem jest zwiększenie zaangażowania uczestników w budowanie wartości oraz wyników finansowych spółki, a także zatrzymanie kluczowych osób w grupie kapitałowej. Program będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji obejmowanych przez uczestników na preferencyjnych warunkach.
Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Grono jej udziałowców, inwestorów i partnerów stanowi grupa prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji wspierających demokrację oraz wpływowych inwestorów, takich jak: King Baudouin Foundation, Oak Foundation, Erste Foundation, Mediahuis, Tinius Trust (właściciel Schibsted Media), NWT Group, Media Development Investment Fund oraz Soros Economic Development Fund i inne.
Gremi Media S.A. jest jedną z czołowych polskich grup medialnych, koncentrującą się na informacjach gospodarczych i biznesowych oraz posiadającą cyfrowe portfolio usług dla profesjonalistów i kadry zarządzającej wyższego szczebla. Jest jedną z największych platform medialnych w sektorze biznes–finanse–prawo, z największą redakcją ekonomiczną w Polsce i renomą wiarygodnego źródła informacji. Wydaje takie tytuły jak dzienniki „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”, a także ich serwisy internetowe: rp.pl i parkiet.com. Dzięki internetowym kanałom telewizyjnym tv.rp.pl i parkiet.tv Gremi Media prezentuje codzienne komentarze i analizy dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i prawnych.
Działalność Grupy PTWP opiera się na trzech filarach: wydawaniu specjalistycznych portali, organizacji konferencji i wydarzeń biznesowych oraz zarządzaniu obiektami. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., spółka matka Grupy kapitałowej PTWP, działa na rynku od 1995 roku i koncentruje się na organizacji wydarzeń na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Należąca do Grupy spółka PTWP On-line jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl czy pulsHR.pl. Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami: Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. PTWP SA od 2024 r. jest notowana na głównym rynku GPW w Warszawie.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
