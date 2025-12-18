PTWP sfinalizowała transakcję z Pluralis B.V. i obejmuje większościowy pakiet akcji Gremi Media

Fundusz Pluralis B.V. objął 369 590 nowych akcji serii C PTWP, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowić 23 proc. akcji PTWP. Wojciech Kuśpik, po rejestracji podwyższenia, zachowa pozycję większościowego akcjonariusza z udziałem wynoszącym 55,14 proc. akcji PTWP. Konsekwencją procesu transakcyjnego są również istotne zmiany w składach organów nadzorczych oraz zarządczych ładu korporacyjnego obu grup medialnych. Transakcja potwierdza długoterminową strategię wzrostu Grupy PTWP, a także ustanawia stabilne fundamenty właścicielskie i organizacyjne dla dalszej integracji operacyjnej, wykorzystania synergii oraz wzmacniania pozycji najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Tym samym zakończony został istotny etap procesu zapoczątkowany podpisaniem umowy inwestycyjnej 21 listopada 2025 r., otwierający nowy etap rozwoju Grupy PTWP oraz jeden z najważniejszych projektów konsolidacyjnych na polskim rynku medialnym ostatnich lat.

W ramach transakcji nadzwyczajne walne zgromadzenie PTWP podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 369 590 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 618 660 zł do 803 455 zł. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co uznano za działanie leżące w interesie spółki i sprzyjające sprawnej realizacji jej celów strategicznych.

Akcje serii C zostały objęte przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media o łącznej wartości 45,25 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji serii C wyniosła 122,43 zł, co pokrywa łączną wartość emisji 45,25 mln zł. Walne zgromadzenie PTWP zaakceptowało zarówno wartość aportu, jak i warunki emisji. Akcje serii C PTWP są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie na równych zasadach z dotychczasowymi akcjami spółki. Akcje Gremi Media zostaną przeksięgowane na rachunek PTWP w następnym dniu roboczym, po podpisaniu umowy objęcia akcji.