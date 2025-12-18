Materiał powstał we współpracy z VISA

Visa przeprowadziła badanie, wg którego 37 proc. respondentów uważa, że MŚP działają uczciwie i w interesie klientów. To wynik lepszy niż w przypadku dużych sieci handlowych, organizacji pożytku publicznego lub instytucji publicznych. Skąd bierze się ten kapitał zaufania?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodarki. Na co dzień obcujemy głównie z MŚP. Doceniamy to, że często jesteśmy rozpoznawani przez nie z imienia i nazwiska. Często znamy właściciela, obsługę, a ona zna nasze preferencje i budzi nasze zaufanie. Uwielbiamy też historie osób, które porzuciły pracę w dużej korporacji i rozpoczęły własny biznes.

To, co przyczyniło się do tak dużego upowszechnienia MŚP, to stabilny wzrost gospodarczy i polityka państwa, ale nie możemy zapominać o świecie cyfrowym – dziś każdy może otworzyć swój biznes w postaci sklepu internetowego, nawet nie posiadając lokalu. Handel B2B i B2C ułatwiają platformy internetowe, a narzędzia technologiczne pozwalają nam otrzymywać płatności z całego świata i świadczyć usługi globalnie.

W badaniu Visa 84 proc. konsumentów chce darmowej dostawy, prawie 80 proc. zwraca uwagę na szybki termin realizacji, ale blisko 80 proc. badanych podkreśla, że ważnym elementem jest zwiększone bezpieczeństwo płatności. Jak MŚP, które nie dysponują dużymi budżetami na IT, mogą zapewniać to bezpieczeństwo płatności?

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem do zapewnienia dalszego rozwoju MŚP. Zaufanie buduje się latami, a w wyniku jakiegoś incydentu bezpieczeństwa można je utracić w sekundę. Konsumenci oczekują bezpieczeństwa, ale także prostoty, szybkości i wygody. Warto podkreślić, że ponad 30 proc. Polaków, którzy padli ofiarą oszustwa w sieci, waha się przed następnymi zakupami online. Z kolei trzy czwarte respondentów deklaruje, że jeżeli doświadczyło próby oszustwa u danego przedsiębiorcy, już do niego nie wróci. Dlatego detaliści powinni zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Służą im do tego technologie, ale potrzebna jest także komunikacja i edukacja klientów. Ważne jest też komunikowanie, że firmy używają bezpiecznych i nowych metod, by konsumenci czuli się pod tym względem zaopiekowani.

Visa rozwija takie rozwiązania, jak tokenizacja czy biometria. Czy najmniejsze firmy faktycznie potrzebują tego typu rozwiązań?

To są już rozwiązania dosyć powszechne. Visa dostarcza je zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorcom. Tokenizacji używamy na co dzień, dodając kartę płatniczą do zegarka czy telefonu. Wrażliwe dane karty są tu zamieniane na inny ciąg znaków, co oznacza, że nawet gdy wydostaną się na zewnątrz, nie mogą być wykorzystane w tradycyjny sposób. Tokenizacja jest także wykorzystywana tam, gdzie zapisujemy kartę w bazie sklepu do ponownego wykorzystania. Dzięki niej sklepy mogą zredukować poziom oszustw o około 30 proc.

Biometria jest stosowana wtedy, gdy używamy swoich cech fizycznych do potwierdzenia, że to właśnie my dokonujemy zakupów. Logujemy się nią do telefonu i innych narzędzi. Ciekawym rozwiązaniem dla MŚP jest także Visa Tap to Phone, które pozwala akceptować płatności kartami na swoim telefonie, bez stosowania dodatkowego urządzenia.

W badaniu uwagę przyciąga to, że tylko 11 proc. respondentów ufa MŚP w odpowiedzialnym stosowaniu sztucznej inteligencji (AI). To bardzo niski wynik. Z czego to może wynikać?

Może to być kwestia tego, że potrzebujemy więcej czasu, żeby zrozumieć, jakie benefity niesie za sobą wykorzystanie tej technologii.

AI jest z nami obecna od kilku lat i wciąż uczymy się wszyscy, jak z niej korzystać. Być może potrzebny jest tutaj okres adopcji, w którym oswoimy się ze sztuczną inteligencją. Tym bardziej że coraz częściej stajemy przed potrzebą dodatkowej weryfikacji generowanych przez nią treści. Jednocześnie – badania Visa pokazują, że konsumenci nie czytają dokładnie wszystkich informacji w mediach społecznościowych. Część deklaruje, że czyta tylko nagłówki i nie zagłębia się dalej w udostępniane treści. W takiej sytuacji komunikacja dotycząca korzystania z AI wymaga nowego podejścia.

Jak więc MŚP powinny mówić o wdrażaniu AI?

MŚP mają szansę budować zaufanie, wyjaśniając, jak korzystają ze sztucznej inteligencji. Zamiast mówić ogólnie, że korzystają z AI, powinny komunikować, że właśnie dzięki automatyzacji z wykorzystaniem AI mogą np. szybciej wysłać paczkę, co sprawi, że klient otrzyma ją dzień wcześniej. To jest komunikat zrozumiały, przyjazny i budujący zaufanie. A na tym nam wszystkim zależy.

Jak widzi pani rozwój sektora MŚP w najbliższych latach i gdzie Visa chce współpracować z przedsiębiorcami?

Ważne jest, aby MŚP korzystały z narzędzi zapewniających różne formy płatności. Visa wspiera detalistów w udostępnianiu różnych form, tak aby każdy klient mógł wybrać najwygodniejsze i najbezpieczniejsze narzędzie. Nowsze metody często niosą ze sobą aspekt bezpieczeństwa. Dodatkowo wprowadziliśmy Visa Intelligent Commerce, dzięki czemu można wykorzystywać agentów AI do wspierania decyzji zakupowych konsumentów. Taki agent jest certyfikowany przez Visa, będzie działał w ramach reguł ustalonych przez klienta i pomagał wybierać towary/usługi. Dzięki temu proces zakupowy może być szybszy i wygodniejszy.

W praktyce oznacza to, że będziemy rozmawiać z agentem, mówiąc mu, co chcemy kupić (np. nową lodówkę, wakacje). Agent, znając nasze preferencje, będzie podpowiadał i szukał ofert. Następnie zapyta się, czy wybór, który zaproponował, nam odpowiada i czy kwota, którą wybrał za taki zakup, odpowiada naszym oczekiwaniom. Po autoryzacji przez klienta agent dokona zakupu wybraną metodą płatności. Będziemy tylko mówić, czego chcemy, a on będzie nas wyręczał. Visa Intelligent Commerce zadba o spełnienie preferencji, bezpieczeństwo klienta i wygodne świadczenie usług przez detalistę.

To, co klienci podkreślają, to że zakupy powinny być szybkie, wygodne i bezpieczne. Dlatego zachęcamy MŚP do tego, żeby udostępniały różnorodne i bezpieczne metody płatności. A kiedy już to zrobią – komunikowały to też klientom, którzy chcą i powinni być o tym informowani.

