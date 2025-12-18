05:31 Trzy osoby zginęły w nocnym ataku dronów na obwód rostowski

Zaatakowane zostały Rostów, Batajsk i Taganrog – poinformował gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Dwie ofiary śmiertelne to członkowie załogi zaatakowanego statku, który stanął w płomieniach w Rostowie nad Donem (wcześniej podawano, że chodzi o tankowiec). Ponadto trzech członków załogi statku zostało rannych. W Batajsku rannych zostało siedem osób, z czego trzy wymagały hospitalizacji. Jedna z rannych osób zmarła w wyniku doznanych obrażeń.

05:09 W nocy Rosjanie mieli atakować infrastrukturę energetyczną m.in. w Krzywym Rogu i Czerkasach

W Krzywym Rogu po ataku pojawiły się problemy z dostawami prądu do części odbiorców w mieście. Z kolei Czerkasy mają być całkowicie pozbawione prądu – wynika z informacji, które pojawiają się w serwisie Telegram.

04:31 W obwodzie donieckim nadal działają 33 placówki ukraińskiej poczty

Przed wybuchem wojny na terenie obwodu działały 304 takie placówki. Obecnie, jak informuje Maksym Sutkowy, dyrektor Ukrposzty w obwodzie donieckim, na terenie obwodu działają 33 placówki, z czego 27 to placówki stacjonarne, a 6 – placówki mobilne.

04:30 Siedem osób rannych w nocnym ataku dronów na obwód odeski

Gubernator obwodu Ołeh Kiper poinformował, że jedna z rannych osób została hospitalizowana.

04:29 Straż graniczna Ukrainy publikuje kolejne nagranie ilustrujące ataki przeprowadzone na pozycje Rosjan przez operatorów dronów

Tym razem nagranie pochodzi z kurskiego odcinku frontu.

04:23 Aleksandr Łukaszenko przekonuje, że Białoruś chce utrzymywać dobre relacje z USA

W rozmowie z telewizją Newsmax Łukaszenko mówił, że w czasie spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Białorusi Johnem Coalem przedstawił „pewne pragmatyczne propozycje”, które są zgodne z interesami USA. - I powiedziałem: panowie, musicie być w stanie przyznać się do porażki. Nawet jeśli wielkie państwo, jak USA, jeśli zorganizowało atak przeciwko nam w 2020 roku (nie bezpośrednio, ale wspieraliście go), przegrało, musi to zaakceptować. Nie musicie biegać i wykrzykiwać światu „przegraliśmy”. Ale musicie to zaakceptować. Przegraliście, więc usiądźmy spokojnie, jak mężczyźni i kontynuujmy – mówił Łukaszenko nawiązując do wyborów prezydenckich z 2020 roku, po których przez Białoruś przetoczyła się fala protestów w związku ze sfałszowanymi przez białoruskiego przywódcę wyborami. Łukaszenko przekonywał wówczas, że protesty były próbą wywołania na Białorusi tzw. kolorowej rewolucji, inspirowanej przez Zachód. - Musimy przestać ze sobą walczyć (...). Dlaczego mamy tak złe relacje z Amerykanami? Co zrobiliśmy, by zaszkodzić USA? Nic. Więc dlaczego patrzycie na nas podejrzliwie? - pytał Łukaszenko. Jak dodał w interesie Białorusi jest utrzymywanie dobrych relacji z USA.

04:21 W Rostowie nad Donem i Batajsku w wyniku ataku dronów uszkodzona została infrastruktura cywilna

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. Z przekazanego przez niego komunikatu wynika, że w Rostowie uszkodzony został nieukończony, wielopiętrowy budynek w zachodniej dzielnicy miasta. Z kolei w Batajsku w płomieniach stanęły dwa domy jednorodzinne.

04:16 W Brukseli rozpoczyna się dziś szczyt UE, na którym ma zapaść decyzja o tym, skąd pozyskać środki na pomoc dla Ukrainy

„Przeprowadzimy ważną dyskusję, skupiając się na dwóch kwestiach: Ukrainie i bezpieczeństwie naszego kontynentu oraz wieloletnim ramom finansowym Unii Europejskiej na lata 2028-2034” - zapowiedział w zaproszeniu przywódców na szczyt przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. W czasie szczytu UE ma podjąć decyzję w jaki sposób wspomóc Ukrainę w pokryciu przez nią pilnych wydatków budżetowych w latach 2026-2027. Jedną z opcji jest udzielenie Ukrainie tzw. pożyczki reparacyjnej finansowanej ze środków pozyskanych z zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów. Drugą opcją jest zaciągnięcie pożyczki przez całą UE, z której środki zostałyby przekazane Ukrainie.

04:14 Pożar tankowca w Rostowie nad Donem

W Rostowie nad Donem, mieście leżącym u ujścia do Morza Azowskiego, trwa walka z pożarem, który wybuchł na pokładzie tankowca po ukraińskim ataku powietrznym – poinformował mer miasta, Aleksandr Skriabin. Skriabin zapewnia, że udało się uniknąć wycieku ropy. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że są ofiary śmiertelne i ranni w ataku ukraińskich dronów.

04:10 Mieszkańcy Smoleńska informują o nocnych eksplozjach

W rejonie Smoleńska aktywna była artyleria przeciwlotnicza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Rosjanie strącali ukraińskie drony na południowych podejściach do miasta.

04:09 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny

