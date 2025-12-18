MiCAR opisuje zakres obowiązkowej informacji marketingowej, odpowiedzialność strony za zawartość takiej informacji, warunki uzyskania licencji na oferty publiczne dwóch kategorii kryptoaktywów, czyli tzw. ART (tokeny związane z aktywami) i ETM (tokeny pieniężne), wymóg uzyskania licencji przez podmioty prawne i instytucje kredytowe, obowiązki notyfikacyjne takich podmiotów w EBC lub bankach centralnych w swoich krajach (poza strefą euro) oraz wszystko, co wynika z nakazów i odrębnych regulacji ESMA i EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego). Dalej opisane są wymogi dokumentu informacyjnego, który jest podstawą do uzyskania licencji tak na publiczne oferowanie ART i ETM, jak i oferowanie różnych usług potencjalnym klientom i inwestorom. Jest też tryb rozpatrywania wniosków, udzielenia lub odmowy licencji, wymogi formalnoprawne, określenie odpowiedzialności emitenta, obowiązek uczciwego działania. A także – obowiązek publikacji dokumentu informacyjnego na stronie internetowej emitenta/usługodawcy tak długo , jak trwa oferta lub działania usługowe itp. z punktu widzenia ochrony interesów tak inwestorów jak i klientów.

Odrębne artykuły określają klasyfikacje aktywów, w tym tzw. aktywa istotne oraz dodatkowe obowiązki dla emitentów istotnych ART i ETM, wymogi kapitałowe, konieczność deponowania części środków w bezpieczne aktywa finansowe, procedura udzielania licencji itp. Dodatkowe przepisy dotyczą instytucji finansowych, które mają zamiar emitować względnie być usługodawcą w zakresie ETM.

Odmienny pakiet regulacji obejmuje zezwolenie/licencje na usługi w zakresie kryptoaktywów, w tym procedury uzyskania, odmów i postępowań odwoławczych. W każdym rozdziale rozporządzenia dużo miejsca zajmują kwestie corporate governance, notyfikacje miejscowych urzędów nadzorczych, przechowywanie kryptoaktywów i funduszy klientów, wymogi kapitałowe oraz zawodowe wobec zarządów, procedury zamykania działalności, itd.

Odrębnie są opisane procedury związane z zarządzaniem platformami do obrotu kryptoaktywami, obowiązkowe procedury, kwestie wymiany kryptoaktywów na fundusze lub inne aktywa, tryb realizacji zleceń klientów, plasowanie zleceń oraz doradztwo. Inny rozdział dotyczy zasad postępowania na rynkach, kwestie inside information (ich upublicznienie, zakaz ich wykorzystywania), manipulacje, notyfikacje do lokalnego urzędu nadzoru oraz ESMA i EBA. Kolejny rozdział to opis właściwych lokalnych urzędów desygnowanych do nadzoru nad obrotem kryptoaktywami przez kraje członkowskie, nakaz współpracy odpowiednio z ESMA i EBA , zakres niezbędnych kompetencji takiego urzędu, współpraca między urzędami w krajach członkowskich i w krajach trzecich, kwestie ochrony danych, środki zabezpieczenia, procedury przy rozpatrywaniu skarg, rejestry, kary administracyjne (dla osób fizycznych 700 tys. euro, podmioty prawne 3 lub 5 proc. obrotu oraz 5 mln euro). Przewiduje się możliwość odwołania do sądów powszechnych od otrzymanych kar, procedury ochrony tzw. whistleblowerów oraz powstanie specjalnych jednostek w EBA i ESMA ds. kryptoaktywów. Wprowadza się też obowiązkowe opłaty za nadzór przez EBA.

