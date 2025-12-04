Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Echo weta ustawy o rynku kryptoaktywów. Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Nie milkną echa prezydenckiego weta ustawy o rynku kryptoaktywów, która - zdaniem jej przeciwników - zamiast wspierać rozwój branży, stłamsiłaby ją. Eksperci i politycy zadają sobie pytanie, co teraz zrobi Karol Nawrocki? Wygląda na to, że ma on kilka opcji.

Publikacja: 04.12.2025 04:57

prezydent Karol Nawrocki

prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Nadia Senkowska

– Przed nami duży wysiłek przekonania pana prezydenta o tym, jak poważny błąd popełnił, wetując tę ustawę – mówił premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów, dołączając do krytyków decyzji ogłoszonej dzień wcześniej przez otoczenie Karola Nawrockiego.

Komentując tę kwestię – i zwracając uwagę na jej wagę –,premier przypomniał, że w Polsce w sektor krypto zainwestowało już prawie trzy miliony osób. – Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego 20 proc. z nich, a więc 600 tys. Polek i Polaków zostało już oszukanych na tym rynku przez nieuczciwych graczy – precyzował. I podkreślał, że priorytetem jest przede wszystkim ochrona drobnych inwestorów przed „nadużyciami i oszustwami tych najbardziej bezwzględnych graczy na rynku kryptowalut”.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk zapowiada ponowne przyjęcie ustawy o rynku kryptowalut. „Szansa dla prezydenta”

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Premier Donald Tusk: to weto jest nie do obrony 

Na podparcie swoich tez – i najwyraźniej próbując wykazać niekonsekwencję postępowania prezydenta – przywołał też słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, które padły w wywiadzie dla Financial Times. A konkretnie tezę o tym, że – jak przytaczał Donald Tusk – „Moskwa prawdopodobnie wykorzystuje tę metodę płatności w celu finansowania ataków, które w ostatnim czasie przyjęły formę naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony, aktów sabotażu czy cyberataków na infrastrukturę krytyczną, w tym sieci wodociągowe czy kolejowe”.

– To weto jest nie do obrony, nie do usprawiedliwienia – zawyrokował szef rządu i ocenił, że nie jest wykluczone, iż swój wpływ na taki rozwój sprawy mógł mieć również lobbing. Jaki więc pomysł ma premier na wyjście z impasu? Póki co chce, aby ustawa jeszcze raz – i to szybko – „przeszła” przez parlament i ponownie trafiła do podpisu prezydenta (przekonując, że dla samej głowy państwa to „szansa” i „oferta”).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznic
W sądzie i w urzędzie
Prezydent Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy, jedną zawetował

Prezydent poprze inny projekt ustawy? Niepewne losy przepisów o kryptoaktywach 

Komentujący informację o wecie eksperci i politycy nie spodziewają się jednak, aby prezydent dokonał „refleksji”, jakiej oczekuje od niego premier. I to nawet biorąc pod uwagę, że – jak nieoficjalnie wiadomo – losy ustawy w pewnym momencie nie były jeszcze przesądzone; choć o tym, że najpewniej i tak zostanie ona zawetowana, na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już pod koniec października.

Podobnie jak o tym, że otoczeniu Karola Nawrockiego przedstawiony został „alternatywny” projekt ustawy, który – przynajmniej w założeniu – stworzyć ma sektorowi krypto korzystniejsze warunki do rozwoju. Ma też nie przygnieść go formalnymi rygorami, nie tłamsić startupów i nie wymagać więcej niż sama UE (narzucająca konieczność regulacji w rozporządzeniu MiCA). A także – co kluczowe dla branży – ma wyeliminować z gry Komisję Nadzoru Finansowego, która na mocy rządowych przepisów miałaby stać się instytucją ją kontrolującą.

– Nasz projekt ustawy konsultowaliśmy z ekspertami z otoczenia prezydenta. Był on przez nich porównywany nie tylko z tym rządowym, ale też z rozwiązaniami ustawowymi wdrożonymi w innych krajach. I to nie tak odległych jak Cypr czy Malta, ale tych nam bliższych – mówi prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, którego zespół przygotował propozycję.

Autor alternatywnego projektu ustawy o kryptoaktywach o możliwych wariantach: „UE plus zero” lub liczne zmiany i ułatwienia dla branży 

Ekspert podkreśla, że jeśli Karol Nawrocki zdecydowałby się z niej skorzystać, projekt miałby szansę szybko trafić do parlamentu. – Wiem, że Polska ma już niemal roczne opóźnienie we wdrażaniu przepisów MiCA, ale sytuacja nie jest jeszcze na tyle zła, że musimy przyjmować cokolwiek, byle szybko – konkluduje profesor.

I wyjaśnia, że przygotowany pod jego okiem projekt przewiduje dwa warianty ewentualnych rozwiązań, z których pierwszy to opcja „UE plus zero”, czyli minimum zmian narzuconych w MiCA, z których największa to powołanie nowego urzędu nadzorującego. – W drugim z tych przypadków, zainicjowanym przez posła Janusza Kowalskiego, w zależności od decyzji politycznych, które zostałyby podjęte, wprowadzono by liczne zmiany w ustawach – mówi ekspert.

Reklama
Reklama

W jakich? – Między innymi w tej o rzeczniku finansowym, nadającej mu uprawnienia do reprezentowania polskich klientów, nawet jeśli kryptoaktywami handlują oni na zagranicznych giełdach, pozostających poza naszą jurysdykcją. Rząd nie wpadł na to, aby zapewnić im ochronę – uważa profesor. – Choć oczywiście to, czy powinien stać się to strategiczny kierunek rozwoju naszego państwa, zależało będzie od polityków. Ja jako ekspert uważam, że tak – dodaje.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Szykuje się weto do ustawy o kryptoaktywach. Nowy projekt furtką dla prezydenta?

Ekspert: ustawa o rynku kryptoaktywów nie ma i nie będzie miała wpływu na walkę z kryptooszustwami w internecie 

Bardziej sceptyczny co do możliwości „poskromienia” nieuczciwych rynkowych graczy jest mec. Paweł Osiński, prowadzący kancelarię adwokacką. – Moim zdaniem, ustawa o rynku kryptoaktywów nie ma i nie będzie miała wpływu na walkę z oszustwami w internecie z wykorzystaniem kryptowalut. Jest tak dlatego, że oszuści –zorganizowane, profesjonalne grupy przestępcze – nigdy nie potrzebowały i potrzebować nie będą jakiejkolwiek licencji czy zezwolenia KNF. Dla nich to bez znaczenia – uważa.

Zdaniem mecenasa Polacy są dziś oszukiwani nie dlatego, że w naszym kraju nie obowiązują przepisy ustawy, ale dlatego, iż „instytucje finansowe nie wypełniają prawidłowo obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy, a prokuratura w ogóle nie jest zainteresowana egzekwowaniem od instytucji finansowych realizacji tych obowiązków”. Dlatego też – jak komentuje mec. Osiński – jeśli państwo nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, sytuacji nie zmienią ani rozporządzenie MiCA ani krajowe regulacje.

Czytaj więcej

Magda Judejko: Portfel kryptowalutowy jest niezbędny, żeby w ogóle zacząć inwestować.
Biznes i prawo
Kryptowaluty, blockchain, tokeny, bitcoiny i phygital - specjalistka wyjaśnia co oznaczają te pojęcia i jak poruszać się po świecie wirtualnych finansów

– Najbliższe zadanie, jakie stoi przed środowiskiem, to aktywny udział w przygotowaniu nowej propozycji legislacyjnej: takiej, która będzie wspierać rozwój innowacji i przedsiębiorczości, a jednocześnie stanie na straży interesów użytkowników – uważa z kolei  Sławek Zawadzki, prezes platformy kryptowalutowej Kanga. 

Reklama
Reklama

Pozostaje pytanie, co wydarzy się, jeśli Polska – hipotetycznie – nie przyjmie żadnej z wersji ustawy? Zdaniem ekspertów oznacza to, że od początku lipca przyszłego roku – jak narzuca to MiCA – podmioty z sektora krypto działające w naszym kraju i tak będą musiały podlegać nadzorowi. Jeśli nie KNF czy innej rodzimej instytucji, to z pewnością tej ulokowanej poza granicami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kryptowaluty legislacja Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Kojce wielkości miejskich kawalerek”
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
Sądy i trybunały
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobo
Nieruchomości
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać Airbnb? Jest projekt ustawy
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama