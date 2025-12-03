Ustawa o praworządności trafi w grudniu do Sejmu?

Tak bym chciał. To ekspresowe tempo, ale my stajemy na uszach, żeby to się stało. Chcemy jak najszybciej dać prezydentowi ustawę, żeby się z nią zmierzył. Ona nie doprowadzi do tego, że kogokolwiek wyrzucimy na bruk. System działa. Neosędziowie dalej startują w konkursach. Mogą też startować ci, którzy wcześniej nie mogli z przyczyn politycznych. Kryzys zweryfikował, że byli prawnicy, którzy oprócz wiedzy mieli jeszcze kręgosłupy i praworządność przed oczami. Byli też tacy, którzy dla stanowisk poszli po łatwy łup i dostali je tylko po to, żeby zarabiać kasę i mieć tytuł.

Sposób wyłaniania tzw. neo-KRS Foto: PAP

A co z KRS?

Mamy bardzo kompromisowe rozwiązania. Wszyscy sędziowie głosują, ale utrzymujemy zasadę, która jest zgodna z orzeczeniami sądów europejskich i naszą konstytucją. Część sędziowską wybierają sędziowie, wszyscy. Każdy sędzia będzie miał 15 głosów i będzie mógł głosować, również sędzia rejonowy. Wzmacniamy bardzo udział sędziów rejonowych, bo przewidujemy sześć miejsc w nowej, legalnej KRS. Wprowadzamy wysłuchania publiczne kandydatów do KRS. Tworzymy też radę społeczną – to jest novum. Tam organizacje pozarządowe mają swoich kandydatów, ale także korporacje prawnicze, bo one na co dzień współpracują z sądem, więc też są zainteresowane, żeby jak najlepsi kandydaci byli wybierani. Bardzo jestem ciekaw, co na to powie prezydent. Czy znowu będzie wetował i jakich argumentów użyje? W ustawie o KRS nie ma się do czego przyczepić.

Jaki będzie kolejny projekt ustawy?

Ustawa umożliwiająca powrót sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku do orzekania. W systemie anglosaskim, jak sędzia sześćdziesięcioparoletni obejmuje urząd, to wszyscy mówią: świetny, doświadczony prawnik, oby tylko zdrowie mu dopisywało, a u nas usuwa się ich poza system. Płacimy im emeryturę sędziowską 75 proc. ostatniego wynagrodzenia za to, że nic nie robią, a oni mówią: – My chcemy dalej pracować. Chciałbym też, żeby wróciły osoby, które mówiły wprost, że nie chcą pracować w sądzie za czasów ministra Ziobry, które po tym, jak dostały uprawnienia emerytalne uciekły, bo sytuacja była nie do zniesienia. Liczę, że te dwie grupy doświadczonych sędziów wrócą.

Ale tak się niedoboru sędziów nie rozwiąże.

Stawiamy na młodych. Otwieramy od marca filię Krajowej Szkoły Sądownictwa w Gdańsku po to, żeby młodzież z tamtego rejonu miała bliżej i nie musiała jeździć do Krakowa. Zwiększyliśmy też pulę naboru. 185 młodych zacznie aplikację sędziowską i aż 115 aplikację prokuratorską. Podniosłem też wartość stypendiów.