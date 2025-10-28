Najnowszy raport WJP przedstawia niepokojący obraz praworządności, czy raczej niepraworządności na świecie. Według danych, aż 68 proc. krajów objętych badaniem odnotowało spadek w zakresie rządów prawa, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 57 proc. rok wcześniej. Eksperci mówią wręcz o „recesji rządów prawa” napędzanej przez „rosnące tendencje autorytarne” i „osłabienie mechanizmów kontroli władzy”.

Krajem o "najniższym poziomie rządów prawa" pozostaje Wenezuela wyprzedzając Afganistan, Kambodżę, Haiti i Nikaraguę. Z kolei najwyższe wyniki (najlepszą kondycję rządów prawa) mają kraje skandynawskie oraz Nowa Zelandia, które od lat utrzymują się na szczycie rankingu.

Największy spadek w historii indeksu odnotowała w tym roku Rosja, która – jak wskazują autorzy – „prowadzi w światowym kryzysie rządów prawa”. Kra ten spadł ze 113. na 119. pozycję.

Co ciekawe, Stany Zjednoczone Ameryki, które w pierwszym roku drugiej prezydentury Donalda Trumpa straciły w Indeksie dwa punkty, zajmują w rankingu gorszą pozycję (27) niż Chiny (24).