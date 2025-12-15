Aktualizacja: 15.12.2025 20:43 Publikacja: 15.12.2025 14:37
Unia Europejska zamierza walczyć z rosnącym problemem antybiotykooporności
Foto: Adobe Stock
Jak donosi Rynek Zdrowia, mimo że w większości państw UE antybiotyki są stosowane teoretycznie wyłącznie na receptę, w praktyce czasami wychodzi inaczej. Zdarza się bowiem, że farmaceuci pod presją pacjentów wydają lek bez recepty. Z tego typu praktykami można spotkać się najczęściej w Rumunii, Grecji, na Cyprze, Węgrzech oraz we Włoszech i Hiszpanii.
W wynegocjowanym niedawno pakiecie farmaceutycznym UE ma zamiar podjąć konkretne rozwiązania regulujące nie tylko wydawanie antybiotyków w aptekach, ale również zasady ich stosowania. Wszystko po to, aby ograniczyć zjawisko narastającej oporności na leki. Jeśli nowa dyrektywa wejdzie w życie, należy spodziewać się bardziej rygorystycznych wymogów.
Według informacji, którymi dzieli się Rynek Zdrowia, antybiotyki będą wydawane tylko na podstawie recepty. Poza tym państwa członkowskie UE będą mogły ustalać dodatkowe warunki dotyczące wydawania recept na antybiotyki, np. poprzez ograniczenie ilości wydawanych leków do danej terapii. To rozwiązanie ma pomóc w walce z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków, które zostały po poprzednim leczeniu, bez wskazań lekarskich.
