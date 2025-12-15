Rzeczpospolita
Bruksela planuje podpisanie umowy z Mercosurem jeszcze w tym roku

Komisja Europejska spodziewa się podpisać umowę handlową z Mercosurem do końca roku – poinformował Olof Gill, rzecznik prasowy KE, w rozmowie z dziennikarzami. Na ostatniej prostej Francja znów zaczęła protestować. Umowa jest negocjowana od... 1999 r.

Publikacja: 15.12.2025 15:07

Foto: Komisja Europejska

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co się teraz dzieje z umową handlową UE z Mercosurem?
  • Jakie inne umowy o wolnym handlu negocjuje Komisja Europejska?
  • Jak unijne umowy handlowe wpływają na eksport z Europy?

O planach rychłego podpisania umowy pierwsza napisała agencja Reuters. – Umowa ta ma ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej pod względem gospodarczym, dyplomatycznym i geopolitycznym, ale także w kontekście naszej odpowiedzialności na arenie międzynarodowej – powiedział dziennikarzom Olof Gill.

Grudzień jest kluczowym miesiącem dla dopięcia tej negocjowanej od 25 lat umowy z krajami Mercosuru, w skład których wchodzi Argentyna, Brazylia, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj (Wenezuela jest zawieszona). Do końca roku Parlament Europejski ma głosować nad kilkoma poprawkami, a szefowa Komisji Europejskiej leci do Ameryki Południowej, gdzie 20 grudnia jest szansa na podpisanie porozumienia – jeśli wszystko pójdzie po myśli Brukseli. Dlatego ostatnio KE często komunikuje swoje plany i podkreśla znaczenie tej umowy, która faktycznie mocno wykracza poza budzący zastrzeżenia europejskich rolników import surowców rolnych.

Czytaj więcej

Słomiany manekin z twarzą komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego siedzi na wózku inwali
Handel
PiS straszy Mercosurem. Ale gdy rządził, to go popierał

Jak zmieniają się sojusze w sprawie Mercosuru?

Ten miesiąc wymaga od urzędników Komisji silnych nerwów, ponieważ w niedzielę, w zasadzie na ostatniej prostej, zmieniła zdanie Francja i wezwała Unię Europejską i kraje Mercosuru do przełożenia planowanego na grudzień spotkania. Paryż argumentuje, że nie są jeszcze spełnione warunki do podpisania tej umowy handlowej.

Wcześniej, w listopadzie, europosłowie zgłosili do umowy aż 250 poprawek, ich los wyjaśni się prawdopodobnie w tym tygodniu. To poprawki do wniosku Komisji wprowadzającego dodatkowe zabezpieczenia prawne. Jak słyszymy od rozmówców zbliżonych do DG Trade, niezależnie jednak od tych poprawek, kraje UE będą głosować nad całym porozumieniem i jego częścią handlową. I to nastąpi w ciągu następnych tygodni.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Handel
Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z Mercosurem. Co przyniesie Unii?

Jakie jeszcze umowy negocjuje KE?

Mercosur to niejedyna umowa o wolnym handlu, którą UE podpisuje w ostatnich latach. Prace zintensyfikował powrót Donalda Trumpa na fotel prezydenta USA i wywołana przez niego wojna celna. Mercosur jest oczywiście najbardziej kontrowersyjną umową, ale – jak zauważyli w rozmowie z „Rzeczpospolitą” urzędnicy KE – handel jest dziś bardzo upolityczniony. Poza tym aktualnie KE pracuje nad umową z Indiami. Komisja spodziewa się też, że handel surowcami energetycznymi z USA, mimo zatargów, będzie wyglądał dobrze, bo w jego przypadku Amerykanie jako eksporterzy LNG do Europy sami chcą mieć dobre relacje.

KE podkreśla od dawna, że zawiera umowy handlowe, bo duża sieć umów handlowych UE pomaga europejskim eksporterom znaleźć alternatywne rynki dla towarów. To zmniejsza zależność od USA czy Chin w trudnym otoczeniu geopolitycznym.

W opublikowanym w listopadzie sprawozdaniu, obejmującym 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r., Komisja pisze, że umowy handlowe UE zwiększają odporność i konkurencyjność unijnych firm. W 2024 r. eksport do 76 preferencyjnych partnerów handlowych UE wzrósł dwukrotnie szybciej w porównaniu z wywozem do państw nieobjętych umową o wolnym handlu – o 1,4 proc. w porównaniu z 0,7 proc. Jeszcze w 2017 r. UE podpisała z Kanadą budzącą wtedy spory umowę CETA. Od tego czasu eksport z UE do Kanady wzrósł o 51 proc. wobec wzrostu sięgającego 20 proc. na inne rynki.

Podobnie jest z rynkiem usług: handel usługami z preferowanymi partnerami osiągnął 1,3 bln euro, trzykrotnie więcej niż z partnerami spoza umów o wolnym handlu. Umowy handlowe UE wspierają również stabilność łańcucha dostaw, m.in. w przypadku metali ziem rzadkich, gazu i innych surowców energetycznych.

W ubiegłym roku weszły w życie dwie nowe umowy – o wolnym handlu z Nową Zelandią oraz umowa o partnerstwie gospodarczym z Kenią. Obecnie UE ma 44 umowy z 76 partnerami. W tym roku Komisja zakończyła negocjacje z Indonezją, negocjuje umowy handlowe z Indiami, Malezją, Filipinami, Tajlandią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

