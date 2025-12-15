Wcześniej, w listopadzie, europosłowie zgłosili do umowy aż 250 poprawek, ich los wyjaśni się prawdopodobnie w tym tygodniu. To poprawki do wniosku Komisji wprowadzającego dodatkowe zabezpieczenia prawne. Jak słyszymy od rozmówców zbliżonych do DG Trade, niezależnie jednak od tych poprawek, kraje UE będą głosować nad całym porozumieniem i jego częścią handlową. I to nastąpi w ciągu następnych tygodni.

Jakie jeszcze umowy negocjuje KE?

Mercosur to niejedyna umowa o wolnym handlu, którą UE podpisuje w ostatnich latach. Prace zintensyfikował powrót Donalda Trumpa na fotel prezydenta USA i wywołana przez niego wojna celna. Mercosur jest oczywiście najbardziej kontrowersyjną umową, ale – jak zauważyli w rozmowie z „Rzeczpospolitą” urzędnicy KE – handel jest dziś bardzo upolityczniony. Poza tym aktualnie KE pracuje nad umową z Indiami. Komisja spodziewa się też, że handel surowcami energetycznymi z USA, mimo zatargów, będzie wyglądał dobrze, bo w jego przypadku Amerykanie jako eksporterzy LNG do Europy sami chcą mieć dobre relacje.

KE podkreśla od dawna, że zawiera umowy handlowe, bo duża sieć umów handlowych UE pomaga europejskim eksporterom znaleźć alternatywne rynki dla towarów. To zmniejsza zależność od USA czy Chin w trudnym otoczeniu geopolitycznym.

W opublikowanym w listopadzie sprawozdaniu, obejmującym 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r., Komisja pisze, że umowy handlowe UE zwiększają odporność i konkurencyjność unijnych firm. W 2024 r. eksport do 76 preferencyjnych partnerów handlowych UE wzrósł dwukrotnie szybciej w porównaniu z wywozem do państw nieobjętych umową o wolnym handlu – o 1,4 proc. w porównaniu z 0,7 proc. Jeszcze w 2017 r. UE podpisała z Kanadą budzącą wtedy spory umowę CETA. Od tego czasu eksport z UE do Kanady wzrósł o 51 proc. wobec wzrostu sięgającego 20 proc. na inne rynki.

Podobnie jest z rynkiem usług: handel usługami z preferowanymi partnerami osiągnął 1,3 bln euro, trzykrotnie więcej niż z partnerami spoza umów o wolnym handlu. Umowy handlowe UE wspierają również stabilność łańcucha dostaw, m.in. w przypadku metali ziem rzadkich, gazu i innych surowców energetycznych.