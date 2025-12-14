NFOŚiGW wspiera wysokosprawną kogenerację, odnawialne źródła energii (OZE), wykorzystanie ciepła odpadowego, poprawę efektywności energetycznej i digitalizację sieci ciepłowniczych. Inwestycje te pozwalają obniżać koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz poprawiać niezawodność i jakość usług ciepłowniczych. Modernizacja systemów ciepłowniczych przynosi redukcję emisji CO₂ i przekłada się na poprawę jakości powietrza. W obecnej perspektywie finansowej fundusz planuje przeznaczyć na inwestycje w ciepłownictwie ok. 20 mld zł.

– Perspektywą rozwoju sektora jest szersze wykorzystanie energii odnawialnej i magazynów ciepła, które stabilizują pracę sieci. Coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw ciepłowniczych cieszą się inwestycje w źródła kogeneracyjne. Fundusz systematycznie dostosowuje ofertę programową do potrzeb sektora, zapewniając wsparcie zarówno dla dużych, jak i dla mniejszych ciepłowni, w tym ciepłownictwa powiatowego – mówi Józef Matysiak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Ciepłownictwo powiatowe

Do końca roku trwa nabór z budżetem 940 mln zł na dofinansowanie budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii cieplnej. Finansowanie dotacji zapewniono z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a pożyczek – ze środków NFOŚiGW. Wsparcie jest skierowane do ciepłownictwa powiatowego. Projekty obejmą budowę, modernizację i przebudowę instalacji o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 0,5 MWt, wykorzystujących OZE i technologie niskoemisyjne do produkcji ciepła w systemach ciepłowniczych.

Dofinansowane będą instalacje:

* wykorzystujące do produkcji energii cieplnej wyłącznie OZE;

* pracujące w warunkach kogeneracji, wykorzystujące wyłącznie OZE;

* pracujące w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, gaz ziemny i ciepło odpadowe.

Beneficjentami programu mogą zostać przedsiębiorcy produkujący energię cieplną na cele komunalno-bytowe.

Digitalizacja sieci ciepłowniczych

Program wspiera inwestycje ograniczające straty ciepła na sieci i poprawiające jej efektywność. Sieć zyskuje urządzenia pomiarowe, środki transmisji danych i aplikacje zapewniające wsparcie decyzji w celu optymalnego sterowania pracą sieci podczas normalnej eksploatacji i w stanach awaryjnych. Nabór trwa do 31 grudnia 2025 r. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Wsparcie można uzyskać na:

* budowę lub przebudowę systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki;

* instalacje OZE, które wytwarzają energię dla urządzeń związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, oraz magazyn energii;

* projekty wykorzystania ciepła odpadowego ze sterowni do zarządzania siecią ciepłowniczą (wysokosprawna kogeneracja).

Infrastruktura ciepłownicza – inwestycje w celu osiągnięcia efektywnego systemu ciepłowniczego

Na przełomie 2025/2026 r. NFOŚiGW otworzy nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie infrastruktury sieciowej, dla systemów ciepłowniczych nieposiadających statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego. Budżet naboru z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 to 500 mln zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać:

* przedsiębiorcy,

* samorządy,

* podmioty świadczące usługi dla samorządów,

* spółdzielnie mieszkaniowe.

Inwestycje mogą dotyczyć:

* budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej/chłodniczej;

* budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej i węzłów cieplnych;

* budowy magazynu ciepła.

Wysokosprawna kogeneracja z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych

W 2026 r. NFOŚiGW planuje nabór wniosków na dofinansowanie wsparcia wytwarzania biogazu. Budżet na dotacje i pożyczki z Funduszu Modernizacyjnego to 1 mld zł. Program realizowany będzie do 2030 r. i będzie skierowany do przedsiębiorców. Planowanym efektem jego wdrażania będzie łączna produkcja co najmniej 40 mln m sześc./rok biogazu ze wszystkich dofinansowanych inwestycji.

Program zakłada rozwój produkcji biogazu z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy odpadowej. Finansowaniu będą podlegać instalacje fermentacji wykorzystujące biogaz do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o zainstalowanej mocy od 1 MW (łączna moc źródła kogeneracyjnego).

Wykorzystanie lokalnych zasobów OZE pozwala na odchodzenie sektora ciepłowniczego od paliw kopalnych i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju.

