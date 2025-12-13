Właściwie dlaczego akurat tyle? – Bo tyle było w ostatnich latach – dowiadujemy się z uzasadnienia. Nie jest to prawda, ale nawet gdyby, to wydatek powinien odnosić się do rzeczywistych, uzasadnionych potrzeb. Tymczasem nikt nie próbował wyjaśnić, jaki jest postulowany kształt mediów publicznych, nawet choćby tego, ile powinno być kanałów TVP i ile to powinno kosztować.

Finansowy fundament, jeśli ma być stabilny, nie może być zależny od podejmowanej co roku decyzji posłów uchwalających budżet

„Proponowanym rozwiązaniem jest wpisanie w ustawie sztywnej wysokości kwoty (nie mniejszej niż 2500 mln zł). Zabezpieczenie w ten sposób minimalnej kwoty jaką można przeznaczyć na media publiczne w danym roku pozwoli na uniknięcie dyskusji nad jej wysokością w czasie debaty budżetowej, w wyniku której mogłaby ona ulec zmianie” – czytamy w założeniach. Nie sposób nie zauważyć, że w pierwszym zdaniu jest mowa o „sztywnej kwocie”, a w kolejnym o „kwocie minimalnej”. Żeby było jeszcze trudniej, w przepisach przejściowych zapisano, że aż do 2036 r. maksymalny limit wydatków na finansowanie misji publicznej wynosi co roku 2,5 mld zł (oznacza to – zauważmy – że w wyniku inflacji realna wysokość wydatków będzie coraz niższa). Zawsze jest więc 2,5 mld, ale nie wiadomo do końca czy „sztywno”, czy „minimalnie”, czy „maksymalnie”. Dyskusji więc nie unikniemy.

Autorzy projektu zauważają słusznie, że owe 2,5 miliarda to w stosunku do PKB wyraźnie mniej niż średnia w Unii Europejskiej, więc uznają za konieczne pozostawienie bez zmian przepisów dotyczących reklamy. Nadawcy komercyjni już protestują. Spór dotyczący reklamy w mediach publicznych na pewno będzie gorący.

Odpolityczniona KRRiT

Wiele miejsca zajmują przepisy mające zagwarantować mityczne „odpolitycznienie”. Przywracana pierwotna formuła 9-osobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zasada „rotacyjnej” wymiany jej składu to dobry, sprawdzony model, ale nie jest to rozwiązanie nowe. Drobiazgowo opisane są zasady powoływania członków KRRiT, oraz zarządów, rad nadzorczych, rad programowych i redaktorów naczelnych w radiu i telewizji, a także wymogi, jakie muszą spełniać, by skład nowych władz skutecznie oddzielał media od świata polityki.