Co więcej, zamieszczony w tweecie link prowadzi bezpośrednio do artykułu, który jasno przedstawia niemieckie pochodzenie i kontekst tego rozporządzenia. Materiał objaśniający czyni je całkowicie jednoznacznymi. Nic w treści wpisu nie sugeruje innej możliwości.

Być może, z dzisiejszej perspektywy, dodanie słowa „niemieckiego” przed „rozkazem” mogłoby zapobiec tej fali zarzutów. Jednakże przekaz historyczny był jasny. Gdyby we wpisie znalazła się jakakolwiek nieścisłość, jako pierwsi dokonalibyśmy korekty. Taka jest nasza stała praktyka.

Mimo to wiele osób w Polsce – w tym niestety również oficjalne oświadczenia instytucji i osób doskonale znających działalność Jad Waszem – przedstawiło ten tweet jako próbę zatarcia niemieckiej odpowiedzialności. Interpretacja ta jest nie tylko nieuzasadniona, ale wręcz zaskakująca w świetle naszej długoletniej współpracy. Jest też niezgodna z precyzyjną i bezkompromisową działalnością badawczą Jad Waszem. Rzetelna lektura naszych materiałów nie uzasadnia takiego twierdzenia. Tak samo jak fakty historyczne nie pozostawiają tu cienia wątpliwości: to nazistowskie Niemcy okupowały Polskę i wprowadziły rządy brutalnego terroru.

Polskie reakcje wykraczały poza granice uzasadnionej polemiki

Kontekst – historyczny i językowy – jest wystarczająco jasny. Jad Waszem nie pisze:„okupowana przez Niemców Litwa” w każdym zdaniu dotyczącym Litwy w 1942 r., ani „okupowana przez Niemców Belgia”, ilekroć wspomina Belgię. Żadne inne państwo poza Polską nigdy nie zwracało się do nas z takimi oczekiwaniami.

Rzetelne podejście do historii Zagłady nie może wymagać wstawiania zwrotu „okupowana przez Niemców Polska” do każdego zdania – tak samo jak nie oczekujemy, by w każdej wypowiedzi o Holokauście powtarzano frazę „Holokaust Żydów europejskich”, albo za każdym razem precyzowano „nazistowskie Niemcy i ich liczni europejscy kolaboranci”. To są historyczne fakty; Żydzi byli ofiarami Zagłady, a nazistowskie Niemcy rzeczywiście miały wielu kolaborantów, ale nie powtarza się ich w każdym zdaniu.