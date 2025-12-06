Przełomowe badania DNA zaprzeczają popularnej teorii. Chodzi o ewolucję Homo sapiens

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie miała południowa Afryka w ewolucji Homo sapiens?

Na czym polegały największe dotychczasowe badania starożytnego afrykańskiego DNA?

Jakie genetyczne zmiany u starożytnych mieszkańców południowej Afryki badano?

Czym różnią się nowe badania od wcześniejszych teorii o pochodzeniu Homo sapiens?

Badanie, którego wyniki opublikowano 3 grudnia w czasopiśmie naukowym „Nature”, przeprowadzili genetycy populacyjni z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji oraz archeolog kognitywny z Uniwersytetu w Johannesburgu w RPA. Zespołem kierował Mattias Jakobsson, profesor genetyki na Uniwersytecie w Uppsali.

Południowa Afryka mogła odegrać znaczącą rolę w ewolucji Homo sapiens

Nowe badania wykazały, że ważne – a jednocześnie nierozpoznane wcześniej – zmiany genetyczne wspólne dla wszystkich starożytnych i współczesnych Homo sapiens, rozprzestrzeniły się w Afryce ponad 300 000 lat temu. Następnie ewolucja człowieka uległa regionalnym zmianom. Starożytni mieszkańcy południowej Afryki rozwinęli imponujący zestaw zmian genetycznych, w dużej mierze niezależnie od ludzi zamieszkujących inne części kontynentu. Proces ten trwał do ostatnich kilku tysiącleci.

Dowody na długotrwałą izolację prehistorycznej populacji południowej Afryki mogą świadczyć o dużym znaczeniu tego regionu w ewolucji Homo sapiens.

Nowe badania zaprzeczają jednocześnie jednej z popularnych teorii na temat miejsca pochodzenia naszego gatunku, według której Homo sapiens wyewoluował we wschodniej Afryce i rozprzestrzenił się na południe dopiero około 50 000 lat temu. Różnią się także od wyników wcześniejszych badań lingwistycznych, archeologicznych i niektórych wcześniejszych badań genetycznych. Tamte badania dowodziły, że współcześni mieszkańcy południowej Afryki z plemion Khoe i San są potomkami niegdyś szeroko rozprzestrzenionej populacji, zamieszkującej większą część południowej, wschodniej i północno-wschodniej Afryki.