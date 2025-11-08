„Niesamowity poziom wyrafinowania”. Nowe odkrycie zmienia pogląd na historię ludzkości

„Niesamowity poziom wyrafinowania” produkcji narzędzi

Precyzyjna analiza narzędzi pokazała w nowym świetle umiejętności wczesnych hominidów. Według autorów badania przodkowie współczesnego człowieka obrabiali narzędzia z niezwykłą precyzją. Jak pokazuje analiza znaleziska, kamienie dobierano precyzyjnie, biorąc pod uwagę jakość i trwałość materiału.

Jeden z autorów badania dr Dan Palcu Rolier mówi o „niesamowitym poziomie wyrafinowania”. „Ci ludzie byli niezwykle bystrymi geologami. Wiedzieli, jak znaleźć najlepsze surowce, a te kamienne narzędzia są wyjątkowe. W zasadzie niektórymi z nich możemy sobie skaleczyć palce” – wyjaśnia ekspert.

Technologia przekazywana przez tysiące pokoleń

Kluczowy wniosek z analizy nie dotyczy jednak precyzji technologii, a jej ciągłości w czasie. Według autorów publikacji ludzie żyjący ok. 2,75 mln lat temu obrabiali i używali kamiennych narzędzi nieprzerwanie. Mowa o okresie ok. 300 tys. lat. W tym czasie technologia obróbki ewoluowała, ale badacze podkreślają „długą ciągłość zachowań” i „stabilność technologiczną”. Do tej pory uważano, że użycie narzędzi na tym etapie ewolucji człowieka było losowe i sporadyczne. Zakładano również, że ciągłe używanie narzędzi pojawiło się dużo później, w okresie pomiędzy 2,4 mln a 2,2 mln lat temu.

„Myśleliśmy, że używanie narzędzi mogło być chwilowym zjawiskiem, które potem zanikło. Kiedy widzimy 300 tys. lat tego samego zjawiska, to po prostu niemożliwe” – wyjaśnia na łamach BBC prof. David Braun z Uniwersytetu George'a Washingtona. Braun, który kierował pracami zespołu, podkreśla, że nowe badanie zmieni myślenie o procesie używania narzędzi przez przodków ludzi.

Pierwotne narzędzia kamienne adaptacją do zmian klimatu?

Eksperci komentujący publikację zwracają uwagę na inny, ważny aspekt. Ciągłość produkcji narzędzi mogła pomóc ludziom przystosować się do ówczesnych zmian klimatu. W badanym okresie następowały gwałtowne zmiany środowiska, w tym m.in. osuszanie się mokradeł, pożary i susze. Powstawało więcej terenów półpustynnych i trawiastych.