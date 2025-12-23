Reklama
Sondaż: Jak Polacy oceniają możliwość powstania rządu PiS i partii Grzegorza Brauna?

Jak ocenia Pani/Pan pomysł stworzenia koalicji PiS i Konfederacji Korony Polskiej - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24.

Publikacja: 23.12.2025 11:13

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun

Foto: Paweł Supernak, PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków wynika, że ponad połowa respondentów ocenia pomysł stworzenia takiej koalicji „źle”. Takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc. badanych – przy czym 37 proc. respondentów oceniło taki pomysł „zdecydowanie źle”, a 20 proc. „raczej źle”. 

Sondaż partyjny ośrodka Opinia24: Co trzeci głos na PiS i partię Grzegorza Brauna

Pozytywną opinię o takim pomyśle wyraża 25 proc. badanych, przy czym 6 proc. ocenia pomysł „zdecydowanie dobrze”, a 19 proc. „raczej dobrze”. 

18 proc. respondentów albo nie ma zdania, albo odmówiło odpowiedzi na pytanie. 

W przygotowanym przez ten sam ośrodek dla TVN i TVN24 sondażu preferencji partyjnych PiS uzyskał 25,4 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 8,6 proc. Łącznie partie te uzyskały ok. 1/3 wskazań, a więc zbyt mało, by móc myśleć o samodzielnej większości. Prawdopodobnie udałoby im się zbudować większość, poszerzając taką koalicję o Konfederację, która w sondażu Opinii24 uzyskuje 10,7 proc. wskazań. Konfederacja Korony Polskiej osiąga w badaniu wzrost o 2,4 punktu proc., w porównaniu do poprzedniego sondażu tego ośrodka dla TVN i TVN24, a Konfederacja – traci 3,9 punktu proc. Poparcie dla PiS jest stabilne (notuje wzrost rzędu 0,3 punktu proc.). 

37 proc.

Tylu Polaków ocenia pomysł PiS i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdecydowanie źle

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna przekracza obecnie próg wyborczy w większości sondaży i da się zauważyć tendencję wzrostową, jeśli chodzi o poparcie dla tego ugrupowania. W wielu sondażach – tak jak we wspomnianym badaniu ośrodka Opinia24 – próg wyborczy przekraczają tylko cztery partie: oprócz dwóch Konfederacji i PiS-u pewna tego może być jedynie Koalicja Obywatelska, która prowadzi w niemal każdym sondażu z poparciem powyżej 30 proc. 

Jarosław Kaczyński chce walczyć o poparcie wyborców Konfederacji Korony Polskiej

Koalicji z Konfederacją Korony Polskiej w rozmowie z TVN24 całkowicie nie odrzucił wicepremier Jacek Sasin, który mówił, że „oczywiście woli Grzegorza Brauna od Donalda Tuska”. Jednak Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach dystansuje się wobec Brauna, twierdząc, że PiS będzie się starał przekonać do siebie wyborców, którzy dziś popierają Konfederację Korony Polskiej. 

Grzegorz Braun
Polityka
Fundacja Grzegorza Brauna nie będzie mogła się starać o 1,5 proc. podatku

W ostatnim czasie pojawił się postulat organizacji Akcja Demokracja dotyczący ewentualnej delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej, a szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że partia ta znajduje się „na granicy delegalizacji”. Z sondażu SW Research dla rp.pl wynikało, że za delegalizacją partii Brauna jest 47,7 proc. Polaków. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
