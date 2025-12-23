Z sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków wynika, że ponad połowa respondentów ocenia pomysł stworzenia takiej koalicji „źle”. Takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc. badanych – przy czym 37 proc. respondentów oceniło taki pomysł „zdecydowanie źle”, a 20 proc. „raczej źle”.

Sondaż partyjny ośrodka Opinia24: Co trzeci głos na PiS i partię Grzegorza Brauna

Pozytywną opinię o takim pomyśle wyraża 25 proc. badanych, przy czym 6 proc. ocenia pomysł „zdecydowanie dobrze”, a 19 proc. „raczej dobrze”.

18 proc. respondentów albo nie ma zdania, albo odmówiło odpowiedzi na pytanie.

W przygotowanym przez ten sam ośrodek dla TVN i TVN24 sondażu preferencji partyjnych PiS uzyskał 25,4 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 8,6 proc. Łącznie partie te uzyskały ok. 1/3 wskazań, a więc zbyt mało, by móc myśleć o samodzielnej większości. Prawdopodobnie udałoby im się zbudować większość, poszerzając taką koalicję o Konfederację, która w sondażu Opinii24 uzyskuje 10,7 proc. wskazań. Konfederacja Korony Polskiej osiąga w badaniu wzrost o 2,4 punktu proc., w porównaniu do poprzedniego sondażu tego ośrodka dla TVN i TVN24, a Konfederacja – traci 3,9 punktu proc. Poparcie dla PiS jest stabilne (notuje wzrost rzędu 0,3 punktu proc.).