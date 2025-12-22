„Fundacja Grzegorza Brauna straciła prawo do zbierania 1,5% podatku. Środki miały finansować de facto kampanię polityczną i dezinformację. To nadużycie, które dokładnie skontrolujemy” - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Ile Fundacja Osuchowa uzyskała z odpisów podatkowych w 2024 roku?

Chodzi o Fundację Osuchowa, którą Braun założył w 2015 roku. Jak czytamy na stronie Fundacji jej podstawowym celem jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu „Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica”. Wśród działań podejmowanych przez Fundację wymieniane jest m.in. promowanie i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich; działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie oraz zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej.

10 grudnia Narodowy Instytut Wolności opublikował zaktualizowaną listę organizacji pożytku publicznego, które mają prawdo do uzyskania odpisu w wysokości 1,5 proc. podatku dochodowego. Na liście, krótszej o 568 organizacji niż przed rokiem, nie ma Fundacji Osuchowa. Powód wykreślenia fundacji założonej przez Grzegorza Brauna z listy organizacji porządku publicznego jest formalny – okazało się, że spóźniła się ona, jak podaje Goniec.pl, z wysłaniem sprawozdania ze swojej działalności. Opóźnienie było niewielkie – do złożenia sprawozdania w wymaganym terminie zabrakło 64 minut i 15 sekund. Fundacja nie złożyła też żadnego wyjaśnienia ws. spóźnienia z przesłaniem sprawozdania ani odwołania od decyzji o wykreśleniu jej z listy organizacji porządku publicznego.

W przeszłości Fundacja wielokrotnie przekraczała terminy dotyczące wymaganej od niej sprawozdawczości.