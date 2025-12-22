Rzeczpospolita
Fundacja Grzegorza Brauna nie będzie mogła się starać o 1,5 proc. podatku

Fundacja Osuchowa założona przez Grzegorza Brauna została wykreślona z listy organizacji pożytku publicznego, które mogą ubiegać się o odpis w wysokości 1,5 proc. podatku dochodowego. Przyczynę utraty przez Fundację Osuchowa statusu organizacji pożytku publicznego podał portal Goniec.pl.

Publikacja: 22.12.2025 15:14

Grzegorz Braun

Foto: EP, Fred MARVAUX

Artur Bartkiewicz

„Fundacja Grzegorza Brauna straciła prawo do zbierania 1,5% podatku. Środki miały finansować de facto kampanię polityczną i dezinformację. To nadużycie, które dokładnie skontrolujemy” - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Ile Fundacja Osuchowa uzyskała z odpisów podatkowych w 2024 roku?

Chodzi o Fundację Osuchowa, którą Braun założył w 2015 roku. Jak czytamy na stronie Fundacji jej podstawowym celem jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu „Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica”. Wśród działań podejmowanych przez Fundację wymieniane jest m.in. promowanie i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich; działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie oraz zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej. 

10 grudnia Narodowy Instytut Wolności opublikował zaktualizowaną listę organizacji pożytku publicznego, które mają prawdo do uzyskania odpisu w wysokości 1,5 proc. podatku dochodowego. Na liście, krótszej o 568 organizacji niż przed rokiem, nie ma Fundacji Osuchowa. Powód wykreślenia fundacji założonej przez Grzegorza Brauna z listy organizacji porządku publicznego jest formalny – okazało się, że spóźniła się ona, jak podaje Goniec.pl, z wysłaniem sprawozdania ze swojej działalności. Opóźnienie było niewielkie – do złożenia sprawozdania w wymaganym terminie zabrakło 64 minut i 15 sekund. Fundacja nie złożyła też żadnego wyjaśnienia ws. spóźnienia z przesłaniem sprawozdania ani odwołania od decyzji o wykreśleniu jej z listy organizacji porządku publicznego. 

W przeszłości Fundacja wielokrotnie przekraczała terminy dotyczące wymaganej od niej sprawozdawczości.

Z odpisów od podatków zapłaconych w 2024 roku Fundacja Brauna uzyskała 835,3 tys. zł, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Rok wcześniej było to 486,5 tys. zł. W tym roku – wobec rosnącej popularności Grzegorza Brauna – mogła uzyskać jeszcze większą sumę z tego źródła. 

Ze sprawozdania finansowego Fundacji za 2024 r. wynikało, że uzyskała aż 1,09 mln zł przychodów z działalności statutowej. Oprócz wpływów z 1,5 proc. podatku pozyskała też 339,2 tys. zł z darowizn od osób fizycznych i prawnych, a 260,4 tys. zł ze zbiórek. 

Wątpliwości dotyczące wspierania działalności politycznej Grzegorza Brauna przez działania Fundacji Osuchowa

Grzegorz Braun jest liderem Konfederacji Korony Polskiej, partii, która w ostatnich sondażach regularnie przekracza próg wyborczy, a w ostatnim sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej uzyskała 11,18 proc. poparcia, wyprzedzając Konfederację. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” działanie Fundacji budziło wątpliwości pod kątem zgodności z ustawą o partiach politycznych. Np. podczas pokazów filmu o Gietrzwałdzie, przygotowanego przez Fundację, intensywnie promowany był nie tylko Braun, jako reżyser, ale i poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, będący formalnie producentem filmu, a także kierujący Fundacją. Wszystko to zbiegło się z prekampanią przed wyborami prezydenckimi, w których uczestniczył Braun. Tymczasem ustawa o partiach politycznych zabrania przyjmowania przez partie nie tylko środków finansowych od osób prawnych, ale również korzyści niepieniężnych.

W ostatnim czasie pojawiła się inicjatywa Akcji Demokracja, która domaga się delegalizacji partii Grzegorza Brauna. W sondażu SW Research dla rp.pl postulat taki popiera 47,7 proc. badanych. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Źródło: rp.pl

