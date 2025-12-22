Aktualizacja: 22.12.2025 15:23 Publikacja: 22.12.2025 15:14
Grzegorz Braun
Foto: EP, Fred MARVAUX
„Fundacja Grzegorza Brauna straciła prawo do zbierania 1,5% podatku. Środki miały finansować de facto kampanię polityczną i dezinformację. To nadużycie, które dokładnie skontrolujemy” - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.
Chodzi o Fundację Osuchowa, którą Braun założył w 2015 roku. Jak czytamy na stronie Fundacji jej podstawowym celem jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu „Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica”. Wśród działań podejmowanych przez Fundację wymieniane jest m.in. promowanie i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich; działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie oraz zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej.
Czytaj więcej
„Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom...
10 grudnia Narodowy Instytut Wolności opublikował zaktualizowaną listę organizacji pożytku publicznego, które mają prawdo do uzyskania odpisu w wysokości 1,5 proc. podatku dochodowego. Na liście, krótszej o 568 organizacji niż przed rokiem, nie ma Fundacji Osuchowa. Powód wykreślenia fundacji założonej przez Grzegorza Brauna z listy organizacji porządku publicznego jest formalny – okazało się, że spóźniła się ona, jak podaje Goniec.pl, z wysłaniem sprawozdania ze swojej działalności. Opóźnienie było niewielkie – do złożenia sprawozdania w wymaganym terminie zabrakło 64 minut i 15 sekund. Fundacja nie złożyła też żadnego wyjaśnienia ws. spóźnienia z przesłaniem sprawozdania ani odwołania od decyzji o wykreśleniu jej z listy organizacji porządku publicznego.
W przeszłości Fundacja wielokrotnie przekraczała terminy dotyczące wymaganej od niej sprawozdawczości.
Z odpisów od podatków zapłaconych w 2024 roku Fundacja Brauna uzyskała 835,3 tys. zł, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Rok wcześniej było to 486,5 tys. zł. W tym roku – wobec rosnącej popularności Grzegorza Brauna – mogła uzyskać jeszcze większą sumę z tego źródła.
Ze sprawozdania finansowego Fundacji za 2024 r. wynikało, że uzyskała aż 1,09 mln zł przychodów z działalności statutowej. Oprócz wpływów z 1,5 proc. podatku pozyskała też 339,2 tys. zł z darowizn od osób fizycznych i prawnych, a 260,4 tys. zł ze zbiórek.
Grzegorz Braun jest liderem Konfederacji Korony Polskiej, partii, która w ostatnich sondażach regularnie przekracza próg wyborczy, a w ostatnim sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej uzyskała 11,18 proc. poparcia, wyprzedzając Konfederację. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” działanie Fundacji budziło wątpliwości pod kątem zgodności z ustawą o partiach politycznych. Np. podczas pokazów filmu o Gietrzwałdzie, przygotowanego przez Fundację, intensywnie promowany był nie tylko Braun, jako reżyser, ale i poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, będący formalnie producentem filmu, a także kierujący Fundacją. Wszystko to zbiegło się z prekampanią przed wyborami prezydenckimi, w których uczestniczył Braun. Tymczasem ustawa o partiach politycznych zabrania przyjmowania przez partie nie tylko środków finansowych od osób prawnych, ale również korzyści niepieniężnych.
W ostatnim czasie pojawiła się inicjatywa Akcji Demokracja, która domaga się delegalizacji partii Grzegorza Brauna. W sondażu SW Research dla rp.pl postulat taki popiera 47,7 proc. badanych.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Choć zwolennicy pozostania Polski w Unii Europejskiej nadal stanowią wyraźną większość, najnowszy sondaż United...
„Czy Pani/Pana zdaniem Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?” - takie py...
„Karol Nawrocki powiedział, że Polacy często nie czują się dziś w relacji z Ukraińcami jak partnerzy. Czy zgadza...
Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, którzy politycy byli – ich zdaniem – największymi zwycięzcami oraz prze...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas