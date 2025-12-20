Aktualizacja: 20.12.2025 10:39 Publikacja: 20.12.2025 09:12
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen
Foto: PAP
– Jarosław Kaczyński stracił status lidera polskiej prawicy i wydaje się, że definitywnie. To chyba powód, dla którego jego niemalże kult w PiS niknie i właściwie stał się już przeszłością – mówił w mijającym tygodniu premier Donald Tusk komentując spory, do jakich dochodzi w PiS między Mateuszem Morawieckim i politykami z nim związanymi (tzw. harcerze) oraz między zwalczającą go frakcją tzw. maślarzy (której liderami są Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński). Morawiecki w ubiegły piątek nie pojawił się na posiedzeniu prezydium PiS, ponieważ uczestniczył w tym czasie w spotkaniu z wyborcami na Podkarpaciu, wraz z europosłami PiS: byłą premier Beatą Szydło i byłym prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. 16 grudnia, po oficjalnym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez władze PiS Morawiecki zorganizował własne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu polityków.
Z ostrą krytyką Mateusza Morawieckiego wystąpił w ostatnich dniach Jacek Kurski. W długim wpisie w serwisie X Kurski zarzucił Morawieckiemu rozbijanie PiS oraz zasugerował, że były premier robi to licząc na życzliwość obecnej władzy. Kurski wypominał też Morawieckiemu błędy w prowadzonej przez niego polityce w czasie, gdy Morawiecki był premierem rządu PiS – m.in. w relacjach z UE. W jednej z prawicowych telewizji Kurski wypominał też Morawieckiemu, że ten był w przeszłości doradcą Donalda Tuska. W odpowiedzi na aktywność Kurskiego wśród stronników Morawieckiego pojawiły się głosy, że byłego prezesa TVP należy wyrzucić z PiS.
Spory PiS toczą się w czasie, gdy z sondaży wynika, iż Prawo i Sprawiedliwość traci od kilku do nawet niemal 10 punktów procentowych do prowadzącej w sondażach Koalicji Obywatelskiej, a do ewentualnego utworzenia rządu większościowego potrzebowałoby nie tylko Konfederacji, ale też zyskującej poparcie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Tusk mówiąc, że Kaczyński stracił status lidera polskiej prawicy, sugerował, że po prawej stronie sceny politycznej rośnie rola prezydenta Karola Nawrockiego. Nawrocki jest obecnie politykiem z największym zaufaniem społecznym, a pozytywnie jego działania jako prezydenta ocenia 51 proc. badanych. Jednocześnie prezydent – jako jedyny polityk prawicowego obozu, który posiada realną władzę – jest obecnie głównym rywalem rządu. Nawrocki zawetował już 20 przyjętych przez koalicję rządzącą ustaw (więcej niż Andrzej Duda w czasie dwóch kadencji w Pałacu Prezydenckim), podejmuje też rywalizację z rządem na polu polityki zagranicznej – w ostatnim czasie trwa m.in. spór o to, kto, rząd czy Pałac Prezydencki, powinien przygotowywać udział Polski w szczycie G20.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – jest liderem polskiej prawicy.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów – 28,9 proc. – wskazało Karola Nawrockiego.
19 proc. badanych uważa, że liderem prawicy jest Jarosław Kaczyński.
Zdaniem 9,1 proc. ankietowanych liderem prawicy jest Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei.
6,2 proc. respondentów za lidera polskiej prawicy uważa Grzegorza Brauna.
4,7 proc. ankietowanych jako lidera polskiej prawicy wskazało Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji, prezesa Ruchu Narodowego.
2,4 proc. badanych uważa, że liderem prawicy jest inny polityk.
29,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
– Karola Nawrockiego za lidera prawicy uważa co czwarta kobieta (26 proc.) i co trzeci mężczyzna (32 proc.). Prezydent jest obecnie kluczową postacią prawicy według częściej niż co trzeciej osoby (35 proc.) między 35. a 49. rokiem życia i nieco wyższego odsetka respondentów (37 proc.), których dochody są wyższe niż 7000 zł netto. Zdanie takie podziela niemal czterech na dziesięciu badanych (38 proc.) z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
